吾生有杏：院長醫生周記（243）：活得更精彩

緬懷這位相識廿載的故友，他樂於助人卻行事低調。當年我們每逢周末經常跑到鴨寮街尋找二手音響，偶然成功尋寶便歡喜雀躍。我們亦喜愛流連大埔墟，躲在茶餐廳享受菠蘿油及飛沙走奶。而他的太太是「廚神」，經常炮製高難度菜式，什麼薑葱煀鯉、百花釀蟹鉗等，我們亦勇於嘗試。那些日子雖是平淡低調，但卻是快活自在。

身心俱疲仍公而忘私

其後故友不幸患上頑疾，與病魔搏鬥了多年仍堅毅不屈。家人要照顧長期病患並非易事，尤其在疫情期間，排山倒海的工作根本無分晝夜，還需要照顧臥病在牀的至親，那份壓力足以摧毁心靈。在這身心俱疲的情况下仍然毋忘以專業態度面對工作。「公而忘私」，就是把公眾利益凌駕個人利益之上。

回顧過去幾十年，我有幸認識過不少謙遜沉穩、勇於承擔的傑出人士，他們把生命活得更精彩，是我們香港人活生生的見證。當然，我也遇過一些好大喜功、沽名釣譽、左閃右避之輩，學識與地位容易令人變得驕傲和虛偽。

轉瞬間，我的故友已離開近3年，他在那遙遠的地方見證着至親如何無私奉獻，彷彿生命的意義並不在乎在地上活過多少歲月，而是能否可以活得更精彩。差利卓別靈（Charlie Chaplin）曾經說過：「當你感到失意時，生命會嘲笑你；當你感到快樂時，生命對你微笑；當你帶希望給別人時，生命向你敬禮！」

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

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