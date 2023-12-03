{泰拳達人}庾滺珮 休學打拳 ONE冠軍賽五連勝 擂台上做海賊王

正職打拳 兼職教拳、打比賽

庾滺珮於上月24日勝出的賽事，換來一萬美元獎金和賽會正式合約。有人問道，獎金是否推動她更加努力。「吓，我不嬲打比賽都無獎金㗎喎，我覺得唔係咁大影響。」這位女拳手此前已獲不少殊榮，本以為獎金也是其主要收入，但她透露參加過的本地比賽均只給予出場費，金額更取決於門票銷情。

為練拳寧願少掙一點

因此拳手大多都有正職，像她就在拳館教拳。「唔係，我正職是運動員，兼職是教拳，我再打一份兼職就是去比賽。」從收入計算，教拳毋庸置疑是她的職業，但心態上她把運動員當作正職，教拳收入只需夠食夠住夠坐車，唔使買名牌。「如果我要多勞多得，可能由早上9點教到晚上11點，就無時間操拳了，所以我寧願搵少一啲。」她現在每天教拳，善用拳館下午4時半開放之前的時間操拳。

習拳之路不易走，尤其是在香港。泰拳不屬於體院的精英運動項目，所有出賽經費、日常醫療開支等由運動員獨力承擔。這次出戰ONE冠軍賽，庾滺珮的教練和師兄弟從工作告假，自掏腰包買機票支持她，「他們都無怨無悔，做我的助手、back-up」。沒有專業團隊支援，她自己找跌打師傅、物理治療師，靠父母兼任營養師，「我對他們說，今天不吃飯只吃牛肉、烚菜， 然後他們就幫我煮好晒。這方面是家人幫我分擔咗很多」。

賽事結束即赴急症室

裁判高舉勝方之手，伴隨歡呼聲宣告賽事終結。台上風光，台下去慶功？等等先，庾滺珮或許會說：「去急症室。」一番惡鬥換來傷痕是拳手的日常，歷年參加本地賽事，她見過有主辦單位安排醫生或聖約翰救傷隊駐場處理傷口，卻甚少可即場縫針。庾滺珮熟練地說道，在灣仔修頓場館打完便往律敦治醫院，另一次去亞視（大埔錄影廠）打完就去那打素，排急症動輒兩三小時。她笑言這是夢想和現實之間的距離，「天堂跌返嚟地面」。

這位女拳手出入急症室，把醫護人員的反應盡收眼底。她曾在練習時弄傷肋骨，醫生關心問她有否得到政府資助，「吓無呀？咁我盡量安排你即刻照X光，睇吓啲骨有沒有事」。不過，她也遭遇過不友善的應對，有次由於翌日要再出賽，她要求把傷口縫密一點，對方卻回說：「你第二日都要打啦，係唔係都會爆。」當她問能否給予防水膠布，又遭冷漠回應：「你都打㗎啦，出汗都係會跌。」聽到這些刺耳的評語，她總會深感不忿。

拳手要排急症，難免碰上不熟悉這運動的醫護，然而庾滺珮在泰國比賽的經驗卻大相逕庭。不止是大型比賽如ONE冠軍賽，庾的師兄弟參加當地其他賽事，場館總設醫療室及即場縫針服務。「或者他們（泰國主辦方）覺得很普遍而已，那是需要的，打完拳當然要檢查一下。」她不敢斷言應否屬基本配套，但在香港這要求似乎太高了，普遍期望拳手自理傷勢。

「運動員代表一個地方的特質」

庾滺珮語帶激動道：「香港，其實可能好多嘢你覺得好發達呀，或者好先進，但我覺得其實香港在運動這一項真係……好落後呀！」她想說的不止是泰拳，而是社會不甚重視運動這回事，很多運動員的努力仍然未被看見。當劍擊運動員張家朗在奧運奪金，全城為他鼓掌，庾滺珮的內心亦很被鼓舞。或許對比其他行業，運動員的商業價值不高，因此不被重視。不過，其價值在於反映香港人的身分認同，「你未必會認識張家朗，但會覺得自己和他在同一個地方長大，會因此很想支持他，覺得他代表到我們這個地方的某些特質」。

嘆港社會規範：打拳只能是興趣

要帶起運動氛圍，牽涉許多層面。庾滺珮早前在泰國比賽結束後，換了另一間酒店多留兩天，甫進去電視機正開着，又在直播泰拳比賽。或許是泰國特別重視其國粹，但她得悉澳洲某電視台也有申請ONE冠軍賽的直播權。外國的運動頻道歷史悠久，反觀香港電視台可供免費收看的，只有極小量的大型比賽。

電視台不購入賽事直播，會否與公眾的冷淡有關？抑或兩者相互影響？上文提到在本地泰拳賽事，拳手入場費依賴門票收入。「每一次要賣票，我都覺得很尷尬。」庾滺珮代入朋友角度，何不用錢去旅行，或者請食飯也算一種支持，點解要入場先？她自己也想不通，不禁自嘲：「你又不是MIRROR，MIRROR（門票）1000元都叫做值得。你喎，1000元喎，庾滺珮喎。」

一時三刻很難改變人們的想法。外國社會更易接受小朋友放下學業，專注運動員訓練，但香港很多人會覺得是異常。長大之後，香港運動員要兼顧另一份全職工作，更是難上加難。她知道與她同年紀、在泰國比賽的拳手，有些是警察，有些是醫護人員，這在香港很難想像，「因為根本就天昏地暗（工作），但是人哋嘅醫生是work-life balance，收工就收工， 可以悠閒咁去打拳，這個就是分別」。身為首位土生土長、奪得賽會合約的拳手，庾滺珮覺得特別難能可貴，因為若按香港的社會規範，打拳只能是興趣，做不到終身職業。「你說要土生土長（做運動員），其實真的要自己break through（突破）咗一啲嘢，其實係好……好難。」

從underdog到超新星 繼續「打大佬」

庾滺珮的習拳之路要由18歲說起。從小父母督促學琴學芭蕾舞，她中學畢業之後，想做些自己真正想做的事，遇上泰拳便一打難忘。然而過了不久，她因為身體無法負荷而放下拳套。回帶至中六、中七準備A level（高考）的時候，她作為舊學制的末代考生，讀書壓力沉重，繼而患上厭食症。「考完CE（會考）我完全接不上A level課程，好難。然後（感覺）好像只有一條路才能入大學。」病情影響下她沒有應考A level，泰拳興趣被迫中止。後來她逐漸康復，輾轉經副學士課程，取得中大文化研究的入場券。

入大學前的暑假，她事隔5年再次拾起拳套，「就是死不斷氣，很想繼續打拳」。開學後坐在大學課室，她不明白讀完書後與自己的將來會有何關連，每個大學生看似一式一樣，到底讀大學是否只為符合父母和社會期望？「我讀asso（副學士）咁轉折，然後讀得番大學，其實那一刻已經證明了我的價值。」另一邊廂，她很清楚自己與泰拳的連結，每一拳都是屬於自己的，「很用力出那一拳，放很多時間、心機落去，我覺得那個成果與我所付出的，才有真正的連結」。

千辛萬苦克服厭食症，寒窗苦讀做到大學生，她讀了一兩個月卻決定休學，全心打拳。父母最初很不理解，「他們覺得，不可以兩樣一起嗎？不可以一直打拳、一直返學讀大學嗎？」其一主因是當時練拳與上課時間相撞，但更重要的是，她知道年輕體魄是運動員的本錢。就算撇除厭食症耽誤的那5年，她18歲開始學拳的話，也比8歲起步的拳手慢了足足10年。

或許是憶起女兒患厭食症的經歷，父母最終放手讓她追夢。他們最初還會質疑為何要「打到瘀晒」，到後來會應用古法幫她「碌雞蛋」、捽跌打酒。「現在他們見慣了，今次都無乜反應，（會說）吃些什麼去瘀，不會說『又打到咁樣』。我再上兩次縫針，他們問縫了多少針，『哦係呀，幾時拆線呀？』好平常咁樣。」女兒被打到眼腫鼻腫，父母會否不忍直視？庾卻說他們會觀看她比賽的直播，「我阿媽會說：『喂，你快啲send條link畀我睇啦。』」

庾滺珮坦承自己很任性，「我阿爸說，你見不見葉問啊，人家咁有錢先去打拳」。感激父母支持之餘，她深感愧疚，因收入不足以照顧他們的生活，在香港打拳，更沒想過有天會取得拳手合約。

一路上的堅持終換來一紙合約，創下本地紀錄，未來有什麼目標？庾滺珮引用深愛的動漫《海賊王》，形容今年的五連勝似是經歷超新星時代，現在則進入新世界準備「打大佬」。 有些人為夢想訂立宏大目標，每一步都經過精密計算；也有人像庾一樣選擇見招拆招，打好當下每場比賽。她光顧的跌打師傅經常掛在嘴邊：「魷魚你咁樣唔得呀，真的要想辦法搵錢呀，打拳打到幾時呀？」她總是調皮又任性地回答：「唔理啦，諗唔到咁多，打埋呢場先啦。」

擂台上她常常把自己視作underdog（不被看好的），擊敗實力更高的拳手等同「升呢」，從未考慮連帶的知名度或身價。「就好像路飛（《海賊王》主角）一樣，我純粹覺得我做咗海賊王，證明咗我真係海賊王。打贏咗佢，就證明咗我的實力去到呢一度喇。」

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 楊柏賢、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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