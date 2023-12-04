中醫意見：天氣乾燥易上火 咳嗽流鼻血

虛火口乾失眠 實火口渴口臭便秘

天氣乾燥容易使人上火，上火分為「虛火」和「實火」，各有不同徵象。虛火患者出現口乾，夜晚尤甚，嚴重甚至身熱，影響睡眠，「當虛火上升，晚上易因口乾而半夜醒來，有時則無法靜下心神好好休息，一晚半晚未有留意，但慢慢就會發現失眠次數愈來愈多」，早上醒來後，不止口乾，口腔還彷彿有被膠水黏着的感覺；同時容易出現口腔潰瘍。實火患者則是無時無刻都覺得口乾和喉嚨乾，即使飲很多水仍無法緩解口渴感覺，而且喜凍飲，口腔內有異味，出現便秘或大便乾身，面部有暗瘡。當天氣乾燥，濕度降得更低時，以上徵狀更為明顯。

白色食物緩解乾燥 「寒底」慎吃

流鼻血是另一秋冬常見情况，蕭驪珣指要預防流鼻血，需對症下藥。例如鼻敏感患者經常擤鼻涕，擤得太用力出血，就需針對源頭鼻敏感處理，如抵抗力不足，可於12月底開始三九天灸，透過天灸提升正氣，增強抵抗力，減輕鼻敏感徵狀。有人習慣用手指清理鼻腔，但指甲易刮傷鼻黏膜致出血，故應避免手指撩鼻。除外在因素，內火過盛，鼻黏膜變乾，都會容易流鼻血，建議可飲清補涼，將滋陰潤燥的沙參、玉竹加豬肉同煲，大部分人適合飲用。「如果擤鼻涕出現血絲，鼻黏膜很大可能已受損，下一步就會流鼻血，應避免用力擤鼻；另外留意有沒有出現口乾、喉嚨痛等徵狀，如果有，反映燥火開始上升，宜減少燒烤、火鍋等上火食物。」

飲食可潤燥，宜多吃白色食物，如白菜、白木耳、白蘿蔔、椰菜花等，「中醫認為五色中，白色養肺，而肺主皮毛，如果皮膚乾燥，可藉此緩解」。不過白色食物大多較為寒涼，虛寒體質宜先諮詢醫師意見。茶療方面，沙參、西洋參等可化痰、滋陰、補氣，有助提升身體抵抗力，減少呼吸道不適。雪梨亦有潤燥功效，但屬性偏涼，可煲成雪梨水（見「食療」）減低涼性，還可加入蘋果，更為溫和。至於有失眠問題的人，睡前應減少接觸手機、電腦；同時可從飲食着手，「百合可清熱、潤燥、安神，而蓮子補脾、清心、養神，兩者都可助降虛火，紓緩徵狀」。

■食療

百合安神 雪梨潤燥

淮山百合薏仁粥（2人分量）

材料：鮮淮山1條、乾或鮮百合10克、薏仁20克、米100克、水1000毫升

做法：洗淨食材，鮮淮山切成片或粒狀，百合和薏仁浸泡15分鐘；加水將所有食材與米同煲，直至熟透

註：糖尿病人注意食用分量

雪梨水（4人分量）

材料：雪梨1個、蘋果1個、水1公升

做法：雪梨和蘋果洗淨，連皮切開4等份，倒入1公升水，大火煲20至30分鐘，然後轉小火再煲10分鐘，即成

資料來源：註冊中醫蕭驪珣

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