明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

茄喱啡擔正 賀《老夫子》60周年

【明報專訊】今年是《老夫子》60周年，坊間亦舉辦了不少展覽。來到年底的老夫子"SIDE_C"展覽，請來漫畫內的一班配角演員擔正！Side C可解作side cast、side character，也即是茄喱啡、跑龍套、配角。雖然他們只是配角，但其市井小民的造型，或抵死或猥瑣或巿儈的性格，透過王澤筆下活靈活現，從經典的「死飛仔」、「死八婆」、花花嬉皮士、花都藝術家，以至闊膊激光閃耀時裝人等，其性格對白往往引起大家共鳴，深印在讀者腦海中。

1:1真人大小立牌 近距離賞細節

藉由不同藝術形式，如真迹繪畫、銅製品、插畫等，展覽旨在重塑這些熟悉但從未獨立出場的人物，讓觀眾以新角度認識和欣賞《老夫子》作品中鄰居、朋友、路人等角色。場內既展示了部分角色的1:1真人大小印刷立牌，讓觀眾近距離欣賞造型細節，打卡合照外，亦設有影相亭，讓大家挑選經典《老夫子》4格漫畫相框，成為老夫子故事中的角色。

老夫子"SIDE_C"展覽

日期：即日至12月3日

地點：Quiet Gallery HK 中環置地廣場BELOWGROUND 地庫1號舖

IG：@omqsidec @quiet_galleryhk

文：張曉冬

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞