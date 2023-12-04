以老護老周身病痛 尋救兵學扶抱餵食

隨着社會開始關注到照顧者壓力，不同的社區資源應運而生，若照顧者懂得適時尋求協助，讓專業團隊及早介入並對症下藥提供建議，有助排難解憂，共渡時艱。

■個案

認知不足錯誤照顧 「兩老」健康同變差

李氏夫婦退休初期經常結伴旅行，生活簡單愜意。然而，後來李先生經常無故跌倒又站立不穩，確診患上非典型柏金遜症。非典型柏金遜症的退化較典型柏金遜症快，對柏金遜藥物反應亦不理想。李先生與太太雙老共住，平常缺乏支援。

錯誤扶抱轉移 手痛楚麻痹

李先生近月胃口欠佳，導致體重急劇下降，身體機能快速退化，連雙手握扶手亦握不穩。經社工評估，將李先生轉介至「仁濟愛傳家」護老同行計劃（下稱：團隊）接受支援。團隊發現，李太在照顧丈夫時，使用不正確的扶抱及轉移姿勢，令她原本已患上的腕管綜合徵惡化，手部持續痛楚及麻痹。對於丈夫病情快速轉變及自身情况，李太顯得徬徨無助，「不知怎樣照顧，我自己又周身病痛」。

李先生平日大多臥牀，日常護理都落在患有腕管綜合徵的太太身上。由於李太扶抱姿勢欠佳，長期下來雙手負荷愈來愈大，照顧更感吃力。每當要協助丈夫在室內移動時，李太先將他扶到一張沒有煞掣的活動椅上，他可能在過程中跌倒。另外，由於李先生下肢肌力及坐姿平衡較弱，家中原先椅子尺寸、高度均不再適用，而且支撐力不足，導致他只能長期臥牀，更出現壓瘡。

盲目買昂貴補充品

另外，由於李先生進食困難，實際能夠到達腸胃被消化的食物減少，令其攝取熱量、蛋白質不足，導致肌肉及體重流失，身體無法維持最基本機能，例如進食能力及免疫力，病情因而急劇變差。但李太卻認為丈夫仍可照常進食正常質地的食物，令李先生陷入吸入性肺炎等嚴重併發症的危機之中。

李太愛夫心切，經朋友介紹，購買所費不菲的營養補充品，又安排了不知名檢查，期望能恢復丈夫的健康，令病徵消失。可惜，那些補充品和檢查並沒有為李先生的病情帶來任何改善，更令他出現腹瀉。

■團隊支援

優先滿足營養需求 善用輔助工具

按醫囑服藥 停用「補充品」

針對李氏夫婦的情况，團隊評估及協商後，提出以下支援：

一、調整對病情的合理期望，停用成效存疑補充品，確立正確治療方向，延緩退化

註冊護士向李氏夫婦解釋，治療方向主要是透過藥物紓緩病徵，以維持患者活動能力，透過指導他們按醫囑用藥，切忌道聽塗說。註冊營養師亦與李太分析「補充品」的成效存疑，未能針對疾病；李太應優先滿足丈夫的基本營養需求，要有足夠熱量及蛋白質，確保體重不會再下跌及防止肌肉流失。

食糊餐攝足夠營養素

二、改善認知不足，正視吞嚥困難，確保足夠營養素

李先生經醫院言語治療師的吞嚥評估後，建議食用糊餐。改變食物質地目的是針對患者所缺乏的能力，如咀嚼能力、口腔神經的反應，來改善吞嚥能力及安全度。李先生應盡量跟從食物質地之建議，至少能夠安全地進食部分食物。他可以飲用流質飲品，故建議多飲奶類、營養奶粉及蛋白粉補充熱量及蛋白質。

◆營養小貼士

註冊護士：「自行選購坊間補充品，未必有治療作用，應先了解成分及作用，並在服用前諮詢醫生意見，以免與原本使用的藥物相冲。」

註冊營養師︰「較軟質地食物賣相及味道或與平常有差異，大部分病人難以接受。照顧者可嘗試把不同食物分開攪拌和擺放，讓病者知悉所食的飯糊、肉糊，賣相亦較佳。而市面上有賣相和味道較好的『精緻軟餐』，例如菜心慕絲、鮑魚慕絲、咖喱等，能夠把糊狀食物以原本樣貌呈現，提高病人接受程度。」

定時轉姿勢 減壓牀墊防壓瘡

三、透過飲食和輔助工具，預防壓瘡

李先生身上有時會出現莫名損傷，經過註冊護士評估後發現是壓瘡，又稱壓力性損傷；由於行動不便、長時間維持同樣姿勢，導致身體骨突及受力處長期受壓，加上營養攝取不足而引致的壓力性損傷，難以癒合。註冊護士及職業治療師建議定時替李先生轉換姿勢，配合高背椅、減壓牀墊，以避免皮膚同一位置長期受壓。使用紙尿片時要注意保持皮膚乾爽，配合皮膚保護膏，以免皮膚因排泄物刺激而受損。

◆飲食小貼士

註冊營養師：「每天應喝1.5至2公升流質，包括水、湯、奶等任何類型飲料，避免皮膚乾燥脆弱，增加患上壓力性損傷的風險。」吸收以下營養素，有助壓力性損傷的康復。

‧高蛋白質食物：魚類、豆類、紅肉（牛、豬、羊）及家禽

‧鐵質豐富食物︰紅肉、深綠色的蔬菜（西蘭花、菠菜） 、芝麻、葵花籽

‧含維他命C食物：可從不同的蔬菜與水果中吸收

‧含鋅食物：紅肉、海產、奶及芝士、扁豆及豆類

註冊護士：「壓力性損傷初期徵狀為受壓的皮膚發紅、起水疱或破皮，如發現病人有以上徵狀就應多加留意，例如加強轉身密度、減輕壓力等，避免情况惡化。」

添有煞車裝置輪椅 改善扶抱

四、善用輔助用品，改善扶抱技巧，減少雙方受傷

職業治療師為李先生添置了一部有煞車裝置的輕身助推式輪椅，作為輔助工具，主要用作在家扶抱轉移；另外亦添置了一張高背椅，讓李先生日間可以坐出客廳，提升生活素質之餘，又預防壓瘡形成。此外，治療師亦教導李太有關產品安全須知及正確扶抱技巧，令日常護理變得輕鬆及安全。

扶抱方法會綜合長者在日常生活功能、肌力及平衡方面的表現，評估需要協助的程度。只要靈活運用並遵守姿勢原則，日常照顧便能事半功倍，省力及安全。市面上輔助用品繁多，治療師會根據臨牀評估及家居環境需求協助選購合適用品，建議照顧者先徵詢專業意見，切忌胡亂購買，以免「得物無所用」。

◆扶抱小貼士（附圖三）

1.照顧者保持腰背挺直，收緊腹部及紮穩馬步，減低扶抱時腰背受傷風險（圖A）

2.避免過分屈曲關節，盡量以較大的關節來扶抱。以上肢為例，建議使用前臂關節代替手腕來承托長者，亦可用軀幹及下肢借力（圖B）

3.利用槓桿原理，扶抱距離愈短，所需的力氣愈小（圖C+D）

4.一腳（較近目的地）腳尖指向目的地，能幫助照顧者轉移重心（圖E）

總結

經過團隊適切的介入及建議後，李太掌握正確照顧知識，認清照顧上的優先目標，配以合適輔助用品令照顧更能得心應手，照顧壓力亦得以減輕。

文：崔詠恩（「仁濟愛傳家」護老同行計劃跨專業團隊 項目主任）、王敏珊（項目副主任）、黃佩欣（註冊護士）、林博謙（註冊營養師）、李浚樺（一級職業治療師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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