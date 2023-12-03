明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

ways of seeing：鑽入小巷、商廈賞壁畫 印度藝術團結多元

【明報專訊】文化理論學者Edward Said在45年前說，西方世界把東方他者化，眼帶異域偏見地理解東方事物。Said沒有提到的是，東方地區的人民也會有以刻板印象看鄰國文化的可能。在香港，不少人接觸過歐美和中華藝術，但對充滿陌生神祇和宗教符號的印度藝術，我們可能找不到主動跨越文化代溝的機會。對此，在銅鑼灣街頭和商場舉行的Kathaa藝術節，用和平、平等、團結和友愛，4個普世價值切入，向港人介紹印度的國寶級藝術；要避免以刻板印象看南亞，這或許是個好開始。

【喀什米爾紙糊手工藝】

放下起源爭議 祈盼和平

「Kathaa，其實就是印度文中故事的意思。我們想把印度的故事帶到香港，在牆壁上跟香港人分享。」印度藝術推廣平台MeMeraki創辦人Yosha Gupta說。這次藝術節由MeMeraki、印度駐港總領事館、塗鴉藝術推廣組織HKwalls及希慎合辦，邀請Kashmir Paper Mache（喀什米爾紙糊手工藝）、Mata Ni Pachedi（馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫）、Pichwai（皮奇外畫）和Mandana（曼達拉）藝術家，在利園3期、波斯富街85號，以及希慎廣場把傳統印度藝術轉化為壁畫，展期最少半年。

喀什米爾紙糊手工藝藝術家Riyaz Ahmad Khan，在利園3期3樓手繪的壁畫Wings of Peace，是最複雜的一幅，要先在剪好的紙上畫好圖案，再貼到牆壁上。人們進出辦公大樓電梯時，會看到一隻被葉子包圍的巨型白鴿。這種工藝可以追溯至14世紀的波斯，當時由伊斯蘭教蘇菲派聖人Mir Sayyid Ali Hamadani帶到喀什米爾一帶。在15、16世紀，它受到蒙兀兒帝國皇帝的青睞，被用來製作皇家用品，而在今天的印度，它已經被用到日常物件上，比如盒子、珠寶和碟等。

Yosha解釋，人們對喀什米爾紙糊手工藝究竟屬於波斯藝術，還是印度藝術，有不同詮釋。但對於在第三次印巴戰爭（1971年）一年後出生的Riyaz來說，比起藝術起源，這些藝術品更帶有對和平的盼望。喀什米爾的地緣政治複雜，曾經歷印巴戰爭、獨立運動，近來還有中印邊界爭議。Yosha說：「喀什米爾紙糊手工藝體現了多文化的融合，雖然技術是從波斯而來，但你在上面可以看到苦楝樹的葉子，是喀什米爾常見的植物，顏色也是在印度就地取材的。」此外，紙糊的材料混合了黏土和舊紙張，符合現在追求環境永續的趨勢。

作品被當紀念品 藝術家難被看見

Riyaz曾經獲得印度政府、世界手工藝理事會（World Crafts Council）獎項和荷蘭克勞斯王子基金（Prince Claus Fund）評判嘉許，是頗有成就的藝術家。可是，他跟多數印度藝術家一樣居住在鄉村地區，平日難以接觸到大城市觀光的遊客，也不常使用社交媒體作宣傳，在藝術市場中缺乏知名度。

Yosha說，很多像Riyaz般有藝術才華的印度藝術家，只能透過中間商，把手工藝賣到旅遊區街頭，作紀念品販售。除了利潤低，藝術家的名字也不會被提及，沒有得到應有的認可。透過Kathaa藝術節和MeMeraki平時的推廣，Yosha想讓這些藝術家被人看見，也讓瀕臨失傳的手藝傳承下去。

【馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫】

古老創作結合環保、平權觀念

走到波斯富街85號，則有馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫藝術家Sanjay Chittara的壁畫創作Divine Balance；他同樣曾獲印度政府頒發「國家獎」（National Award）。印度文中，Mata Ni Pachedi的意思是「在母親女神的身後」。Yosha續說明，名為Vagheris的遊牧族群，在印度的種姓制度中屬於「穢不可觸」的階層，相傳在700年前，他們被拒絕進入由高種姓祭司營運的廟宇。不過，Vagheris人沒有因此放棄信仰，反而想辦法把神「帶回家」，便誕生繪製馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫的傳統。

相較印度其他地區比較重視男性的文化，Vagheris文化比較尊重女性，所敬拜的是64個女神。Sanjay在銅鑼灣街頭的壁畫，正中央是飛在海上空、繫着水草的海洋女神Vahanvati Mata；她正與鳥、魚對話，回應萬物的祈求。

透過MeMeraki主設計師Vishakha Agrahari幫忙翻譯，記者向Sanjay請教作品意念。他說，原本馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫的主要用途只是敬拜女神，含義、表達形式比較單一；到了現代，藝術家在創作中融入自己的想法。Sanjay關注環保和性別，他認為馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫代表的，是對平等的追求，除了宗教，還應該涵蓋更多領域。

「身為第7代的馬塔．尼．帕切迪傳統布料畫畫師，我有責任告訴更多人，人類不是至高無上的。在女神面前，人類、魚、雀鳥和植物都是平等的，沒有誰比誰更高尚。」他還繪製過一幅歌頌女性的作品Ahmedabad City，回應近年印度的性別議題。疫情期間，印度女性勞動人口比例下跌，不少女性因為經濟下行，只能回歸家庭。Ahmedabad City寓意未來女性能有更多生涯選擇，除了做家庭主婦，還能參與到社會和經濟中，真正自主；畫中，有的女性在飛機上，有的在汽車中，另一些則在城市中勞動，做自己喜愛的工作。

馬塔．尼．帕切迪布料畫採用天然顏料，如黃色用薑黃粉、黑色用煤灰，藍色則是槐藍，比現代的顏料更持久，不需要放在畫框內保存。Yosha提醒，除了印度藝術家外，也要關注在創作過程中製作顏料和繪畫輪廓的其他家庭成員，印度藝術通常都是「teamwork（團隊協作）」。

【曼達拉、皮奇外畫】

印度「福字」貼 天神化身藍荷花

訪問途中，有香港人、內地遊客也停下來細看或打卡，亦有一個居港的印度裔女士走過來，欣喜在街頭遇上家鄉的藝術。Sanjay的壁畫兩旁，是獲獎曼達拉藝術家Vidya Devi Soni的作品Geometric Unity。雖然曼達拉名字與曼陀羅相似，但Yosha指後者只是重複性的圖案，曼達拉的變化更多，代表對萬物的幸運來臨，就像農曆新年華人在家外貼上福字一樣。

印度人最初會在地上畫曼達拉，畫家多數是女性。以粘米粉和天然色粉畫成的幾何圖案象徵幸運，每逢喜慶日子，如慶生、婚禮、歡迎朋友到訪和贊頌神，就可以在印度民居看到曼達拉。

年屆7旬的Vidya今次和兒子Dinesh Soni一同來港。Dinesh是皮奇外畫師，他的壁畫Blooms of Love在希慎廣場9樓，以紅色荷花裝飾下方，中間的藍色荷花是代表庇護和友愛的黑天神（Krishna）。Pichwai的意思是「在後吊着的畫」，這種藝術品常被掛在黑天神廟宇神像的身後。畫師會在絲綢布料上繪畫黑天神的年幼化身Shrinathji，所用顏料包括24k金。

一般製作一副皮奇外畫需時5至6個月，在印度教普什蒂派（Pushti Marg）的24個節日更換，但Yosha說其實每天、每幾個小時，畫作都會有些改動，更換衣服或飾品，以保持廟宇和神像的活力。Vishakha補充，在她的社群中，黑天神主要保佑人們，在暴雨免受山石傾倒侵襲。

今年已是Kathaa藝術節的第4屆，至今在香港展出過12種印度藝術。Yosha表示，印度有超過300種藝術類別，就算每年挑選不同的藝術種類，也可以再多辦約70年。看到即使生活艱苦，仍堅持做藝術的創作者，她想實在地為他們找到市場，帶來收入。「我不想把整件事浪漫化，只是說要傳承藝術，要記住古老的文化。當年輕人看不到繼承手藝有利可圖，愈來愈多人放棄，那這些藝術就會死去。」

藝術節在11月22到28日期間另設藝術品買賣攤位，只是，即使在每周人流超過10萬人次的希慎廣場，Sanjay在訪問前也僅僅賣出Ahmedabad City這幅布畫，要讓香港觀衆欣賞，甚至願意購買印度藝術，MeMeraki還有一段路要走。

不過，Sanjay仍感恩這次香港遊，雖然他看不懂在他壁畫旁的香港抽象塗鴉，但港人守規矩過馬路，以及城市林立的高樓讓他驚喜，他正計劃回家後畫出來。在我們擴闊自己觀看方式時，來港的藝術家也在香港得到靈感。若香港出現在印度畫作中，會是什麼模樣？

Kathaa藝術節（壁畫部分）

日期：即日至2024年5月28日

時間：上午10:00至晚上10:00（希慎廣場）；24小時（波斯富街85號）；上午10:00至晚上11:00（利園3期）

地點：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場9樓、波斯富街85號（利舞臺廣場勿地臣街入口旁）、銅鑼灣新寧道1號利園3期3樓

網址：bit.ly/kathaa2023

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 馮凱鍵、梁景鴻

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞