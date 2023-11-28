教大GPS：培養孩子早期數學能力及興趣

日常生活中發掘數學

數學在日常生活中無處不在。家長可把握機會在不同日常情境中與孩子談論數學。例如，準備用餐時，可以請孩子數算不同餐具所需的數量；整理衣物時，可要求孩子幫忙做一些簡單的配對及分類；乘車時，與孩子辨認所見標誌的形狀；購物時，鼓勵孩子運用上、下、左、右等空間詞，描述不同貨品所在的位置。家長亦可與幼兒一邊看月曆，一邊討論日期。筆者的研究發現，當家長經常在日常生活中與孩子談論數學，孩子對數學的興趣會更濃厚。

除了「數數書」外，不少圖書都蘊含數學元素。與孩子閱讀圖書時，除了敘述故事情節外，亦可就書中的圖畫向孩子發問一些有關數學的問題，以加強孩子對數學語言的認識及運用。如當書中出現兩碗裝有不同分量的白飯時，家長可以請孩子指出哪一碗的白飯較多；當出現3碟載着不同數量的朱古力時，可以問孩子哪一碟的朱古力數量最少；當出現小狗及其他小動物在排隊玩滑梯時，可以請孩子指出哪一隻小動物站在小狗的前方。

從遊戲中學習數學

筆者的研究又發現，當家長經常與孩子玩一些數字紙牌及棋盤遊戲，孩子會展示較高的數學能力。除了購買坊間的遊戲外，家長亦可與孩子一起製作數字卡牌，以及畫有不同數量物件的卡牌，然後以遊戲形式練習數字及數量配對、數字排序和大小比較等。另外，家長亦可與孩子一起製作數字棋盤（如在白紙上畫30個方格，並順序寫上1至30的數字），然後輪流擲骰決定棋子可移動的步數，看看誰先到達終點。遊戲時，家長可按孩子能力發問。例如，面對年紀較小的孩子，可請孩子指出棋子在移動時經過的數字；對於年紀較大的孩子，可叫孩子在擲骰子後先自己簡單計算，才把棋子移動到應該停留的格子。

家長多與孩子參與數學活動固然重要，但活動品質亦不容忽視。當家長與孩子一起活動時，可多運用持續分享思維的互動策略，即時常互相分享所思所想。家長可鼓勵孩子分享他們如何找到數學問題的答案。另外，家長可向幼兒分享解決不同數學問題時要注意的地方，有需要時向孩子示範解決問題的步驟。最後，家長須在過程中時刻留意孩子的反應，調節活動及對話內容，才能有效培養孩子的早期數學能力及興趣。

文：張森烱（香港教育大學幼兒教育學系副教授）、何佩霖（香港教育大學幼兒教育學系研究助理）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]