明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Watchout

Watch News：1908腕表向品牌歷史致敬

【明報專訊】Rolex一向是腕表界的風頭躉。大家在年初發布會時都將目光都放在Daytona、氣球表、puzzle表上，但其實於今年首次登場的Perpetual 1908腕表同樣值得留意。Perpetual 1908這款腕表的名字，旨在向1908年品牌創辦人Hans Wilsdorf在瑞士註冊Rolex的品牌商標致敬。腕表搭配纖薄表殼，外圈結合圓拱形設計與三角坑紋。表殼以18K黃金或18K白色黃金鑄造，透過透明表殼底蓋，可欣賞機芯的精湛工藝與裝飾。表盤設計簡潔大方，分別有白色或黑色兩款，搭配阿拉伯數字3、9及12，以及琢面鐘點標記。6時位置設有小秒針副表盤，弧形窗中寫上Superlative Chronometer（頂級天文台精密時計）字樣。時針末端的圓圈設計別具個性，分針則形如雙刃劍。棕色或黑色鱷魚皮表帶，搭配雙摺扣。腕表搭載全新製作的7140型機芯，可精準顯示時、分及小秒。機芯採用Chronergy擒縱系統、Syloxi矽游絲及Paraflex緩震裝置，夾板飾以品牌日內瓦波紋。一如品牌其他表款，Perpetual 1908均獲頂級天文台精密時計認證。

腕表發表時，不少人也將Perpetual 1908腕表和品牌之前推出、同樣只有貴金屬版本和走優雅路線Cellini系列比較，據指在新表出現後，Cellini終於正式停產。但值得留意的是品牌稱腕表為Perpetual系列，即1908表款只是此系列的其中一個（也是第一個）表款。不知道在小三針腕表之後，品牌會推出什麼功能的Perpetual呢？●

查詢：2249 8888

文：張曉冬

[Watchout]

相關字詞﹕腕表

上 / 下一篇新聞