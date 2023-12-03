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霓虹與天台

【明報專訊】友人C跟財政司長陳茂波前後腳遊中東迪拜，赫然發現多了一條去年還未見蹤影的唐人街，傳來的照片，掛滿了霓虹招牌。但總覺不及我城臨街獨有的北魏字體那末風情萬種。想像一下將《重慶森林》的追逐戲放在這裏搬演，肯定完全不對味，電影中的燈影世界亦成了不少中外人士對香港的記認。於是，早前當傳出油麻地美都餐室霓虹招牌拆下，復又惹來陣陣嘆息聲響，今期記者姚超雯認真了解拆招牌背後前因後果，也訪問了城中所剩無幾的霓虹屈管師傅。

新近的電影則多見了天台，《年少日記》拉開了人們懼怕談論自殺的忌諱，社會上更多人關注青少年精神健康的問題，想方設法移風易俗，譬如師長如何改革學習環境，容讓更多笑聲更少競爭緩減壓力，社會學者羅金義今期寫了回應上周影評的文章，考據了一些兒童教養的社會發展，麥許多的文章，則從個人經驗談論當遇到緊急情况，提供了一些參考建議。

中大神學院前院長邢福增提早退休，臨別贈言則是關於書寫真實歷史的責任；美國前國務卿基辛格辭世，比對AI他要算是舊世界的人物，林康琪設想，若那時已有AI歷史會有什麼不同。拿破崙則是現世無人見過的歷史人物，近日電影《拿破崙》引起法國拿破崙迷罵聲連連，純粹因為電影是英國人拍？且聽法國人怎麼說。溫提一句，別漏看了庾滺珮休學打拳的奮鬥故事。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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