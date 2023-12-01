超級英雄漫畫家 Pat Lee：「自動繪畫」心中天使

風靡全球的《蝙蝠俠》、《超人》、《蜘蛛俠》、《變形金剛》、《忍者龜》等漫畫角色，跟西方宗教中例如Gabriel、Raphael及Michael等的大天使（Archangel），似乎是風馬牛不相及的事。但來到現今世界，它們同樣成為加籍華裔國際知名漫畫家李志健（Pat Lee）筆下的主角。

筆觸、風格與漫畫截然不同

相信天使數字的人，會認為1111這數字象徵「即將來臨的變化」；而對Pat Lee來說，11月11日則是他藝術路上的一個里程碑。「大約兩年前我舉辦了一場非常私人的展覽，就是以這種『自動繪畫』（automatic drawing）的藝術風格為主題。其實這技術我已經練習了一段很長時間，差不多有10年，但之前還未準備好公開。」兩年前那場展覽就是在11月11日舉行，參觀者都對他的作品讚口不絕，為Pat注下了強心針，自那時起他就下了個決定，要與他人分享這獨特的藝術風格。而兩年後的同一日，他就在萬麗藝廊舉行RESONANCE "Art of Vibrations"展覽。

何謂「自動繪畫」？Pat不諱言是個瘋狂、神奇，且令人難以置信的創作行為。「有次我正在畫畫時，突然感覺到我的手開始自己移動，像是一種震動，畫出隨機的線條，我認為控制住我手的不是大腦，而是某種能量。」Pat一向相信世上有天使存在，在好奇心驅使下，他嘗試畫出心目中的天使。「我的手開始畫出一張長着翅膀的臉，那刻我在想：『嘩！這太瘋狂了。』因為我未曾想過天使是什麼樣子，通常畫畫時，會有物件的樣子或顏色的概念，但這次沒有。」仔細看看Pat這十數幅新作品，不難發現無論是筆觸、畫風或用色，都與以往出自他手中的經典漫畫主角截然不同。

如這事發生在其他人身上，或許會以為是幻覺。「我認為我是個非常敏感的藝術家，很容易感受到事物的情感。」Pat續說：「我深信這股感覺就是來自宇宙，所有人都能以某種方式與宇宙的能量連繫，正如我們有能力透過自然界投射的能量創造事物一樣。」

「我有將畫畫過程放在IG上，你可以看到我手的移動速度有多快，這跟我畫漫畫時是南轅北轍，漫畫我必須要仔細思考，就算一條彎線也非常講究。」每次以「自動繪畫」創作，對Pat來說也是一次驚喜。「就像你網購貨品並等待它出現的心情般，最大驚喜那次就是畫米開朗基羅，就像感覺到他的能量。我好像聽到聲音，叫我別停下來，畫了半小時後手也累了，但感覺有力量讓我繼續畫，所以那幅畫是系列中線條最密，最詳細的一幅。」

盼向觀賞者傳遞正能量

他笑言接收到的能量就是信息，自己的手就像一台打印機，將信息完美無瑕地「列印」出來。不過，他說並非任何時候也能與宇宙「搭通」，同樣要講「心情」。「當你非常消極時，你可能會得到些負面的回饋，甚至根本畫不到。你要做的就是嘗試與正能量建立連繫。所以當我想畫畫時，我會嘗試讓自己變得更快樂、更平靜，或許會先做些冥想，以及聽些能給予我愛的感覺的音樂。」Pat視這種連繫，為體驗宇宙賦予的愛，單純又無限，但他更希望能藉這一系列畫作，讓觀賞者有所感受。「我想了解觀賞者的情緒，例如當他們看到我的畫時會有什麼感覺？這對我來說是一個非常激動人心的時刻，相信對觀賞者來說，也是一次特別的經歷。」

觀者未必對宗教、宇宙能量有同樣感受，但Pat的畫作筆觸的確細緻。他另一幅為酒店創作的畫作，或者能夠引起更多人的共鳴。「我花了一星期時間，觀察從酒店望向九龍半島的景色，再以黑白色為主調作畫。」他完成的A View to Explore將壯麗維港海景收進畫作之中，此作之後將會在酒店長期展出。

RESONANCE "Art of Vibrations"

日期：即日至2024年1月31日

地點︰灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店 低層大堂萬麗藝廊

費用︰免費入場

網址：www.resonanceartistry.com

文︰黃依情

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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