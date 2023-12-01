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AI自畫自說 衝擊人類世界觀

【明報專訊】人工智能（AI）仍只是人工造物。ChatGPT母公司OpenAI上個月紛擾人事風暴，脫隊和挖角的新聞載浮於語言模型從4.0升級5.0的消息，彷彿再一次揭破，「性格」各模各樣的AI終歸由人來決定、操控。AI能否勝過人類的討論不見得有突破。如同本地設計師麥朗說，悶厭了取代不取代的重複論調，在他，AI如何衝擊我們審度世界的目光才是核心。他在今年2月啟始「Drawings by AI」計劃，指令ChatGPT生成SVG圖檔程式碼、自行解說符號含意，嘗試抽檢大數據對人類世的奇怪詮釋。

吳：你何時萌生「Drawings by AI」的創作念頭？

麥：除了無無聊聊的問題外，第一件想叫ChatGPT做的事已是這計劃。作為設計師和創作者，對文字和圖像的關係多少有些興趣，而設計師的工作本來就是將一些概念或物件變成一個標誌。我上網找過有沒有類似的計劃，發現大部分偏向實用層面，比如有AI幫忙就不用浪費時間做SVG標識之類，我的重點不是結果，是過程，所以想了很久如何以網站的形式呈現。

吳：為什麼不用AI直接生成圖像，而讓它編寫SVG程式碼？

麥：ChatGPT一開始未能直接生成圖像，所以才叫它寫程式碼。至於SVG，不知你同不同意，AI隨意生成的圖像總過分寫實、過分完美，SVG這種圖像制式不同於JPEG或PNG，它有很多限制，只可以用最簡單的幾何結構來表達，這樣反而撇除了不必要的干擾，迫到AI解釋背後的過程。我試過叫AI解讀它生成的油畫式太陽，結果是什麼「對於知識的理解」，也不是不行，但如果是SVG，它能逐步說出太陽由一個圓形或一種橙色組成，各自代表什麼。

吳：當中有哪些特別有趣的圖案和說明？

麥：我目前砌了大概200多幅。第一幅是「雪人」，現在回想，會做那圖案或者是因為多年前看過一個叫「Unicode Snowman for You」的網站，它的統一碼能在IOS、Android等系統生成不同的簡單「雪人」，我這項計劃也想用很原始、很基礎的類近符號。

趣味有不同層次。例如概念上，「人生的意義」是一條曲線，你猜為什麼？（吳：因為人生有起伏？）對，聽上來沒什麼，但AI如此應用很厲害，又或者「家庭」3個圓形，AI說較小的綠圓在上方代表兒童是家庭的核心，很傳統的想像，可它說明兩旁較大的藍圓和紅圓時，又沒掉入「一男一女」或「藍是男、紅是女」的定型陷阱。視覺上，我覺得「外星人」一個空心笑臉或「駱駝」3個圓圈好搞笑，「人工智能」的紅眼都好正，有種陰森的、靜靜攞你命的邪惡感覺，正中我們對它的舊式觀念。

吳：你以人類行為「drawings」（繪畫）來稱呼這批SVG圖像，隱含了AI擬人化的想像？

麥：AI能不能創作，回到它是否存在「意識」或「人格」的定義上。人們目前把這種large language model（大型語言模型）形容為「stochastic parrot」（隨機鸚鵡），它一句拼着一句，好像似模似樣的「人話」，但它其實不知道前文後理在說什麼，有很大的隨機性。

繪畫關乎記憶和空間感。我曾挑戰AI，讓它畫一張放着早餐的桌面，然後轉換視角top view（俯視）、side view（側視），它大概畫到由上望下的桌子是方形、由側邊望過去的桌子有枱腳，但那份早餐已有點不一樣。AI尚有很多我未摸清楚的限制。

吳：你會不會干涉AI生成的圖像？

麥：我傾向不干預。只有AI畫出一些太不相像或太難看的圖案時，才會叫它重畫。我承認有矛盾，原則上，我應接受它給出來的所有東西，但我始終有自己的美學，也有實際考量，比如天空的顏色，如果一片白色的話，看不見它到底畫了什麼。（吳：這很有趣，即圖案某程度上必須是「人類能夠認知的」。）是的，就好似你叫我生成一幅SVG自畫像，AI不停幫我加兩撇鬚，不知是什麼亞洲男人的定型，完全不是我認知的「我」，但我逼它不斷修改，已不是計劃那種形式。

吳：「Drawings by AI」為你帶來什麼啟發？

麥：創意最大的敵人是麻木。我覺得，創作者用不用AI都沒有所謂。最重要是「感覺」——你必須用任何方法令人們對你的創作生出一種有趣感，令人們想「嘩，原來可以這樣子」。這是人的創意。就算你對AI施展上萬個prompt咒語，如果背後沒有一個有血有淚的人類定義，作品不會觸動別人。現在我們似乎對AI有些很一式一樣的理解，我希望，這計劃能找到一些自己覺得有趣的切入點，發掘更多可能。

吳：未來會繼續這項計劃？

麥：會，可能多試些不同的生成方法，也想與現實有一點點關聯，像8號風球時畫颱風，中秋節時畫月亮，但最近太忙，較懶惰，都沒空更新，哈哈。

SVG是什麼？

SVG（Scalable Vector Graphics）為可縮放向量圖形，不同於JPEG等像素型點陣圖，不會因尺寸改變而失真。SVG檔案使用「可延伸標記語言」（XML）編寫，呈現圖像內容，此格式能在網頁中以向量格式呈現圖像。

訪問、整理：吳騫桐

受訪、圖：麥朗

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 數碼跨界]

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