Double Clean乾濕兩用 蒸氣殺菌 熱水除污漬

可加清潔劑 語音提醒換水

除了兩種濕洗模式之外，YS1010亦提供兩種蒸氣消毒用法，分別是100℃蒸氣刷吸深度清潔及100℃蒸氣殺菌消毒，前者會配合噴射蒸氣及吸入污垢兩個功能，把深層的污漬、牀蝨、細菌等清除；後者則主要適合用於物品的日常消毒殺菌。機體內置1200毫升的清水箱及1000毫升的污水箱，清水箱可加入指定的清潔劑，提升清理污漬的效率，污水箱則採用抑菌材料製作，減少臭味滋生。此外，機體亦設有語音提示功能，告訴用家現時的狀態，例如清水箱缺水、污水箱已滿等，十分貼心。值得一提的還有機底設有萬向轉輪，就算用家要把機體帶到屋內不同角落也輕鬆做到。●

售價：$1599

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