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jewellery：由明式家具到珠寶衣飾 藝術珍品呈現東西美學交流

【明報專訊】不少現代designer chair的設計靈感，其實也源自明式官帽椅。雖然時代、文化背景不同，但美學本身就是世界共通語言。

L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校最近找來一位中式家具泰斗，商借其明式家具、珠寶珍藏和衣飾作專題展覽。雖然這位資深收藏家不願公開身分，但她喜歡將明代的提箱用作珠寶盒，又愛以清代的翡翠十八子手串當成胸前掛飾，其過人品味確實展示出跨範疇的美學交流。

「千燈室」是L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校的第7場專題展覽，也是「鑑賞家視角」系列展覽的第4場，探討不同文化對於美的定義。此系列展覽從不同藏家珍品中分享收藏之道及品味，內容包羅萬有，之前展覽有20世紀美國珠寶系列（L'ÉCOLE紐約，2018年）、沙特阿拉伯王國的寶藏（L'ÉCOLE迪拜，2018年）和Albion Art Jewellery Institute珍藏的新藝術風格珠寶（L'ÉCOLE東京，2019年）。

藏品主人曾與王世襄共事

「藏品系列取名『千燈室』（Illuminata），含有明德啟智的意思。這些珠寶藏品不單每件皆可佩戴，更印證主人不拘一格的時尚品味，受東西方文化交融的香港深切影響。」展覽策展人及Van Cleef & Arpels梵克雅寶亞太區總裁Nicolas Luchsinger說：「雖然今次借出展品的收藏家不願公開身分，但她本身是個著名的中國古典家具收藏家，曾與博學鴻儒王世襄共事。她擁有獨到的識見和眼光，是公認的中式家具泰斗。但說到她的珠寶藏品，她總謙稱自己為門外漢，強調只選擇喜歡和可佩戴的作品。展出的珠寶印證其主人透過多年的中國宮廷家具鑑賞經驗，練就精闢的眼光，以同樣獨到的見解，建構這個藏品系列。」展覽帶來約50件藝術珍品，均為首次公開展出，呈現東西美學交流。

展覽中，大家可率先探索精緻的明朝家具，結合精巧手工及典雅雋秀品味，反映收藏家對珠寶及中國明式家具的熱愛——3件中國明代晚期（1573至1644年）的珍品家具，包括一個用作珠寶盒的提箱、一張小巧的平頭案以及一把官帽椅，均以黄花梨硬木雕琢而成。珍稀家具的設計及工藝完美詮釋收藏家的清雅品味。

這平頭案、官帽椅，以及當作珠寶盒使用的提箱，就像是藏家日常佩戴珠寶時用到的家具，也帶領大家進入展覽的第2部分：藏家收藏的西方珠寶。她以珠寶的光華、精湛工藝及流行風尚萃選約40件18世紀至21世紀珠寶，風格涵蓋巴洛克（Baroque）、維多利亞式（Victorian）、美好年代（Belle Époque）及愛德華時代（Edwardian）風格，藏家特別鍾情可轉換設計作佩戴的珠寶，以及當代珠寶設計師品牌JAR及Carnet。當中JAR的設計師更曾為她製作一枚獨一無二的戒指，以換取她原本收藏的一張明式椅。

發掘中國宮廷珠寶演變

展覽的最後部分，透過藏家收藏的清宮珠寶發掘中國宮廷珠寶的演變。在中國歷史洪流中，歷代統治者對宮廷珠寶材質都有不同的規定，但長久以來，翡翠、絲線及珠子都是宮廷珠寶的重要元素。此部分展出的6件珠寶均曾被清朝（1644至1911年）女官佩戴。展覽免費開放予公眾參觀，設有粤語、英語及普通話導賞，建議大家先在網上預約登記。場內及網上也提供語音導賞服務，並請來形象顧問劉天蘭和唱作歌手岑寧兒，分別以粵語、英語及普通話作聲音導航。●

美學之眸：千燈室珠寶珍藏展

日期：即日至2024年3月31日​​

地點：L'ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校（尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓 510A室）

網址：www.lecolevancleefarpels.com/hk/zh-hant

文：張曉冬

編輯：陳淑安

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