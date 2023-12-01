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【休斯頓】在手工紡織協會中找到同類

【明報專訊】手工紡織作為相對小眾的愛好，要尋找志同道合的人，最便捷的方式就是加入本地的handweavers guild，即手工紡織者協會。這些協會遍佈美國各地，通常以城市為單位，主要以梭織或紡線為主，有時也包括染色、印花、籃編等相關技術。

最近，我在休斯頓參加了為期3個月的駐地藝術計劃。在此之前，我聯繫了休斯頓當代手工紡織協會（Contemporary Handweavers of Houston），諮詢能否租借織布機。我在紐約家中的織布機是老款，又大又重，無法搬運。幸運的是，協會給我發了一封熱情的回信，不僅免費提供一架落地織機、紡線機和各種配套工具，還授予我一份獎學金（Tilly Marchwinski Scholarship），以紀念該協會的長期會員Tilly。她在2012年以105歲的高齡去世。對於這份支持，我深感感激。

上月，我有幸在手織協會的月度會議中分享自己近期的作品，包括紙張染色、紡紙線和最終的織物。身為一個只有兩年多紡織經驗的baby weaver，在技術上我非常稚嫩，但在展示過程中，這些很多有幾十年紡織經驗的阿姨或奶奶，表現了很大的好奇心，發出非常捧場的驚歎聲。

跟棒針、鈎針、縫紉這些有不少年輕愛好者的手藝相比，梭織顯得更傳統或者說老氣，可能因為工具要求多、入門門檻高。美國各地的手織協會，成員大多是年長女性。上世紀六七十年代，受到嬉皮士運動的影響，許多人愛上了手工藝，包括紡織，但這一代人如今已步入老年。不過近年來這種情况似乎有所改善，尤其是纖維藝術整體的關注度增加，一些年輕的紡織藝術家和男性也加入協會。例如，休斯頓年輕紡織藝術家Molly Koehn幫忙升級了協會的網站，以及在Zoom上直播例會等。

來我工作室的訪客中，有不少人第一次看到織布機，大人小孩都好奇地問這是什麼機器？我統統塞一張手紡協會的宣傳明信片，為他們介紹那邊有梭織入門課程和學習小組。很多人似乎都有興趣，但可能之前不知道哪裏有學織布的管道。

不久前，協會舉辦了一年一度的手工藝展會，在兩個房間中放滿了大家過去一年的手工作品。這些通常是比較實用的織物，例如桌布、洗碗巾、氈子、圍巾、抱枕等，還有籃子、人偶、絲巾、襪子等小物。我拿起這件，摸摸那件，精緻又簡樸，喜歡得不得了。其實作品的定價一般不高，完全不能反映投入的時間成本，這份手工心意，更像是同好者之間的互換禮物吧。

文：林綺晴

（織物藝術家，常駐紐約 目前為休斯頓當代手工藝中心駐場藝術家）

個人網頁：www.linqiqing.com

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