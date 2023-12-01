茄喱啡擔正 賀《老夫子》60周年

【明報專訊】今年是《老夫子》60周年，坊間亦舉辦了不少展覽。來到年底的老夫子"SIDE_C"展覽，請來漫畫內的一班配角演員擔正！Side C可解作side cast、side character，也即是茄喱啡、跑龍套、配角。雖然他們只是配角，但其市井小民的造型，或抵死或猥瑣或巿儈的性格，透過王澤筆下活靈活現，從經典的「死飛仔」、「死八婆」、花花嬉皮士、花都藝術家，以至闊膊激光閃耀時裝人等，其性格對白往往引起大家共鳴，深印在讀者腦海中。