明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

輕生及其他

【明報專訊】輕生者是注意力的焦點。出於痛惜，我們都希望阻止和避免悲劇發生。然而，有沒有想過，身邊親友，同樣承受莫大的衝擊，情緒同樣需要照顧。親人有自殺念頭，我們膽戰心驚；當身邊某一個親友、同事、同學結束自己的生命，我們悲慟、歉疚、逃避、刻意淡化……今天讓我們把焦點放在企圖輕生者的親友身上。

《年少日記》中通往天台的那幢樓梯，白漆剝落，自殺少年拾級而上，走過短暫人生的最後一程，心裏想着什麼？日記裏說，「我走後，大家很快忘記，我不是什麼重要的人……這世界上沒有我比較好……」但往往留下來的人就是念念不忘。自殺者的親人，爬上同一幢樓梯，回想冰冷的死亡，那是熱淚盈眶的痛傷。

鄭中基飾演自殺少年的嚴父，隱瞞親友，把兒子的死，說成是死於急病。表面上把長子忘記得一乾二凈，但心底裏充滿罪疚，到自己臨終前，悲慟才洶湧而出。盧鎮業飾演自殺少年的弟弟，多年後仍然活在陰影之中，後悔自己當年為什麼不讓哥哥多抱一會。

黃梓樂飾演的自殺少年，活在一個抑鬱的溫牀，一般能想像到的摧殘身心的處境他都遇上了——嚴父打罵、母親冷漠、比不上受寵又出色的弟弟、留班、被同學取笑……這些都是心理病的典型條件。

不過還有相反的面向。我參加家長支援小組七八年，出問題的子女，更多是成績優異，勤敏聰慧的孩子。不錯，他們普遍覺得自己不夠好、不如人、很失敗。但，成敗在於比較；考第10名，可以自覺很好了，也可以自視為失敗者，因為不入三甲。情緒病錯綜複雜，難以歸因。

新家長來求助，若牽涉到兒女有自殺企圖，整個小組馬上瀰漫沉重的氣氛，當事人一般都欲言又止，「死」、「自殺」、「遺書」等字眼，哽在喉頭說不出來，那無言的恐懼教人透不過氣。

對於有即時危險的情况，最安全的做法，就是叫十字車盡快到醫院，患者被約束一段時間穩定下來再說，猶豫不決反而出事。

父母、親友本身也會被捲入情緒漩渦，手忙腳亂不知所措，自己在繃緊的狀態，很難平靜地幫助患者。尋求精神科醫生、心理醫生、輔導員的幫助，能夠在家庭以外得到助力，避免家人與病人互相拉扯掉進死胡同。

然而，情緒病是長期病，並非一時三刻可以復原；長遠來說，最親近的家人、伴侶、朋友，是生活安全網最重要的一環。首先，有一個主客顛倒的功課必須先學。我們習慣把注意力集中於患者，希望用什麼方法把他們拖出困境。提意見、打氣、鼓勵、循循善誘，其實對情緒病沒什麼幫助。有沒有想過，先把注意力放在自己身上？有沒有想過，家人是情緒病的一個組成部分？助人者先改變自己，也許有更顯著的實效。

第一是聆聽。我們都習慣「說教」，將自己的感受、想法說出來，希望對方聽進去。你什麼都不說、不做，聽聽對方想說什麼，不插嘴、不矯正對方，單單去感受，已經有療效。

先處理個人情緒 平靜陪伴患者

第二個功課是平靜心息。情緒病屈埋屈埋，內心充斥着壞情緒，一開口說話，就是酸苦怨毒。就算不說話，都好像被濃厚的陰霾籠罩。有效的陪伴，並不單單是聆聽，而是心平氣靜地聆聽。這是十分困難的修為。尤其是當深愛的人透露輕生的意圖，初聽到時所帶來的恐懼，大部分人都是難以招架的。當下你最好什麼都不說，首要的任務不是照顧患者而是照顧自己，先要留意自己的恐慌、憂慮、憐惜，讓自己慢慢平復，望望窗外的遠景，感受一下安坐椅上的重量，聆聽自己沉重的呼吸……10分鐘、半小時，不多不少會有安定的效果。自己稍為穩住，然後才去感受患者輕生的念頭，知道了就可以，不要被捲入，把對方的情緒放在一旁。你的平靜，不多不少會令對方平靜。不提意見的聆聽、安住自己的陪伴，化作日常相處的習慣，對患者已經是一份比專業治療更貼心的禮物。

第三是反求諸己，這是更難的一步。我在家長組認識過的，絕大多數都並沒有如電影《年少日記》裏出現家暴。願意參加家長組的，都是主動求助的父母，一般都是來自平常不過的中產家庭。然而，子女的病，大都是家庭溝通和管教方式出了問題。新來的家長一般都說，我沒有偏心，我沒有給兒女壓力。但十居其九，兒女是感覺到壓力和期望的。病情有轉機的家庭，改變往往來自父母，當他們放下世俗的期望，放下父母的威嚴，以開放的心，聆聽、陪伴，整個家庭的相處方式改變了，患病的兒女也慢慢康復過來。父母自我轉化十分艱難，當然不是三言兩語可以說清楚，但這是經驗之談，親近的人有所改變，患者就有轉機。

禪修老師說：「每一個眾生，各自有一個世界。」關心患者的同時，不要把對方的病扛在自己肩膀。命是他們自己的，他／她的一生充滿各種因緣際會，他／她的出生帶來世間不同的傾向，他／她對自身的處境有不足為外人道的詮釋。我們能做到的，就是聆聽、陪伴、共感，餘下的生或死、消沉或覺醒，都是他們自己的選擇。關愛又能捨離，令施助者安穩，令受助者免受多一重壓力。輕生是個大漩渦，留在世間的你和我，可以做到的，就是安住當下，不陷其中。這是對企圖輕生者的助力、對已逝者的釋放。

文、圖˙麥許多

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞