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E潮

僅重1.08kg 一機多用 Laurastar IGGI蒸氣機隨行 旅途不容有「蝨」

【明報專訊】法國、英國，以至港人旅遊熱點韓國先後爆發嚴重蝨患，令到已計劃年底外遊的人十分擔心，害怕不慎將麻煩的牀蝨帶回家中。專家教路，消滅牀蝨的其中一種最佳武器是高溫蒸氣。〈e潮〉助大家尋找市場上的滅蝨高手，包括了輕便的手提消毒掛熨機，可在旅途中帶備，作為第一道消毒防線；還有功能更全面的家用蒸氣消毒機，回家後徹底清潔行李箱、衣物等，保證萬無一「蝨」。

瑞士大小孖寶 抗蝨雙重防線

Laurastar是來自瑞士的熨燙電器品牌，其推出的手提掛熨機IGGI，僅重1.08公斤、高252.6毫米，水箱容量80毫升，而且備有收納袋，旅行時放在行李箱中負擔不大。品牌研發的DMS（Dry Microfine Steam）微細乾蒸氣技術，宣稱約需2.5分鐘就可加熱至153℃，並以超過時速104公里噴出，令乾蒸氣滲透到纖維內部，將牀蝨、細菌及塵蟎等殺死。配合蒸氣消毒管，IGGI便能化身為手提蒸氣消毒機，為衣物、行李箱、窗簾、牀墊牀架等消毒。用微細乾蒸氣來熨燙衣服，不但需時比普通熨斗少一半，而且衣物即熨即乾，可立即穿著，對時常公幹的人來說十分方便。

附1.7公升盒子 消毒奶嘴、玩具

如果帶同嬰兒去旅行，IGGI的功用就更多。套裝中包括了一個容量1.7公升的蒸氣消毒盒，可用來為奶嘴、玩具、奶樽、搖鈴等小物品消毒。用家只要把蒸氣消毒盒連接到IGGI，之後再把相關物品放入盒中即可。而另一配件蒸氣消毒管，亦可用來清潔消毒奶樽底、水杯底等刁鑽位置，同時消除殘留氣味。

IZZI PLUS 重量級家用機 熨斗換底板變消毒棒

旅程完畢回家，想更徹底消毒，Laurastar另一款家用蒸氣消毒掛熨機IZZI PLUS便大派用場。它同樣用上DMS微細乾蒸氣技術，廠方稱只需約3分鐘便能升溫至153℃，並提供3.5bar壓力，以超過時速104公里噴出乾蒸氣，5秒內就滲透到纖維內部，將牀蝨、細菌及塵蟎等殺死，適用於牀品、地氈、窗簾、梳化、廚房枱面、嬰兒車、毛絨玩具等。以一張雙人牀來說，大約10分鐘便能夠完成清潔消毒。生產商宣稱IZZI PLUS經過日本、瑞士及美國的獨立實驗室測試，證明能消除衣物上99.9%的新冠病毒、細菌、真菌及100%的塵蟎和其他害蟲如牀蝨等，同時有效除味。

IZZI PLUS配備了橢圓形鋁質熨斗，並採用可更換底板設計，跟機附送1個織品保護底板及1個非織品保護底板，前者主要替衣物紡織品去皺，後者則針對大型家具消毒時使用。水箱容量約1.1公升，而且設有防水垢過濾器，用家毋須特別加入蒸餾水，可直接使用自來水。不過相比一般掛熨機，IZZI PLUS的身形屬於「重量級」，達到4.9公斤，如果需要經常把機體移動到不同地方，可另購IZZI系列專用4輪掛架（$2980），用家可把機體放到掛架上四處推動，同時亦可利用可調節高度的掛鈎來掛熨衣物。●

Laurastar IGGI套裝售價：$3460

Laurastar IZZI PLUS售價：$9980

網址：www.hkpremiumhome.com

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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電郵: feature@mingpao.com

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