明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化特別版

嘆難代入《年少日記》角色 黃梓樂細琢劇本學喊戲

【明報專訊】第一次見到憑電影《年少日記》入圍台灣金馬獎最佳男配角的童星黃梓樂，是在荃灣某戲院的《年少日記》謝票場，他拿起麥克風侃侃而談，毫不怯場，記者一方面佩服他年紀小小已有大將之風，另一方面在想他是否太過「老積」？跟他談過後，發現他是個率真開朗的男孩，他對於角色的理解沒有我們想像般複雜。

梓樂一放學，便趕到九龍灣接受訪問，臉上一直掛着笑容，沒露出丁點疲態，還四處走來走去，嘻嘻哈哈的。他見到地上的紙箱沒有繞路走，偏要跨欄似的躍過去，他的母親站在一旁看着，卻沒怪責他百厭，只是擔心他會弄傷自己。

欣賞有傑努力 讀劇本落淚

眼前這個活潑好動的男孩才11歲，一說要正式開始訪問，他便安定地坐下，立即進入狀態，收起適才嬉鬧的嘴臉，從普通的男孩切換成演員身分。他說一般試鏡時不會收到完整劇本，《年少日記》導演卓亦謙卻讓他看完整份劇本。當時試鏡只有8歲的他讀過劇本後覺得很感動，自言除了看電影，從不會輕易掉眼淚的他也忍不住落淚，「我覺得飾演的角色鄭有傑是個好慘的人，因為他的親人不喜歡他，甚至會打他」。問他從8歲到11歲，試鏡到電影上映，隨年月過去，年紀增長，他對整齣戲的理解有何分別，他很乾脆地回答：「其實沒什麼改變，一直都覺得他（有傑）很慘。」

梓樂續解釋，有傑的慘在於「他好努力做任何事都無用」，無論是熬夜溫習，廢寢忘餐地做功課也好，到頭來他成績不但沒見進步，更要留級跟弟弟有俊（何珀廉飾）一起上課，而他的努力從未被承認，反而換來父母和老師責備。記者記得有傑的嚴父鄭自雄（鄭中基飾）演講時說過類似的話：「努力不一定會成功，但不努力就必定失敗」，鼓勵台下學生奮鬥，但諷刺的是他並沒認可兒子有傑的努力，反而再三體罰成績差的他。相比之下，弟弟有俊天資聰穎，遠比有傑優秀，少不免被親朋戚友比較一番，父母也偏愛弟弟。有俊有更多零用錢買玩具，也可以跟父母旅行；有傑卻什麼都沒有，只有爸爸的打罵、心愛玩具被扔掉，還有媽媽和弟弟對他遭遇視若無睹，彷彿由始至終都不是家的一分子，「他（有傑）就只是覺得自己是個很差、很蠢、無用的人」。難道有傑真的沒有值得欣賞之處嗎？梓樂霎時也想不出來，思考半晌才說：「也不是說沒有，只是我突然想不到……我欣賞他很努力。」

演技備受讚賞的梓樂，本身讀書成績不俗，他說除了彈鋼琴很差，跟有傑幾乎沒有相似之處，並苦笑道：「其實要代入有傑這個角色有點難，難感同身受。」他只好反覆琢磨劇本，想幾個演繹方法試演，看影片學習哭戲。說到哭戲，電影有一幕令人揪心，有傑留級後長期失眠，沒精打采，上課打瞌睡被老師罰企，站在班房門口一角，同學起哄嘲笑他，原本背對同學的他看見弟弟似笑非笑的模樣，頓時感到孤立無援，即使咬緊牙關，也控制不住情緒，委屈得流下一滴眼淚。反問梓樂當時如何想到這樣演，他不加思索，真誠地回答：「那一場我是在毫無心理準備下拍攝的。」他的直白提醒記者，演員身分以外，他是學生，也只是個孩子。他跳出戲外，回憶電影片段，笑言「我覺得細佬（有俊）好衰，成日要哥哥（有傑）揹黑鍋」，例如媽媽（韋羅莎飾）質疑有傑偷錢買玩具時，有俊沒道出真相。

擁抱觀眾 籲不開心說出來

有傑被父親責打，面對母親和弟弟冷眼旁觀，他內心已然千瘡百孔，但他懂得寫日記看漫畫，玩公仔自我開解，戲外的梓樂說自己毫無壓力，但也有點稚氣，「我都會寫日記，都會同公仔講嘢」。有傑每次心情不好時，都會縮在被窩偷看漫畫，漫畫中有句話鼓勵他：「不要放棄，總有一天你會成為你想成為的大人！加油！」有傑最終沒有得償所願，那麼梓樂自己想成為怎樣的大人？

「其實我覺得我不一定要很厲害，我想過要做演員、做獸醫、做醫生。」他一口氣說出幾個夢想職業，但他不是沒經思考就脫口而出。他娓娓道來箇中原因：「做演員是我的興趣，能上大銀幕有時會感到自豪，想做獸醫是因為我很喜歡小動物，喜歡昆蟲，做醫生則是我想幫更多人。」說着說着，他突發奇想：「對了！我還可以做心理醫生（精神科醫生），幫更多似有傑（有情緒困擾）的人。」電影有幕是有傑不顧在睡夢中的弟弟的不情願，一把拉起他，緊抱他的背抽泣，梓樂想到那一幕，「那一刻，有傑是絕望的，因為他找不到能傾訴的對象，只是想要弟弟一個擁抱，弟弟卻不肯」。

他接着說：「不開心的話，就要跟大家說出來。」他有時謝票會給觀眾free hug（免費擁抱）， 因為有些人不懂得表達情緒，以一個擁抱代替千言萬語便能予以安慰，「我未必幫到你，但我會陪住你」，這是他從電影中學到的。也許只是微小關心，已能阻止他人走上輕生末路。

梓樂平日不是上學，就是拍戲和拍廣告，「表演」似乎佔據他大部分生活，但他很享受演戲，大概是因為他有很強的表演慾。他一放鬆下來，就藏不住骨子裏的古靈精怪，他突然紮起馬步，伸出雙拳，像在打功夫。梓樂媽媽就這樣默默看着他表演，輕輕提了一句：「他正職是學生，還有很多功課未做。」他卻不太在意：「（功課量）OK啦！」

看起來灑脫的他，最後說出令人無奈的話：「很多導演說學業最重要，因為暫時這個時勢拍戲沒什麼用，不過做演員也需要知識儲備。」

文：姚超雯

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化特別版]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞