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倫敦設計節 快樂設計為生活添正能量

【明報專訊】在動盪時期，設計或者不能成為生活的「救贖」，但至少能安撫動搖不定的心境。早前舉行的第22屆倫敦設計節，雖然一如往屆沒有大會主題，但新增了4個設計區，包括Dalston to Stokey、 Battersea、Chelsea及Fitzrovia，讓更多大眾能在自家鄰里接觸設計。不少展品亦無獨有偶地點出設計作為「心靈避風港」的一面，讓大眾得到或多或少的慰藉。

設計共存之道

談設計如何安撫心靈看似虛無，但今屆由Jane Withers主理的倫敦設計節熱點Brompton區，便以Conviviality - The Art of Living Together為主題，多方面探索設計共存之道，呈現多種實踐方式。

A 吞拿魚桌

近年英國多了不少「快樂設計」，當中的代表設計師包括Yinka Ilori及Bethan Laura Wood，以鮮色及幽默風格為主。而近來的後起之秀，該是日裔的Rio Kobayashi。他在Cromwell Place舉行的首個個展MANUS MANUM LAVAT，展出跟多個設計師及生產商合作的幽默之作，如Fatty Tuna餐桌（圖），便與插畫師合作James Hague，貼合展區主題的共融關係。（James Harris攝）

B 功能布袋

Cromwell Place是Brompton展區的重心，內裏有不少有趣的展覽。例如由The New Craftsmen主理，以手工藝為主的Join, Assemble, Hold展覽，當中包括Max Bainbridge的The Last Supper木勺、Studio Amos設計的鳥巢形Breck Heather吊燈等。Royal College of Art的Back of House展中選來不少有趣的學生作品，當中令人印象最深刻的，是Pentagram專為設計師及藝術家設計的Bags of Art and Design系列（圖），讓本身平平無奇的手提布袋注入不少應用細節，Bags of Ethics的生產貼合可持續思維，反映細節設計如何多方面改善生活。（Dawn Hung攝）

C 田園啟示

Fels Gallery是英國近年少有的營運模式，以游擊而非固定展示空間為大眾帶來驚喜。今屆他們找來設計師Marco Campardo、Guan Lee及Luca Lo Pinto合作策展Farm Shop展覽（圖），展示他們在英國Grymsdyke Farm駐場體驗的成果，以當地環境為靈感設計。如Jaclyn Pappalardo的Puddle Lights燈飾，便將鋁片壓成水氹泛起波紋的模樣，以自然為本但極具未來感。Marco Campardo以農地倉庫的安全玻璃窗作素材製成Gridnick餐碟，則較迂迴地貼合主題而不失幽默感。整個展覽揭示了自然作為設計靈感的共生關係。（Andy Stagg攝）

商業趣味化

Shoreditch Design Triangle是另一個倫敦設計節的重鎮，亦是不少年輕有型品牌的基地。今年踏入第15屆，當中有不少以商業為本的展示，如日本DDAA Lab於Vitra展出的Hackability of the Stool，但也增設了不少與眾同樂的活動，為商業注入難得的創意玩味。

D 眾樂樂設計

英國設計師Donna Wilson最出名的作品，是將繪本風格的動物插畫化為布偶，如Cyril Squirrel Fox等一系列附有怪眼表情的布公仔，一直也是熱賣之作。今年適逢品牌創立20周年，品牌舉行回顧展Donna Wilson 20 Years - Unravelling Two Decades of Design展示多個經典（圖），亦有等身高人偶讓遊人合照，呈現設計與眾同樂的重要。（Sarah Rainer攝）

E 家居誘惑

SCP一向是商業與玩味設計並重的品牌，除了自家出品亦有發售其他品牌。今屆他們有不少小展覽，如用上多種環保物料取代傳統聚氨酯梳化填充物，又或是將剩餘木材升級再造的Sons of Beasley系列。但當中最具玩味的，是由Clarke & Clerkin主理的SCPeep Show，以色情俱樂部為設計靈感，如Carl Clerkin設計的迷你夜總會擺設（圖），用上紅色流蘇為家品帶來誘惑感覺，又或是Gitta Gschwendtner設計的雙峰壁燈Double Vision，不失幽默情趣。（Dawn Hung攝）

F 積木花朵

不少設計展覽活動也需要品牌及贊助商支持，而且應用色彩繽紛的視覺元素吸引大眾，如Mini汽車與藝術家Morag Myerscough合作的Nice to Meet You Again七彩體驗空間。但最聰明的應該是LEGO聯乘創意平台It's Nice That合作的The LEGO Piece Garden（圖）。訪客能自行按圖組合積木花外，亦可參加工作坊，製作之後將花朵放置到綠化空間內，更具療癒與互動感。（Sarah Rainer攝）

周邊重點

除了設計區外，今屆亦有不少位於設計區以外的特別展覽，如以公眾大型裝置為本的地標展品Landmark Project，亦有商貿為本的London Design Fair及Material Matters，讓人能接觸到本地的最新設計與素材。

G 光影裝置

今屆為紀念英國建築師及天文學家Christopher Wren逝世300周年，大會找來西班牙設計師Pablo Valbuena在Wren設計的St Paul's Cathedral設立光束裝置Aura（圖），光束會隨教堂內聲音變化，並善用空間帶來的莊嚴感，予人一種與神對話的感覺。此外，同樣由Wren設計的St. Stephen Walbrook Church內，則有由德國設計師Moritz Waldemeyer設計的宇宙光影裝置Halo，向這位經典建築師的天文學家身分致敬，同具療癒感。（Ed Reeve攝）

H 同枱修行

今年於Truman Brewery舉行的London Design Fair，有不少新動作，例如以Homes with a Heart為主題的展區，展示多個以可持續為本的品牌及展覽；亦推出了Togetherness設計獎，發掘一系列以環保為本的設計新秀。但當中最有趣的展覽，是由室內設計工作室2LG Studio主理的You CAN Sit With Us（圖），展示14張由13個設計單位創作的環保餐椅，包括Helen Kirkum以波鞋內墊製成的椅子，又或是B. C. Joshua用上紙漿製作底座的椅子，都是值得收藏的設計佳作。（Dawn Hung攝）

I 桌面層層疊

剛於2022年由Grant Gibson和William Knight創辦的Material Matters，設計取向以環保素材為本，成為倫敦設計節的重點展覽之一。展內有不少用上菌絲、環保皮革等設計，如Julian Leedham的紙包舊框re-FRAME家品系列。當中較為獨特的設計，則有由Studio Imogen Jo設計的Tumble餐枱（圖），將層層疊積木藏於桌面中心，為環保作品加入遊戲元素。●（Dawn Hung攝）

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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