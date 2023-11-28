幸福拼圖：共創優質親子時光

一起學理財 增進溝通

疫情期間父母們在家辦公，子女們在家上學，恍如「困獸鬥」一樣，朝夕相對下，彼此更容易產生摩擦。有鑑於此，家福會開展了一個網上「通『財』達『理』」親子小組，藉着學習理財，讓父母教導子女金錢觀念，如零用錢的處理，期望能增益親子溝通，增潤親子關係。

父母子女的投入參與，令筆者大受鼓舞！經歷了數節的小組課堂，父母們一起探討、學習和子女溝通的「魔法」；最後，每個家庭都需要完成一項家庭計劃：小組會為家庭提供一筆資金，讓每個家庭透過協商，一家人一起完成一項家庭活動。

當中一個家庭，決定為爺爺嫲嫲煮一餐飯。父母陪着女兒買菜，後來分享說：令人意外的是，女兒特意去光顧父母提及過物美價廉的超市。原來在不經意間，子女將父母的話記在心裏。

另一個家庭，因為爸爸需要輪班工作，一家人難以安排時間一起外出活動。一家人思索一番，兩個女兒決定和爸爸一起去買桌上遊戲，待爸爸放假時教他玩。爸爸笑言，本以為青春期的子女都不願意和父母親近，自己的女兒們卻是那麼渴望一家人相處的親子時光，還特意安排家庭活動；他表示和女兒們玩桌上遊戲，有樂趣之餘更有滿滿的感動！

包糉應節 發現兒子拍片專長

還有一個家庭，時值端午節，一家人決定一起包糉子應節，並且拍短片記錄整個過程。媽媽耐心地教兒子們採購材料的要訣、包糉子的技巧，拍短片的部分則由兒子們全權負責。父母驚歎，原來兒子們那麼棒，不但懂得製作短片，甚至會後製加上音樂、效果等。小兒子的回應更是記憶猶新，他對媽媽說：「你總叫我不要玩電話，其實我平時不單純是玩電話，也會上網學短片製作啊！」

透過小組活動，親子之間多了互動。父母發現自己對子女潛移默化的影響，更發現子女的能力、強項；子女更明白父母的辛勞，彼此更加懂得為對方着想，學習欣賞對方。這樣的家庭生活，不正是我們每人都心之所想的嗎？

回應文章開頭的疑問，這些父母是真的有魔法嗎？他們的魔法就是願意花時間，和子女一起共創優質親子時光。其實，任何關係都是日子有功，透過日常生活一步步建立，一步步累積，慢慢增進彼此的了解，增潤彼此的關係。

你又願意花時間，平衡生活與工作去創造親子時光，與家人一同追求家庭幸福嗎？

文：陸曉誼（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

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[Happy PaMa 教得樂 第477期]