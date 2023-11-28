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Happy PaMa 教得樂 第477期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：澳洲捉鮑魚有嚴格規定

【明報專訊】11月剛搭入澳洲的夏天，也代表抓捕鮑魚的季節到來。這是個非常好玩而難忘的水上體驗。

當大人落水抓捕鮑魚，小朋友可在沙灘旁邊嬉水玩沙。我今次也是首次體驗，眼見朋友準備好整套潛水裝備，非常專業。我亦曾因陪伴家中老大、老二和老三在香港學潛水，而考到潛水牌，今次有得玩。在維多利亞州抓捕鮑魚只限在2米深的水下，即使在海邊看到鮑魚也不能隨意抓捕。

在維州抓捕鮑魚必須按漁政官方公布的條例，工具必須合法；潛水服、蛙鞋、潛水鏡、鮑魚刀、鮑魚尺、手套等物品如有不符合規矩會被重罰。

抓捕鮑魚的注意事項：

1.抓捕過程必須有一把量鮑魚的尺子；鮑魚要到13厘米才能抓，過程中會看到許多小鮑魚，但千萬不要違規亂捉；鮑魚的尺寸要求可根據地區和當地的魚獲規定而有所不同。

2.撬鮑魚的器具必須是鈍器，不可以用刀子、螺絲刀等銳器，以免切到鮑魚。

3.捕者不得在水域區內剝鮑魚，必須帶回家才可。

4.只能在白天抓鮑魚，夜間禁捕。

5.每人上限抓5隻鮑魚，如果超出限制，會受懲罰。

要知道澳洲的鮑魚主要有3種：黑邊鮑、青邊鮑、以上兩種的雜交品種。今次我朋友抓到送我的是黑邊鮑。

上網申請捕魚證

另外，在維州的任何水域抓捕任何魚類或鮑魚都需要捕魚證（Recreational Fishing Licence，RFL），18歲以下和70歲以上的可以不用。捕魚證有很多種期限，最短3天（只要10澳元，約51港元），也有28天的（22.7澳元，約116港元），1年的（37.5澳元，約192港元），3年的（102.4澳元，約524港元）。捕魚證不可轉讓，最簡單的申請方法就是online購買。網址：vfa.vic.gov.au/recreational-fishing

在墨爾本抓捕鮑魚的地點很多，其中一個著名地方是Mornington，距離我家約1小時車程。還有人選擇其他地方，如Port Fairy，以及螃蟹勝地Lake Entrance都有很多鮑魚呀！

還是要再次提醒，抓鮑魚一定要注意安全。岩石海岸和岩礁區域地滑，因此要格外小心，避免滑倒或受傷。另最要緊是嚴格遵守法律規定，我朋友曾違規，被罰款700澳元（約3582港元）呢！

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

www.facebook.com/fivekidsmama

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第477期]

相關字詞﹕親子筆陣 六個孩子的媽媽 澳洲生活夢想飛

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