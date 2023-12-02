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Double Clean乾濕兩用 蒸氣殺菌 熱水除污漬

【明報專訊】近期牀蝨問題嚴重，但日後可能輪到其他問題浮現，所以入手清潔產品時，功能愈多愈好，日後不會無用武之地。日本品牌Double Clean推出的YS1010多用途乾濕水洗全屋離地清潔機Pro+，便是其中一個不錯的選擇。這部機最大的特點是同時具有濕洗及蒸氣消毒兩種功能。濕洗方面，用家可使用40℃溫水或60℃熱水來清洗物件上不同程度的污漬，並且可配合標準刷頭、平面刷頭及圓形刷頭來清潔不同物件的表面，當溫水或熱水經排水孔流出。刷洗物件後，再由具有13Kpa吸力的排水孔把污水吸走，減低濕洗物件後的積水問題。

可加清潔劑 語音提醒換水

除了兩種濕洗模式之外，YS1010亦提供兩種蒸氣消毒用法，分別是100℃蒸氣刷吸深度清潔及100℃蒸氣殺菌消毒，前者會配合噴射蒸氣及吸入污垢兩個功能，把深層的污漬、牀蝨、細菌等清除；後者則主要適合用於物品的日常消毒殺菌。機體內置1200毫升的清水箱及1000毫升的污水箱，清水箱可加入指定的清潔劑，提升清理污漬的效率，污水箱則採用抑菌材料製作，減少臭味滋生。此外，機體亦設有語音提示功能，告訴用家現時的狀態，例如清水箱缺水、污水箱已滿等，十分貼心。值得一提的還有機底設有萬向轉輪，就算用家要把機體帶到屋內不同角落也輕鬆做到。●

售價：$1599

網址：www.wowliving.hk

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