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e新品：TROZK Call機充電器 點陣屏傳情

【明報專訊】無一定年紀的讀者，未必知道什麼是傳呼機。這種於上世紀末流行一時的流動通訊工具，竟在2023年「重出江湖」？原來，這款由TROZK推出的Beeper Power Bank是一款流動充電器。經典造型加上2.4吋綠底黑字的點陣屏幕，回憶「返晒嚟」。

互傳港式潮語短訊

別以為它空有懷舊外表，它當真可以通訊，不同Beeper Power Bank之間，可以透過微波近距離傳遞信息。機身內建了60條預設句語，繁中版本的話便包括了一些港式潮語、經典廣東歌詞及港產片對白，可和好友互傳鬼馬信息，我傳一句「我鍾意你」，你回一句「不如一槍打死我」，玩味十足。

至於作為「正職」的充電器，Beeper Power Bank3有10,000mAh容量，附有1個USB-C及1個USB-A接口，支援PD 30W雙向快充，亦可智能匹配設備所需電流。另外設有「小電流模式」，專門替電流量較小的電器充電，作為充電器相當稱職。配色有黑、白、紫、粉紅4種選擇，而且有掛繩孔設計，方便攜帶之餘也可當作潮物配飾。●

TROZK Beeper Power Bank規格

電量：10,000mAh

尺寸：83×33×59mm

重量：約220g

價錢：$399

網址：trozk.com

文：黃振宇

相關字詞﹕外置充電器 尿袋 傳呼機 充電器 e潮

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