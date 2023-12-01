走上楊東龍工作室之前，還以為迎面而來的會是睜大眼睛的人物畫。未料這幅正方形巨作，驟眼看，大片時深時淺的湖水綠、粉白的樹，水池、櫻花等字眼頓時劃過腦海。還有只繪了幾層卻彷彿延伸至畫外的高樓、恍似站立公園的長頸鹿、層層疊上的樓梯。難道畫的是被屋邨包圍的游泳池？畫像高低錯落，也似是鳥瞰塗上超現實色彩的平台。

楊東龍其後開估，畫中是西環邨平台。西環邨建於1950年代，是香港第一個公共屋邨，位處其工作室附近，是他偶爾游走之山城。這幅畫題為《三重：西環邨平台》，顧名思義有「三重」意思，留待觀者思索。楊東龍表示，將畫作與實景對照，會發現他在繪畫過程中改變、重組、扭曲了很多事物。對他而言，繪畫不止記錄所見所聞，更是一種思維空間，蘊含的意義超越對顏色、造型、筆觸等一般理解。

特別的是，《三重：西環邨平台》採用了某種效果繪畫，「反轉」日常，是楊東龍的第一次。他說，這衝破了畫與真實的界線，最適合「開眼」。「什麼叫畫？什麼叫開眼？在看什麼呢？」每個人都有不同解讀，他希望觀者有足夠探索空間。

讀者不妨細賞畫作，猜想他用了什麼效果呈現西環邨，如欲知答案，可看本頁右下角。

藝術家簡介

楊東龍，從小自學繪畫，擅長觀察及捕捉本地日常生活大小事，作畫題材涵蓋鄰居、種族、動植物及腳下方寸之地等，其大型具象畫以多視角方式描繪香港室內及室外空間。曾舉辦多個藝術展覽，作品獲香港藝術館及M+收藏。兩本呈現楊東龍創作的專著包括《就是繪畫：楊東龍》及《沉默鋼琴：楊東龍繪畫四十年》。

（答案：負片效果，反轉色彩再繪畫）

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼]