新近的電影則多見了天台，《年少日記》拉開了人們懼怕談論自殺的忌諱，社會上更多人關注青少年精神健康的問題，想方設法移風易俗，譬如師長如何改革學習環境，容讓更多笑聲更少競爭緩減壓力，社會學者羅金義今期寫了回應上周影評的文章，考據了一些兒童教養的社會發展，麥許多的文章，則從個人經驗談論當遇到緊急情况，提供了一些參考建議。

中大神學院前院長邢福增提早退休，臨別贈言則是關於書寫真實歷史的責任；美國前國務卿基辛格辭世，比對AI他要算是舊世界的人物，林康琪設想，若那時已有AI歷史會有什麼不同。拿破崙則是現世無人見過的歷史人物，近日電影《拿破崙》引起法國拿破崙迷罵聲連連，純粹因為電影是英國人拍？且聽法國人怎麼說。溫提一句，別漏看了庾滺珮休學打拳的奮鬥故事。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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