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健康

皮膚癢 口唇乾 流鼻血 外敷內服抗乾燥

【明報專訊】每逢轉季，皮膚狀况、身體反應似乎比天氣預報更快更準。皮膚繃緊、泛紅，甚至濕疹復發，有時還伴有口乾舌燥、流鼻血，無一不提醒已來到乾燥的秋冬季。明明已瘋狂塗潤膚膏、猛灌水，為何乾燥情况未有緩解？皮膚科醫生與中醫同時教路，外敷內服，對抗乾燥。

每逢天氣乾燥，皮膚狀况就會變得不穩定，容易泛紅、痕癢、乾燥。皮膚及性病科專科醫生劉顏銘指，「當氣溫和濕度降低時，皮膚周邊血管收縮，使血液循環變差，降低皮膚屏障功能，水分和油脂因而容易流失，就會出現皮膚乾燥、脫皮，甚至演變成皮膚炎」，例如乾燥型濕疹、異位性皮膚炎、唇炎等，都是秋冬常見皮膚問題，而本身有這些病史的人，在乾燥季節病情亦容易惡化。

乾性、敏感肌 宜選油分較高產品

皮膚是身體最大器官，一般而言，小腿、前臂、背部等尤其容易乾燥；而濕疹患者的臉部、手腳摺位等亦較常乾燥。一日之中，一早一晚皮膚最乾，「因為溫度較低，溫差又較大，皮膚一時適應不到，就會變得乾燥」，劉顏銘指出，病人常說早上剛起牀和晚間皮膚特別痕癢，就是這個原因。洗澡時若用很高溫的水，皮膚亦會較易變乾，需注重保濕。

面部皮膚因有較多油脂分泌，相對其他部位不算太乾，但皮膚較薄，較易受外來物刺激，在保濕時需多加留意。劉顏銘指，洗臉後皮膚吸收能力較好，是最佳保濕時機，可用毛巾輕輕印乾臉部，趁皮膚還有水分時，塗上面霜；如果臉部不太乾，早晚塗搽就足夠，而在乾燥日子則要勤力保濕，1日塗抹3、4次。

如何選擇面霜？劉顏銘教路，可留意3種保濕成分，包括：

．保濕劑如甘油、尿素，助皮膚角質層從真皮層吸收水分

．柔軟劑如植物油、乳木果油，填補皮膚細胞縫隙，撫平皮膚表面

．密封劑如礦脂、礦物油，在皮膚表面形成薄膜，減少水分流失，但質地比較油膩

要按膚質選擇，乾性肌膚和敏感肌宜選油分較高的產品，即密封劑成分較高，加強鎖水效果；油性肌膚宜用油脂比例較低的產品，以免堵塞毛孔，或使暗瘡問題惡化。

面膜敷過夜 吸走水分更乾

秋冬乾燥時密密敷面膜，為皮膚急救補水，是否有效？劉顏銘指面膜透過密封原理，將保濕成分「密封」在皮膚，減少水分散失，幫助吸收，「效果等於密密搽潤膚膏，而面膜更快達到補水效果」。面膜充滿精華，為了吸盡保濕成分，有人會將包裝袋內精華液塗抹身體其他地方，她指，面膜精華液不容易穿過皮膚角質層，只能提供短暫的保濕效果，如果直接將剩餘的精華液塗抹在手腳等皮膚上，保濕效果有限，故不建議這樣做。

至於敷面膜時間是否愈長愈好？劉指面膜或含有刺激皮膚成分，敷太長時間易引起敏感，還可能會吸走皮膚水分，愈敷愈乾，不建議敷過夜，「敷面膜15至20分鐘就夠，而且毋須日日敷，皮膚乾燥時1星期敷1次已可」。敷完面膜，皮膚「飲飽水」，應洗去多餘的精華，以免堵塞毛孔；如在睡前敷，洗去精華後應補搽潤膚霜。

舌舔嘴唇 愈舔愈乾

另外，嘴唇在秋冬時分容易乾至甩皮、㿺㿭，劉顏銘留意到很多人有壞習慣，以舌舔嘴唇「補水」，「口水有刺激成分，嘴唇會愈舔愈乾」；更應避免撕下唇上脫皮，以免造成傷口。嘴唇乾燥，可多用潤唇膏，為嘴唇保濕，同時軟化唇上死皮；不建議使用唇部磨砂用品，過分摩擦易誘發唇炎，而且磨砂會帶走油脂，反而更乾。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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