半職爸爸：對未來保持謙虛

未來的孩子需要什麼？誰知道？

有校長說，世事變化大，今天家長覺得有用的技能，將來未必管用，所以我們不要看重目前，要看重未來，要讓學生學會未來有用的技能。至於未來什麼技能有用？校長說，那就是學習新事物的技能。表面言之成理，然而，想深一層，既然未來變化那麼大，我們現在又怎能一口咬定「學習新事物的技能」在未來必然有用呢？也許，到了10年後，每個人身體裏植入一塊晶片，就能解決所有學習難題。也許，未來的人類，更需要的不是技能而是感受呢？也許，將來大家坐擁無限「技能」，卻獨缺找尋和感受快樂的能力呢？誰知道，誰敢確定？

有句話說，人類一思考，上帝就發笑。我們思考未來，上帝可能狂笑。作為兩個孩子的家長，我對於何謂「最好」，經常會作各種反思。想啊想，想啊想，就會發現，人腦（尤其是我的腦）很多時很愚笨。我唯一覺得自己不是那麼愚笨的思考，就是自覺頗為愚笨。從人類歷史來看，人類進步最重要的思想有3個：第一、承認自己很笨；第二、明白任何一個人都很笨；第三、努力建立一種制度或方法，讓笨人不能一直以為自己很聰明，而做出自以為是無法挽回的事。

知道人很蠢 是聰明的第一步

針對第三點，人類用的方法有兩個，很簡單，一個叫科學，一個叫民主。科學方法，可以推翻「聰明人」的看法，而推翻「聰明人」理論的人，並不需要特別聰明；民主方法，是不管三七二十一，定期推翻「聰明人」，確保「聰明人」不能一直「聰明地」統治下去。至於人類方法以外，有更宏大的方法，那個方法叫做「基因多樣性」。動物繁衍後代，透過不同基因特性，遺傳了不同特質的後代。兄弟姊妹，出自相同父母，差異極大。「天擇」之下，有的人反叛，有的人順從，有的人勇敢，有的人謹慎。究竟冒險好，還是保守有利，這類問題，人類一做思考和判斷，很容易偏執，很容易自大。大自然的法則是，不同特性，在不同情况下各自擁有優勢。一隻烏龜冒險，可能會在極惡劣的狀况下找到水源，逃出生天，但也有可能從懸崖高處掉下死亡，粉身碎骨。

世事常變，時勢常換，誰敢說聰明一定比愚笨好？

亂世末世，太聰明太敏感，可能早死；愚且魯，「鈍感力」（日本作家渡邊淳一語，意指對周遭事物不過分敏感的能力）可能異軍突起，大派用場。

對孩子，還是要放鬆一點。誰真的懂得未來呢？

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]