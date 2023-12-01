紡織反思權力 泰藝術家繡出非主流聲音

盼「交織」泰人緬難民

斯里布特在泰國成長，16歲移居美國，在當地大學修讀紡織藝術，後來返回泰國發展，實踐藝術理念。《國內流離失所者花布（一至四）》和《沒有地方》分別聚焦從緬甸而來的移民工人和無國籍人士，他們的處境值得關心之外，斯里布特指出泰國跟緬甸歷史上曾有長達300年的戰爭狀態，但由於泰國學校歷史教育偏頗，令不少泰國人歧視緬甸人，作品冀讓參與者共同紡織以至互相理解。

《國內流離失所者花布（一至四）》是4幅大型刺繡，圖案描繪緬甸移民勞工在泰國勞動的狀况。他們多是緬甸少數族裔，因受軍方壓迫才到泰國圖謀生計，然而無路可逃下，常被僱主剝削。4幅刺繡由斯里布特的工作室助理製作，既有泰國人又有緬甸人，他說泰緬助理起初也不咬弦，所以期望泰國助理製作時理解緬甸人處境後，便會懂得同理。

《沒有地方》則是多幅小型刺繡，斯里布特邀請泰北無國籍的撣族人孩子透過刺繡分享故事、表達創傷。無國籍的撣族人無法工作，斯里布特便支付日薪給孩子，讓他們幫補家計。孩子的刺繡用於泰國公眾參與的工作坊，工作坊讓公眾為孩子的刺繡縫線，嘗試將難民和公眾連繫起來。

蒐疫下失業基層制服創作

疫情期間，斯里布特發現被忽略的另一群——因疫情而失業的勞動基層。泰國旅遊業興盛，不少工作機會因大量旅客到訪而生，但是封關之下旅客難以遊泰，工作崗位過盛導致裁員，其中包括保安和的士司機。在《空氣傳播》系列，斯里布特購買失業人士從前的制服，拆解後重新製成紡織作品，叫人深思經濟困境下不受保障的人，以及在國家政策下沒有話語權的勞動基層，只得在國家權力下犧牲自己。受主辦方CHAT六廠委託，斯里布特沿用同一套路，蒐集香港和泰國受疫情影響生計的基層制服，拆解織物後創作《T/HK20》和《HK/T20》，也將兩地受影響的人聯繫起來。

斯里布特透過藝術介入泰國社會，牽涉軍政議題。《臨時居所》拍下斯里布特身穿泰國軍方、警察和官員制服的相片和影片，現場展出同一制服，制服掛滿了象徵勳章的佛牌，而相片模仿葬禮風格，說明人只是靈魂載體，當身體和制服消失，所獲得的尊重和榮譽似乎隨之消失。另一作品《更衣室》在衣架掛上綠色軍裝外套，桌上擺滿白色軍帽，兩者都有刺繡圖案，讓觀眾對着鏡子隨意穿戴。仔細一看，原來刺繡講述泰南穆斯林的種族和宗教衝突，軍裝外套和軍帽本身代表權力，兩者配搭起來引人反思。

賈凱‧斯里布特：人人嚮往快樂

日期：即日至2024年2月13日

時間：上午10:00至晚上7:00

地點：荃灣白田壩街45號CHAT六廠

詳情：bit.ly/40JQJju

文：嚴嘉栢

圖：主辦單位提供

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