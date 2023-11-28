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副刊
Happy PaMa 教得樂 第477期

Happy Pa Ma

善養救未來：我們都太盡力了嗎？

【明報專訊】「盡咗力就得啦！」父母及老師經常說的。

小時候，不知道怎樣回應這說話，因為聽起來似乎是在鼓勵我不要太辛苦，或安慰我已經過去了就不要想吧！

其實，童年的我內心所有空間都被「恐懼」佔據了！大人所說的話沒有單一確定的意思，即是大人可以說「盡咗力就好」，但當成績未如大人心水，就會變臉責備我。這令我經常懷疑自己總是未盡力，因而在內心建構了一個「嚴厲審核自己的系統」，金句是：

「你未夠好、你可以更好、你未盡力、可以再加油多啲、可以再堅強啲、再努力啲一定得㗎、忍多陣就會成功……」

習慣抹殺自己所有努力

不知不覺間，我完全抹殺自己所有的努力，也漸漸習慣一直去忽視自己身心的真實需要及反應，開始了「只為別人而活」的人生。

其實從小到大，我一直都不知道什麼是盡力。因為事實上，無論怎樣做，都達不到母親、老師、上司、社會眼中的「盡了力」。

我是長女，母親從小就把我當成大人去養育。幼小的我，便需要有成人能展現的自信、勤奮、堅持、堅強、毅力、準繩、不哭、開心、活躍、成熟、有禮、社交、冷靜、自律、整潔、條理、優雅、獨立等；同時，又需要做到孩子應有的本分，如服從、好成績、乖巧、順應父母要求等。因為這就是當時母親心中可給我「最大的愛」，她的言行令我深信她的育兒信念就是：「只有嚴厲、體罰、言語羞辱才能令我『成才』！我比任何人都愛我女兒，只有這樣不停的鞭策她，她才能獨當一面及成為幸福的人！要是我不看緊她，好像我這個母親荒廢了女兒的本有能力，所以我絕對不能心軟及掉以輕心，我只想我女兒永遠幸福！我非常愛她！」

於是，在母親的教導下，我對「盡力」的理解，就是在「未斷氣／倒下／生病／情緒爆煲」前都要一直開行turbo努力的意思。於是，我一直運用200%自我犧牲模式作為日常生活的自動模式。但當200%的付出也換不到別人眼中的10%至50%，就算放棄滿足自己也從來都沒法滿足到別人時，「盡力」便成了無底深潭——「我的努力」似乎別人／父母一直沒法感受到，也不被重視，他們只覺我還未盡力，一直用批評及羞辱來「激勵及愛」我！這讓我感到相當痛苦，但又不允許自己離開這種「痛苦」，所以，我內心最真實的聲音其實是：

「我每分每秒都在地獄生活，一直想放棄自己的生命去換取自由與快樂！但又害怕停下來會被別人嫌棄遺棄，每天都充滿內在矛盾及自我衝突，形成了『自己打自己』及『自我摧毁』的慣常模式。心中不剩半點自愛，活着生不如死！」

做好能力範圍所及的事

最後，我那個被評為自閉症及輕中度智障的女兒，在過去十多年間用生命與行動去告訴我：什麼是自愛、尊重、欣賞、做自己、盡力。原來「盡力」就是……「不費力／輕易的」只做自己需要、喜愛、開心、平安、舒適、自在、幸福的事情，是非常個人的感受，也會一直變化，所以沒有固定標準的盡力。

所以，任何違背以上的「盡力」就代表「過分盡力」了！現在，如果別人要求我做「過分盡力的事」，我便需要表達自己的感受及想法，盡量商討可以滿足雙方需要的方法，而不再因滿足別人眼中盡力的意思而無止境地消耗自己的內在力量，失去了自己的獨特本質。其實，每個人做「當下」自己能力範圍內承受到的事情，就已經是夠盡力了！

文：黃可欣（育有一名自閉症女兒。以「善養」培育愛女，同時療癒自己）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第477期]

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