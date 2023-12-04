明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

中醫意見：天氣乾燥易上火 咳嗽流鼻血

【明報專訊】天氣乾燥，不單皮膚繃緊，連帶喉嚨乾鼻子癢，註冊中醫蕭驪珣指近期求診人數增加，「除了有皮膚病如濕疹、蕁麻疹病人，咳嗽病人也多了，他們未必與感冒有關，純粹因乾咳、喉嚨癢、口乾而來」，這些呼吸道不適，都與乾燥天氣有關。當空氣中水分降低，若常吃煎炸辛辣食物，體內燥氣太過旺盛，會使脾胃功能受損，身體未能將吸收到的水分正常運用，同時無法有效代謝體內水分，口腔、鼻腔就可能變得乾燥，甚至乾到流鼻血，而皮膚亦會乾到龜裂、脫皮等 。

虛火口乾失眠 實火口渴口臭便秘

天氣乾燥容易使人上火，上火分為「虛火」和「實火」，各有不同徵象。虛火患者出現口乾，夜晚尤甚，嚴重甚至身熱，影響睡眠，「當虛火上升，晚上易因口乾而半夜醒來，有時則無法靜下心神好好休息，一晚半晚未有留意，但慢慢就會發現失眠次數愈來愈多」，早上醒來後，不止口乾，口腔還彷彿有被膠水黏着的感覺；同時容易出現口腔潰瘍。實火患者則是無時無刻都覺得口乾和喉嚨乾，即使飲很多水仍無法緩解口渴感覺，而且喜凍飲，口腔內有異味，出現便秘或大便乾身，面部有暗瘡。當天氣乾燥，濕度降得更低時，以上徵狀更為明顯。

白色食物緩解乾燥 「寒底」慎吃

流鼻血是另一秋冬常見情况，蕭驪珣指要預防流鼻血，需對症下藥。例如鼻敏感患者經常擤鼻涕，擤得太用力出血，就需針對源頭鼻敏感處理，如抵抗力不足，可於12月底開始三九天灸，透過天灸提升正氣，增強抵抗力，減輕鼻敏感徵狀。有人習慣用手指清理鼻腔，但指甲易刮傷鼻黏膜致出血，故應避免手指撩鼻。除外在因素，內火過盛，鼻黏膜變乾，都會容易流鼻血，建議可飲清補涼，將滋陰潤燥的沙參、玉竹加豬肉同煲，大部分人適合飲用。「如果擤鼻涕出現血絲，鼻黏膜很大可能已受損，下一步就會流鼻血，應避免用力擤鼻；另外留意有沒有出現口乾、喉嚨痛等徵狀，如果有，反映燥火開始上升，宜減少燒烤、火鍋等上火食物。」

飲食可潤燥，宜多吃白色食物，如白菜、白木耳、白蘿蔔、椰菜花等，「中醫認為五色中，白色養肺，而肺主皮毛，如果皮膚乾燥，可藉此緩解」。不過白色食物大多較為寒涼，虛寒體質宜先諮詢醫師意見。茶療方面，沙參、西洋參等可化痰、滋陰、補氣，有助提升身體抵抗力，減少呼吸道不適。雪梨亦有潤燥功效，但屬性偏涼，可煲成雪梨水（見「食療」）減低涼性，還可加入蘋果，更為溫和。至於有失眠問題的人，睡前應減少接觸手機、電腦；同時可從飲食着手，「百合可清熱、潤燥、安神，而蓮子補脾、清心、養神，兩者都可助降虛火，紓緩徵狀」。

■食療

百合安神 雪梨潤燥

淮山百合薏仁粥（2人分量）

材料：鮮淮山1條、乾或鮮百合10克、薏仁20克、米100克、水1000毫升

做法：洗淨食材，鮮淮山切成片或粒狀，百合和薏仁浸泡15分鐘；加水將所有食材與米同煲，直至熟透

註：糖尿病人注意食用分量

雪梨水（4人分量）

材料：雪梨1個、蘋果1個、水1公升

做法：雪梨和蘋果洗淨，連皮切開4等份，倒入1公升水，大火煲20至30分鐘，然後轉小火再煲10分鐘，即成

資料來源：註冊中醫蕭驪珣

[健康]

上 / 下一篇新聞