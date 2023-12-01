【倫敦】當代行為藝術的頂點

甫進門看見的是Marina Abramović最近期的作品，2010年在MoMA展出的The Artist is Present。個人認為這個作品可說是行為藝術的極致。她在3個月內每一天都坐在展館內，從開館到閉館，不吃、不喝、一言不發，沒有道具、沒有劇本，只與每一名參與觀眾對望一次。這個作品把「在」這個概念以最直率方式呈現，每一次對望都是無言的深刻對話。而要把這種行為藝術以裝置方式展出是一件極其困難的事，畢竟只是平鋪直敘地展出作品的錄像或照片是不夠的，策展人必須考慮如何把表演中的情感、感覺融入裝置，作品才得以成立。而今次使用的方法我覺得非常聰明。裝置利用展廳的兩端，一邊播放的是Marina的錄像，而另一邊則是相對應的觀眾的錄像，置身其中我感受到對望的張力，以及情感。

Marina的作品，相信很多人都會用激進、暴力來形容，畢竟像她最令人難忘的作品如Rhythm 0、Rhythm 5、Rest Energy等，無論是當她把自己麻醉，在展覽中擺放包括刀、手槍在內的各種物品，然後讓觀眾隨意選擇如何把這些物件用在她身上，還是與她當時的伴侶Ulay一人手持弓，一人手持箭，一直把弓弦拉緊直至兩人同時脫力，都令觀眾的精神相當緊繃。她的行為藝術一直都不是「易入口」的類型，但在這種接近瘋狂的表現形式背後，作品中強烈的情感才是她藝術的本質，就像1988年的The Lovers。一般人分手可能是見面大吵一架，或者是直接在手機屏幕上解決。但是Marina和Ulay卻是各從長城的一端出發，走了90天後碰面，用這段苦行為他們的感情寫下句號，而確實完成這個作品後，他們在往後的22年都形同陌路。雖然Marina在自傳中提及分手背後的故事算不上高潔，但是這個作品的沉重情感以及詩意，確實令人動容。對專注力偏低的我來說，這個15分鐘的錄像作品我竟然從頭看完，連我自己都覺得驚訝。

看這個展覽會很累（精神上），而且會看很久。但是，絕對值得去。

文：Michael Cheung

（當代藝術家，現居倫敦 畢業於Central Saint Martins）

個人網頁：michael-cheung.com

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