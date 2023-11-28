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副刊
Happy PaMa 教得樂 第477期

Happy Pa Ma

親子筆陣．永明的天空：冰封三尺，是一日之寒？

【明報專訊】很喜歡豐子愷先生的漫畫和散文，其中有一篇題為〈漸〉的散文，我時不時都會重溫，提醒自己：「……變更是漸進的……猶如從斜度極緩的長遠的山坡上走下來，使人不察其遞降的痕迹……」

誠然，我們都生活在「漸進式」的變化中，沒有一剎那是靜止不動的；更何况，在光速數碼世代，大家都習慣了被數據極速帶動：我們樂於being spinned，也不在意地spinning around。在如此資訊爆炸而又瞬息幻變的人生舞台上，稍不留神，我們就忽略了原來走着下坡路，偶一不慎，甚或摔倒。

父母陪伴 接下重錘

《明報》11月18日社評引述警方數據指出本年至今錄得306宗學童輕生個案，平均年齡15.8歲，37人不幸死亡……以香港社會生活形態之緊密，當中關連互動，可想像其中所影響到的，又豈止數十個家庭？坦白說：我們不是走下坡路，而是直接滾下山坡！

無疑少年十五二十時該是充滿好奇與衝動的階段，對周遭種種事物，少年人似懂非懂，敏感但又迷惘；一旦對前景的盼望落空時，那股衝擊也許不是成年人會明白而又能體諒。認識的朋友中就有一個讀中二的孩子，新學年開始時班中好友及教師相繼退學或離校，當中有轉校、移民，而其情緒一度低落至不想回校上課，尤幸父母及時多加陪伴，從不勉強，並以無比耐性等候其跨過情緒關口……事後閒談傾起，他們訴說一直認為孩子乖巧又早熟，從來沒有想過「離散」原來是個重錘。我則回應：冰封三尺，不是一日之寒吧？！

德國哲學家黑格爾說：「沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨……」因此朋友們，凡事也不盡是「驟然的」吧？有說若要製成一塊重300磅的人做冰，結冰需時大約30至36小時；我相信以現代高科技去「冰封三尺」，一按鈕便成？！然而，那當然不是自然法則。換個角度，孩子們長大成人是個過程，都是自然規律，不能強迫，沒有「即食」，也不能「速食」。如果孩子從小到大都在「催谷」中完成各個階段，他們只會陷入一個doing mode，即以完成工作為生活指標，種種感受或許只能壓下，一旦「重錘」到臨，抑壓之情緒便會崩塌潰堤，不堪負荷。

體驗當下活着感覺

養兒育女，因人而異，所謂長憂九十九，歲月必定留痕，無論正面或負向，均是成長之基本，而且因果相續。當下社會學童精神健康問題的警報已經持續響起，相信已得到高度關注，但願這些關注不會變成一份一份的to do list。或許慢下來，想一想：不是要做些什麼，而是要深切明白了解當下情况，其中當然包括師長和孩子們的心聲。

相對於doing mode，也有個being mode。HappyPaMa的朋友們，你有試過只是純粹地觀察自己的感覺和想法而不帶批判嗎？這就是活着的感覺，當下的體驗。一旦你能與自己好好相處，你就是孩子們成長的好榜樣了！

文：楊永明

作者簡介：資深教育工作者，保良局陳守仁小學前任校長，認為人的發展有無限可能，透過不同的互動體驗與自我追尋，就能找到持續的幸福。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第477期]

相關字詞﹕親子筆陣 楊永明 永明的天空

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