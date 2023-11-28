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副刊
Happy PaMa 教得樂 第477期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：遊戲也要學

【明報專訊】當小朋友長大成人，有時會忘卻某些人類基本需要，例如不論工作還是上學，都總要閒暇和娛樂；當角色身分轉換了，家長有時又會變得過分呵護，要求愛跑愛跳的子女在遊樂場慢慢走，爬得稍高一點又阻止孩子再往上爬，擔心跌倒受傷，殊不知成長之路正需要重重挑戰，好讓小朋友建立個人能力。 

智樂的願景是建立一個尊重、保護、實踐兒童遊戲權利的社會，讓小朋友樂享童年；其中必不可少的工作是倡導遊戲的價值，尋求社會各界承諾，在政策、籌劃及供應層面，回應每一個兒童的遊戲需要。 

當我們在大人主導的社會推動兒童遊戲，需要讓健忘的大人們重拾遊戲的童心，重塑對遊戲的認知，以至重整一套兒童為本的合宜實踐方案。總括而言，就是要大人們與遊戲連線，重新學習遊戲。 

早在1997年，我們已於葵涌首創遊戲資源中心，想改變的首批大人為家長；之後陸陸續續聯繫海外的權威組織，舉辦遊樂場安全檢查課程、遊戲工作課程等；2013年推出「好玩爸媽學堂」；2015年「智樂學院」現雛形；2017年因應教育局的新指引而開展「學前教育遊戲培訓計劃」，培訓對象擴闊至幼兒教育界。同年，名譽會長馬登夫人名下的The Marden Foundation慷慨解囊，捐獻善款購置永久培訓場所，「安妮馬登智樂學院」正式成立，肩負起推行培訓和傳遞知識的任務。 

現時，學院觸及的範疇主要環繞校園遊戲、特殊需要兒童的遊戲、社區遊戲、室內遊戲、醫院遊戲、遊樂環境及家長教育，內容牽涉遊戲工作（playwork）、兒童成長、社區參與、遊樂安全、遊樂環境設計等；至於推行模式更多元化，計有講座、工作坊、互訪、座談會、研討會等，有實體版真人授課，也有運用網上電子平台。

課程由概念理論至執行

其中，學院獲權威組織Common Threads授權為本地唯一的培訓單位，另獲National Recreation and Park Association授權於本地合辦課程，個別課程更得到國際認可。為配合本地同工的實際需要，我們也經常引用貼地例子，輔以多元化的實習環節，有助引領學員由概念理論至執行層面，均一脈相承，靈活貫通。 

閱讀至此的讀者，或許有點疑惑：「遊戲，不就是玩了嗎？何須煞有介事呢！」 

那麼，為何在智樂的遊戲活動中，小朋友玩得特別快活自在、充滿創意？ 

如何把一個課室變成遊戲天地？ 

遊戲物資的數量愈多就愈好嗎？ 

平常人眼中的搗亂行為，如何以兒童角度、遊戲為本的方法應對？ 

何謂遊戲周期？如何加以善用，以回應兒童的遊戲需要？ 

怎樣以遊戲配合小朋友的治療需要？ 

什麼才算利益風險評估？ 

如果上述的問題能改變你對遊戲的觀感，歡迎你也來，一起學玩！

文：余啟賢〔智樂兒童遊樂協會服務總監（智樂學院及好玩爸媽）〕

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第477期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 智樂兒童遊樂協會 看得起遊戲

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