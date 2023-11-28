小學雞媽媽：湖畔義工隊

所以，是時候邀孩子一起到湖邊做義工了。

掃清落葉 泥地上散播種子

這湖區組織了義工隊，參與日常的維護工作。今日有兩項任務：一邊廂平整泥地然後撒種，另一邊廂用木頭建欄杆導走人流。我們一家四口兵分兩路，我和兒子種植，丈夫和女兒做木工。下種的工序很簡單：先用耙子掃清一地落葉，免得種子撒到葉面被風捲走，然後在桶子裏混合9款種子，在泥地上平均散播後，再把原先掃去的落葉全部鋪回來。這樣既減少種子被雀鳥啄走的風險，枯葉分解後也能為新芽提供養分。但為什麼是9款種子？

9至12款種子 建立多樣化植群

「一般來說9至12種便可，以建立多樣化的植群。我挑的品種，都能夠適應陽光和乾旱，預計日後長出來的高度也差不多。種植本地品種很重要，因為只有它們，才能為途經的雀鳥提供合適的食物。」領隊是個愛觀鳥的女生，這回下的種子，很多都由她親手從湖區採集得來：「喜歡的話，大家可以拿些回去種在自家後園，那樣鳥兒才能多吃。」

欄杆也建得如火如荼。義工們兩人一組，來來回回搬運木條，經過時留下一陣清香。原來那是雪松，又名香柏，抗腐力強，預計能用上數十載而不朽。這工作沒想像中複雜，只要疊好上下兩層木條，避開最堅硬的節疤，拿電鑽鑽開一個洞，再揮槌插入6吋長的釘子。如此一層一層的堆疊，待至4層便大功告成。

我家少年們，一個低頭掃落葉（在家明明不樂意打掃），一個提起電鑽專職鑽孔（原來孩子早就在學校學過了，同學還給她起了一個「朵」——電鑽殺人魔），我邊工作邊偷看幾眼，忍不住分心。義工朋友笑說：「他們這副模樣在家裏很稀奇對嗎？」正是啊！而且專心勞動的孩子，特別好看。

完成後，大家自豪地站在成果前拍照，以後又添一個來湖邊走走的理由了。

「下次什麼時候？」

自從大兒子長成少年，跟我們一起出動的意欲大減，我們也不強求，但偶爾悵惘。這回挑這義工服務，倒也曾認真思考：他不怕髒，喜歡郊外，不介意默默耕耘，最好不用太多人際互動。果然，離開時，他問：「下次什麼時候？」

找對了，我心裏歡呼一下，但表情宜低調。有些努力，默默就好。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]