嘆難代入《年少日記》角色 黃梓樂細琢劇本學喊戲

梓樂一放學，便趕到九龍灣接受訪問，臉上一直掛着笑容，沒露出丁點疲態，還四處走來走去，嘻嘻哈哈的。他見到地上的紙箱沒有繞路走，偏要跨欄似的躍過去，他的母親站在一旁看着，卻沒怪責他百厭，只是擔心他會弄傷自己。

欣賞有傑努力 讀劇本落淚

眼前這個活潑好動的男孩才11歲，一說要正式開始訪問，他便安定地坐下，立即進入狀態，收起適才嬉鬧的嘴臉，從普通的男孩切換成演員身分。他說一般試鏡時不會收到完整劇本，《年少日記》導演卓亦謙卻讓他看完整份劇本。當時試鏡只有8歲的他讀過劇本後覺得很感動，自言除了看電影，從不會輕易掉眼淚的他也忍不住落淚，「我覺得飾演的角色鄭有傑是個好慘的人，因為他的親人不喜歡他，甚至會打他」。問他從8歲到11歲，試鏡到電影上映，隨年月過去，年紀增長，他對整齣戲的理解有何分別，他很乾脆地回答：「其實沒什麼改變，一直都覺得他（有傑）很慘。」

梓樂續解釋，有傑的慘在於「他好努力做任何事都無用」，無論是熬夜溫習，廢寢忘餐地做功課也好，到頭來他成績不但沒見進步，更要留級跟弟弟有俊（何珀廉飾）一起上課，而他的努力從未被承認，反而換來父母和老師責備。記者記得有傑的嚴父鄭自雄（鄭中基飾）演講時說過類似的話：「努力不一定會成功，但不努力就必定失敗」，鼓勵台下學生奮鬥，但諷刺的是他並沒認可兒子有傑的努力，反而再三體罰成績差的他。相比之下，弟弟有俊天資聰穎，遠比有傑優秀，少不免被親朋戚友比較一番，父母也偏愛弟弟。有俊有更多零用錢買玩具，也可以跟父母旅行；有傑卻什麼都沒有，只有爸爸的打罵、心愛玩具被扔掉，還有媽媽和弟弟對他遭遇視若無睹，彷彿由始至終都不是家的一分子，「他（有傑）就只是覺得自己是個很差、很蠢、無用的人」。難道有傑真的沒有值得欣賞之處嗎？梓樂霎時也想不出來，思考半晌才說：「也不是說沒有，只是我突然想不到……我欣賞他很努力。」

演技備受讚賞的梓樂，本身讀書成績不俗，他說除了彈鋼琴很差，跟有傑幾乎沒有相似之處，並苦笑道：「其實要代入有傑這個角色有點難，難感同身受。」他只好反覆琢磨劇本，想幾個演繹方法試演，看影片學習哭戲。說到哭戲，電影有一幕令人揪心，有傑留級後長期失眠，沒精打采，上課打瞌睡被老師罰企，站在班房門口一角，同學起哄嘲笑他，原本背對同學的他看見弟弟似笑非笑的模樣，頓時感到孤立無援，即使咬緊牙關，也控制不住情緒，委屈得流下一滴眼淚。反問梓樂當時如何想到這樣演，他不加思索，真誠地回答：「那一場我是在毫無心理準備下拍攝的。」他的直白提醒記者，演員身分以外，他是學生，也只是個孩子。他跳出戲外，回憶電影片段，笑言「我覺得細佬（有俊）好衰，成日要哥哥（有傑）揹黑鍋」，例如媽媽（韋羅莎飾）質疑有傑偷錢買玩具時，有俊沒道出真相。

擁抱觀眾 籲不開心說出來

有傑被父親責打，面對母親和弟弟冷眼旁觀，他內心已然千瘡百孔，但他懂得寫日記看漫畫，玩公仔自我開解，戲外的梓樂說自己毫無壓力，但也有點稚氣，「我都會寫日記，都會同公仔講嘢」。有傑每次心情不好時，都會縮在被窩偷看漫畫，漫畫中有句話鼓勵他：「不要放棄，總有一天你會成為你想成為的大人！加油！」有傑最終沒有得償所願，那麼梓樂自己想成為怎樣的大人？

「其實我覺得我不一定要很厲害，我想過要做演員、做獸醫、做醫生。」他一口氣說出幾個夢想職業，但他不是沒經思考就脫口而出。他娓娓道來箇中原因：「做演員是我的興趣，能上大銀幕有時會感到自豪，想做獸醫是因為我很喜歡小動物，喜歡昆蟲，做醫生則是我想幫更多人。」說着說着，他突發奇想：「對了！我還可以做心理醫生（精神科醫生），幫更多似有傑（有情緒困擾）的人。」電影有幕是有傑不顧在睡夢中的弟弟的不情願，一把拉起他，緊抱他的背抽泣，梓樂想到那一幕，「那一刻，有傑是絕望的，因為他找不到能傾訴的對象，只是想要弟弟一個擁抱，弟弟卻不肯」。

他接着說：「不開心的話，就要跟大家說出來。」他有時謝票會給觀眾free hug（免費擁抱）， 因為有些人不懂得表達情緒，以一個擁抱代替千言萬語便能予以安慰，「我未必幫到你，但我會陪住你」，這是他從電影中學到的。也許只是微小關心，已能阻止他人走上輕生末路。

梓樂平日不是上學，就是拍戲和拍廣告，「表演」似乎佔據他大部分生活，但他很享受演戲，大概是因為他有很強的表演慾。他一放鬆下來，就藏不住骨子裏的古靈精怪，他突然紮起馬步，伸出雙拳，像在打功夫。梓樂媽媽就這樣默默看着他表演，輕輕提了一句：「他正職是學生，還有很多功課未做。」他卻不太在意：「（功課量）OK啦！」

看起來灑脫的他，最後說出令人無奈的話：「很多導演說學業最重要，因為暫時這個時勢拍戲沒什麼用，不過做演員也需要知識儲備。」

文：姚超雯

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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