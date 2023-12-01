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開眼 一場show一次旅行

台北觀「小世界」 探索「大世界」

【明報專訊】走到異地偶遇友人，不免嘆句世界真細小，「但其實你說世界很小，同時在說這個世界很大」，台北雙年展策展人之一周安曼說。第13屆台北雙年展以「小世界」為題，「世界」一詞本身意味廣闊無垠，或許微觀之下別有洞天。世界大小愈趨模糊，延伸出不同的張力，每個藝術家對「小世界」有不同詮釋和衡量標準，從他 / 她的視角洞窺世界。

今次台北雙年展以藝術家的現居城市標示，城市往往影響人的視野。台北老建築不難發現日據時期痕迹，它們在當下如何轉化？城市發展離不開科技，忠泰美術館思考科技的展覽不能錯過之餘，還可到平面和字體設計師開辦的設計專門書店，一窺城市大小面貌。

第13屆台北雙年展由3名策展人策劃——周安曼游走台北與香港，穆柏安（Brian Kuan Wood）現居紐約，莉姆．夏迪德（Reem Shadid）則居黎巴嫩首都貝魯特，他們帶來的藝術家覆蓋多個地域，參展者逾50人，當中3名來自香港。策展人連同參展藝術家，刻意以現居地標示，周安曼解釋，很難再用國籍來定義一個人，有些人出生、成長、定居地都不同，複雜身分難以定義，倒不如直接從藝術品了解一個藝術家。

「散步學」祖師爺示範觀察城市

雙年展不乏回顧已故的重要藝術家，日本藝術家赤瀨川原平是1980年代《路上觀察學入門》一書的作者之一，即後來「觀察學」、「考現學」、「散步學」等的根源。今次雙年展展出他多幅未曾發表的照片，窺探「散步學」祖師爺如何觀察城市。另邊廂，已故黎巴嫩藝術家Huguette Caland 1970年代在相較保守的黎巴嫩社會創作情慾抽象的自畫像，嘗試透過藝術擺脫傳統加諸女性的枷鎖。

從百子櫃昆蟲參透生命

香港觀眾定必關心香港藝術家的作品，周安曼曾為香港錄像藝術家鮑藹倫策劃回顧展，今趟便帶了她的兩部舊作來到台北。《借頭借路II》（1989）起初為實驗藝團進念．二十面體創作，使用家用錄影器材拍攝演員穿梭舞台的黑色簾幕，然後畫面不斷重複、分裂，形成莫名張力。《循環影院》（2000）在威尼斯雙年展香港館首次展出，左右搖擺鏡頭模仿閉路電視，24小時拍下東區走廊的行車狀况。鏡頭搖擺令畫面大多時候模糊不清，但是當車輛行駛方向跟鏡頭移動方向一致，車輛影像頓然清晰。

鮑藹倫從錄像切入世界，另一名香港藝術家蘇詠寶自小在父母的藥店長大，習慣從中藥材參透世界。中藥材在百子櫃分門別類，但藥材容易變質生蟲，抽屜裏頭如同藥材跟昆蟲的小生態。蘇詠寶新作《書的形狀》蒐集藥店被昆蟲咬過的藥材，分別排列在牆壁或從天花懸掛下來，地上放置昆蟲咬過藥材後的粉末，蘇詠寶認為像是「人吃餅時留下的餅碎」。觀眾在被蟲咬過的藥材之間游走，恍如走進昆蟲的小世界。「昆蟲整個生命周期大部分時間也可以在一種藥材裏面完成」，蘇詠寶在藥店看到昆蟲完整的生命歷程，當地球也是盛載生命的容器，整個地球就像在藥店裏面。

漫遊「電路板」 看見「隱形」事物

未必每個人接觸過藥材，但每個人都有部電話，香港藝術家唐納天想到電話裏的半導體就是一個大世界。他在今年4月參觀台積電，它是全球最大的半導體製造公司，雖然一塊微晶片在台灣製造完工，但是背後經多地製造部件才能成事。同時，每塊微晶片裏有着逾億個電晶體（transistor），由它們組成邏輯門（logic gates）發出信號，微晶片才能有效運算。

他的全新作品《漫遊微觀宇宙》用砂、鋼板和染上熒光黃顏料的水，形塑像電路板一般的地景裝置。唐納天透露，因自己從雕塑出身，很多時候會思考如何製造一個空間，或參考傳統園林和高爾夫球場的地景設計，尤其日式園林能夠一眼盡覽，「日式園林好像將整個宇宙縮小在一個可以一眼看完的地方」，唐納天認為它將事物的尺寸模糊，再分不清楚大與小的感覺。

套用同樣邏輯，《漫遊微觀宇宙》放置展覽地下，放大「電路板」至觀眾能夠漫遊其中的尺寸，甚或走上一層就能盡覽整個裝置，「將平時像隱形的東西變成現實眼前的物質」。儘管日常看不見微晶片的小世界，它卻又是讓現實世界一直運行的物質。

資本主義下 房屋就像監房？

除了3名香港參展藝術家，在香港居住了8年的策展人周安曼還推薦3件作品，或跟香港人的生活經驗有所共鳴。馬賽克磁磚是香港港鐵站常見物料，北京藝術家王衛挑選展覽地台北市立美術館一處不起眼的景觀，用馬賽克磁磚砌成同一景象的磚牆，名為《鏡子》。磚牆刻意放於展覽入口，成為觀眾不能避免看見的景象，周安曼表示，「你看到什麼取決於你怎麼看它」。

香港房屋擠迫，或許周安曼感同身受，於是她提起印尼梭羅藝術家阿迪亞．諾瓦立（Aditya Novali）的《亞洲（虛構）房地產計畫》（The Wall: Asian（Un）Real Estate Project）。這件作品是一個能夠旋轉的燈箱盒子，總共劃分133個立方體，仔細一看，原來是居住空間的微型模型，但當盒子轉到另一面，立方體背後竟是監房。雖然藝術家並非以香港出發，周安曼嘆道︰「我覺得香港人看到，一定會心有戚戚焉。」

在諾瓦立的作品，房屋在資本主義社會下就像監房，長居倫敦的藝術家巴赫．諾伊札德（Bahar Noorizadeh）甚至到香港考察，研究香港怎樣成為一個資本主義社會的標誌。她的動畫作品《選擇的自由》（Free to Choose）以香港為背景，想像一個穿越1997年、2047年的金融科幻故事。

台北雙年展 2023——小世界

日期：即日至2024年3月24日（周一休息）

地點：台北市立美術館

票價：30新台幣（約7.3港元）

詳情：bit.ly/46OuxqK

文：嚴嘉栢

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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