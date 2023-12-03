《年少日記》中通往天台的那幢樓梯，白漆剝落，自殺少年拾級而上，走過短暫人生的最後一程，心裏想着什麼？日記裏說，「我走後，大家很快忘記，我不是什麼重要的人……這世界上沒有我比較好……」但往往留下來的人就是念念不忘。自殺者的親人，爬上同一幢樓梯，回想冰冷的死亡，那是熱淚盈眶的痛傷。

鄭中基飾演自殺少年的嚴父，隱瞞親友，把兒子的死，說成是死於急病。表面上把長子忘記得一乾二凈，但心底裏充滿罪疚，到自己臨終前，悲慟才洶湧而出。盧鎮業飾演自殺少年的弟弟，多年後仍然活在陰影之中，後悔自己當年為什麼不讓哥哥多抱一會。

黃梓樂飾演的自殺少年，活在一個抑鬱的溫牀，一般能想像到的摧殘身心的處境他都遇上了——嚴父打罵、母親冷漠、比不上受寵又出色的弟弟、留班、被同學取笑……這些都是心理病的典型條件。

不過還有相反的面向。我參加家長支援小組七八年，出問題的子女，更多是成績優異，勤敏聰慧的孩子。不錯，他們普遍覺得自己不夠好、不如人、很失敗。但，成敗在於比較；考第10名，可以自覺很好了，也可以自視為失敗者，因為不入三甲。情緒病錯綜複雜，難以歸因。

新家長來求助，若牽涉到兒女有自殺企圖，整個小組馬上瀰漫沉重的氣氛，當事人一般都欲言又止，「死」、「自殺」、「遺書」等字眼，哽在喉頭說不出來，那無言的恐懼教人透不過氣。

對於有即時危險的情况，最安全的做法，就是叫十字車盡快到醫院，患者被約束一段時間穩定下來再說，猶豫不決反而出事。

父母、親友本身也會被捲入情緒漩渦，手忙腳亂不知所措，自己在繃緊的狀態，很難平靜地幫助患者。尋求精神科醫生、心理醫生、輔導員的幫助，能夠在家庭以外得到助力，避免家人與病人互相拉扯掉進死胡同。

然而，情緒病是長期病，並非一時三刻可以復原；長遠來說，最親近的家人、伴侶、朋友，是生活安全網最重要的一環。首先，有一個主客顛倒的功課必須先學。我們習慣把注意力集中於患者，希望用什麼方法把他們拖出困境。提意見、打氣、鼓勵、循循善誘，其實對情緒病沒什麼幫助。有沒有想過，先把注意力放在自己身上？有沒有想過，家人是情緒病的一個組成部分？助人者先改變自己，也許有更顯著的實效。

第一是聆聽。我們都習慣「說教」，將自己的感受、想法說出來，希望對方聽進去。你什麼都不說、不做，聽聽對方想說什麼，不插嘴、不矯正對方，單單去感受，已經有療效。

先處理個人情緒 平靜陪伴患者

第二個功課是平靜心息。情緒病屈埋屈埋，內心充斥着壞情緒，一開口說話，就是酸苦怨毒。就算不說話，都好像被濃厚的陰霾籠罩。有效的陪伴，並不單單是聆聽，而是心平氣靜地聆聽。這是十分困難的修為。尤其是當深愛的人透露輕生的意圖，初聽到時所帶來的恐懼，大部分人都是難以招架的。當下你最好什麼都不說，首要的任務不是照顧患者而是照顧自己，先要留意自己的恐慌、憂慮、憐惜，讓自己慢慢平復，望望窗外的遠景，感受一下安坐椅上的重量，聆聽自己沉重的呼吸……10分鐘、半小時，不多不少會有安定的效果。自己稍為穩住，然後才去感受患者輕生的念頭，知道了就可以，不要被捲入，把對方的情緒放在一旁。你的平靜，不多不少會令對方平靜。不提意見的聆聽、安住自己的陪伴，化作日常相處的習慣，對患者已經是一份比專業治療更貼心的禮物。

第三是反求諸己，這是更難的一步。我在家長組認識過的，絕大多數都並沒有如電影《年少日記》裏出現家暴。願意參加家長組的，都是主動求助的父母，一般都是來自平常不過的中產家庭。然而，子女的病，大都是家庭溝通和管教方式出了問題。新來的家長一般都說，我沒有偏心，我沒有給兒女壓力。但十居其九，兒女是感覺到壓力和期望的。病情有轉機的家庭，改變往往來自父母，當他們放下世俗的期望，放下父母的威嚴，以開放的心，聆聽、陪伴，整個家庭的相處方式改變了，患病的兒女也慢慢康復過來。父母自我轉化十分艱難，當然不是三言兩語可以說清楚，但這是經驗之談，親近的人有所改變，患者就有轉機。

禪修老師說：「每一個眾生，各自有一個世界。」關心患者的同時，不要把對方的病扛在自己肩膀。命是他們自己的，他／她的一生充滿各種因緣際會，他／她的出生帶來世間不同的傾向，他／她對自身的處境有不足為外人道的詮釋。我們能做到的，就是聆聽、陪伴、共感，餘下的生或死、消沉或覺醒，都是他們自己的選擇。關愛又能捨離，令施助者安穩，令受助者免受多一重壓力。輕生是個大漩渦，留在世間的你和我，可以做到的，就是安住當下，不陷其中。這是對企圖輕生者的助力、對已逝者的釋放。

文、圖˙麥許多

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao