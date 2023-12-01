茄喱啡擔正 賀《老夫子》60周年

【明報專訊】今年是《老夫子》60周年，坊間亦舉辦了不少展覽。來到年底的老夫子"SIDE_C"展覽，請來漫畫內的一班配角演員擔正！Side C可解作side cast、side character，也即是茄喱啡、跑龍套、配角。雖然他們只是配角，但其市井小民的造型，或抵死或猥瑣或巿儈的性格，透過王澤筆下活靈活現，從經典的「死飛仔」、「死八婆」、花花嬉皮士、花都藝術家，以至闊膊激光閃耀時裝人等，其性格對白往往引起大家共鳴，深印在讀者腦海中。
1:1真人大小立牌 近距離賞細節
藉由不同藝術形式，如真迹繪畫、銅製品、插畫等，展覽旨在重塑這些熟悉但從未獨立出場的人物，讓觀眾以新角度認識和欣賞《老夫子》作品中鄰居、朋友、路人等角色。場內既展示了部分角色的1:1真人大小印刷立牌，讓觀眾近距離欣賞造型細節，打卡合照外，亦設有影相亭，讓大家挑選經典《老夫子》4格漫畫相框，成為老夫子故事中的角色。
老夫子"SIDE_C"展覽
日期：即日至12月3日
地點：Quiet Gallery HK 中環置地廣場BELOWGROUND 地庫1號舖
IG：@omqsidec @quiet_galleryhk
文：張曉冬
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