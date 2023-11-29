Watch News：1908腕表向品牌歷史致敬

【明報專訊】Rolex一向是腕表界的風頭躉。大家在年初發布會時都將目光都放在Daytona、氣球表、puzzle表上，但其實於今年首次登場的Perpetual 1908腕表同樣值得留意。Perpetual 1908這款腕表的名字，旨在向1908年品牌創辦人Hans Wilsdorf在瑞士註冊Rolex的品牌商標致敬。腕表搭配纖薄表殼，外圈結合圓拱形設計與三角坑紋。表殼以18K黃金或18K白色黃金鑄造，透過透明表殼底蓋，可欣賞機芯的精湛工藝與裝飾。表盤設計簡潔大方，分別有白色或黑色兩款，搭配阿拉伯數字3、9及12，以及琢面鐘點標記。6時位置設有小秒針副表盤，弧形窗中寫上Superlative Chronometer（頂級天文台精密時計）字樣。時針末端的圓圈設計別具個性，分針則形如雙刃劍。棕色或黑色鱷魚皮表帶，搭配雙摺扣。腕表搭載全新製作的7140型機芯，可精準顯示時、分及小秒。機芯採用Chronergy擒縱系統、Syloxi矽游絲及Paraflex緩震裝置，夾板飾以品牌日內瓦波紋。一如品牌其他表款，Perpetual 1908均獲頂級天文台精密時計認證。