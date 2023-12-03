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2023年12月3日星期日
星期日生活
星期日生活
{泰拳達人}庾滺珮 休學打拳 ONE冠軍賽五連勝 擂台上做海賊王
霓虹與天台
輕生及其他
周日話題：中大神學院前院長邢福增 早休追隨「浪子心」
周日話題：法國人不吃這一套 不滿《拿破崙》——不止英法文化戰爭
老少女之麻糬周記！
開門讀書：不絕對的絕對
無名周記：當基辛格遇上AI
誰人日記：Sondheim
圖文城市：斷層生出的灰綠色
圖文城市：笨東西
拍好電影：電影依舊充滿吸引力——Jean-Pierre Lavoignat訪問
放心寫作：#67 〈多變的焦慮〉
讀者來信：生日願望
阿貓阿狗：#212 水墨（四）
同場加映：《年少日記》：莫失莫忘，不離不棄
劇透紙背：金馬獎最佳電影《石門》及黃驥的「女性三部曲」
評影習寫：墨西哥電影La Caja：盒子裏的失蹤秘密
家明雜感：《盛夏餘燼》 關於創作，它想說的是……
影片簡評
單元連載：香港書77
星期日文學‧陳列《殘骸書》：在殘骸之間來回折返
餐桌共學：鹽之魔法
ways of seeing：鑽入小巷、商廈賞壁畫 印度藝術團結多元
通識導賞：古典音樂與流行曲的距離：從拍手位的規範談起
街知巷聞：西區時光機 穿梭醫療百年史
未來城市：補貼維修合規格 霓虹招牌長閃
誰人日記：Sondheim
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【明報專訊】剛剛過去的11月26日是Stephen Sondheim的死忌。
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{泰拳達人}庾滺珮 休學打拳 ONE冠軍賽五連勝 擂台上做海賊王
霓虹與天台
輕生及其他
周日話題：中大神學院前院長邢福增 早休追隨「浪子心」
周日話題：法國人不吃這一套 不滿《拿破崙》——不止英法文化戰爭
老少女之麻糬周記！
開門讀書：不絕對的絕對
無名周記：當基辛格遇上AI
誰人日記：Sondheim
圖文城市：斷層生出的灰綠色
圖文城市：笨東西
拍好電影：電影依舊充滿吸引力——Jean-Pierre Lavoignat訪問
放心寫作：#67 〈多變的焦慮〉
讀者來信：生日願望
阿貓阿狗：#212 水墨（四）
同場加映：《年少日記》：莫失莫忘，不離不棄
劇透紙背：金馬獎最佳電影《石門》及黃驥的「女性三部曲」
評影習寫：墨西哥電影La Caja：盒子裏的失蹤秘密
家明雜感：《盛夏餘燼》 關於創作，它想說的是……
影片簡評
單元連載：香港書77
星期日文學‧陳列《殘骸書》：在殘骸之間來回折返
餐桌共學：鹽之魔法
ways of seeing：鑽入小巷、商廈賞壁畫 印度藝術團結多元
通識導賞：古典音樂與流行曲的距離：從拍手位的規範談起
街知巷聞：西區時光機 穿梭醫療百年史
未來城市：補貼維修合規格 霓虹招牌長閃
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家明雜感：《盛夏餘燼》 關於創作，它想說的是……
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