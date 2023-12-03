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街知巷聞：西區時光機 穿梭醫療百年史

【明報專訊】時光倒流一百年，當時香港的醫院是怎樣的呢？開埠初期華人聚居西營盤，政府在此建立香港最早的公共醫療設施，記者參與由香港行跡創辦人何文傑帶領的導賞團，談到西營盤，他說此區最多的正是醫院、學校和教會，「這裏早期有人，有人就有宗教、有教育、有醫院」。這次旅程他集中講述港島西的醫療歷史，導賞尾聲還帶我們到訪鮮為人知、面臨拆卸的一座拱門。

雅麗氏何妙齡那打素醫院

從西營盤港鐵站C出口出發，左轉沿着般咸道走，距離錦翠園不遠的地面會發現一座刻有「AH」的界石。何文傑說雖然「AH」含意未可稽考，但有說法指與曾坐落地段盡頭的雅麗氏何妙齡那打素醫院（Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital；AHNH）有關。俗稱那打素醫院的AHNH現位於大埔，其實該院在上世紀聳立般咸道及卑利士道交界，服務許多市民。院名冗長難記，因為它由西環多間醫院合併而成，包括1893年竣工的那打素醫院、1904年由何啟爵士創立的雅麗氏紀念產科醫院，以及1906年興建的何妙齡醫院。

3間醫院的歷史見證香港醫療服務發展，例如雅麗氏紀念產科醫院是香港第一所，乃至中國最早的產科醫院之一，何文傑介紹道：「生仔是最危險的，它（雅麗氏）是第一間西醫在香港設立的婦科醫院，還是開始訓練婦產科助產士的地方。」至於何妙齡醫院則由何啟姊姊何妙齡女士捐款而設，專門服務男病人。上述醫院於1954年合併，定名雅麗氏何妙齡那打素醫院。後來政府出售該地皮作豪宅項目，AHNH輾轉在1997年遷往大埔，由醫院管理局營運。昔日醫院地段不只改建成住宅，目前亦是英華女學校的校舍。

西營盤國家醫院、性病醫院

看畢「AH」界石再往前走，佇足般咸道與高街交界，扶着欄杆可俯瞰醫院道。醫院道顧名思義聚集多個醫療設施，乘搭時光機回到19世紀，行人可循醫院道走過東華醫院（最早的華人醫院）、西營盤國家醫院及性病醫院；時至今日，後兩院歷經拆卸改建，成為贊育醫院（1955）、西營盤賽馬會分科診所（1960）和菲臘牙科醫院（1980）。

國家醫院是全港首間公立政府醫院，原址遭火災燒毁之後，1878年遷至西營盤。新址本來是剛建成的性病醫院，因應國家醫院重置須擴建。比對舊地圖，現時香港佐治五世紀念公園所在地，曾是國家醫院的婦產科和醫生宿舍。1911年香港大學成立，國家醫院轉換身分作教學醫院，直至瑪麗醫院於1937年落成為止。

至於性病醫院，雖則當年對岸的九龍樂道建有一所性病診所，但規模不及西營盤這邊。其時西營盤毗鄰的石塘嘴發展成風月區，娼妓行業大盛，被稱為「塘西風月」。何文傑描述港英政府針對性工作者的政策，與現時截然不同：「以前是很好的，很有制度。妓女（性工作者）會取得一張證，證明我自願的，唔好拉我。」當時政府要求性工作者定期到醫院驗身，而染上性病的海員或性工作者則須留院治療，故英屬殖民地的性病醫院都稱為「Lock Hospital」。

高街舊精神病院

走過一趟時光旅行，我們沿高街來到西營盤社區綜合大樓，極罕有的花崗石立面透露其不平凡身世。在因鬧鬼傳聞而得名「高街鬼屋」之前，這座巴洛克建築原建於1892年，與醫療歷史息息相關。

一街之隔的西營盤國家醫院應用西方醫學治療，其時香港未有完善的西醫培訓，自然需引入外來人才營運。不過，代入英國醫護的角度，香港不只離家數千里，更自1894年爆發嚴重鼠疫，為何要離鄉別井前來工作？「以前有個說法是『You go Hong Kong』， 即是『你去死啦』，外國人說的，因為疫症多、賊多。肯來的，都要有些優待。」何文傑指完善的住宿配套不可或缺，港英政府不惜工本，於此地建成龐大豪華的國家醫院外籍護士宿舍。舊照片可見醫生宿舍佔地面積反而較小，「早期只有幾個醫生而已，醫生『大樓』，護士『大大樓』，護士多於醫生」。

隨着瑪麗醫院於1937年落成，國家醫院漸漸退出醫療前線，護士宿舍遂改建為精神病院女病房，以紓緩鄰近精神病院擠迫情况。走到1樓拱形遊廊盡頭面向東邊街，映入眼簾正是早前兩間精神病院的舊址，較早建成的歐裔精神病院（1885）只供歐裔人使用，男女病牀各4張。「最早期是沒有精神病院的，有乜依郁，便鎖他們（病人）入大館（舊中區警署），就是坐牢。」歐裔精神病院的建設，某程度上反映社會應對精神病患的進步，不過何文傑說當時精神病「無得醫」，病人實質上只是在病院居住，沒有接受治療。後來華人精神病院落成，又在1925年與歐裔病院合併為域多利精神病院。

青山醫院成立後精神科重心轉移，高街舊精神病院改作日間門診部，並於1971年起空置長達27年，據說其間成為夜間探險熱點及道友聚集地。後來火災燒毁大部分由木材建成的主樓，政府便拆卸大部分建築，保留花崗石立面及L形遊廊。

贊育醫院新舊址、山道殮房

離開高街舊精神病院，再穿過佐治五世紀念公園，另一端出口會看見贊育醫院。贊育醫院由倫敦會傳教士於1922年創立，是繼雅麗氏醫院後另一間提供產科服務的醫院，原址位於西邊街，1955年國家醫院拆卸後才遷往醫院道現址。至於西邊街舊贊育醫院獲評一級歷史建築，保存得相當好，正門上方「贊育醫院」四字仍清晰可見，現為西區社區中心。

西環不只設有照顧生命起始的產科醫院，人們生命消逝之後，石塘嘴有殮房安置遺體。山道休憩花園所在地從前是香港最早的公眾殮房，由1905年營運至1964年，今天園內已不見殮房蹤迹。何文傑指着舊照片，介紹當時殮房旁還設職員宿舍，員工福利不俗。

第二街公共浴室、東華痘局

鼠疫於1894年由廣州傳入香港後，出現大規模爆發。上環太平山街一帶華人聚居地，因人口密集及衛生惡劣，成為重災區。這次導賞團走過的地方，亦可見當年政府抗疫工作，例如西邊街贊育醫院舊址旁設第二街公共浴室，目的是改善華人衛生情况；醫院另一邊則與西約華人公立醫局（現香港文化古蹟資源中心）相連，地面一層替人診症，一樓則照顧鼠疫或其他傳染病的病人，建築內還有西約鼠疫醫院處理疫症爆發。

轉眼前往導賞最後一站，我們離開西環，來到堅尼地城巴士總站旁邊的西寧街花園揭秘。東華痘局拱門和奠基石在此挺立，訴說香港逾百年前對抗傳染病的歷史。痘局於1910年正式啟用，主要接種牛痘及以中醫藥治療天花病人。天花疫情退卻後，政府1930年代收回局址改設傳染病院，二戰期間建築遭受破壞，「那時候沒有錢維修，就唯有拆，但以前清拆很有譜，這些重要的東西留着」。拱門及奠基石獲保留，並重置於西寧街花園，就這樣看着周遭建築變遷。

何文傑着團友把握機會拍照，因為政府已把所在地段賣予發展商，將有勘探工程，圍封清拆只是時間問題。參考保育往例，這些歷史遺物將會被收起，相信多年後才可在別處重見天日。

環島徑挑戰 捕捉城市風光

這次導賞團由香港行跡與香港島環島徑挑戰合辦，市民即日起至明年1月15日參與環島徑挑戰，休閒組探索路徑並完成問答遊戲後，可獲環島徑襟章和電子證書。Parks and Trails助理經理（傳訊）陳嘉晴說，每年舉辦挑戰都會發現不同風景，譬如華富邨將於2027年重建，舂坎角炮台則因9月世紀暴雨而圍封，當然還有即將拆卸的東華痘局拱門，因此鼓勵大家積極參與，趁建築改頭換面前一睹為快。

香港島環島徑挑戰：https://coastaltrailchallenge.hk

香港行跡：https://www.facebook.com/HistoricalWalkHK

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 朱令筠

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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