好去處：深入恐龍穴探險 暢玩繩網陣飛索

文︰顏燕雯

Dino Park恐龍公園位於新城市廣場5樓戶外平台，是全港首個以恐龍為主題的大型常設綜合式兒童戶外遊樂場，佔地達3.5萬平方呎，難怪不少爸媽都帶小朋友去朝聖！

不同的玩樂設施，可滿足2 至12歲孩子的需要，讓他們「放電」之餘，亦可以同時訓練臂力、眼力、平衡力及協調能力。

Dino Park恐龍公園共設有14項玩樂設施，焦點必然是鎮守於入口，總長26米、高7米，集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備——「暴龍大冒險」！小朋友可由恐龍嘴巴開始探索，挑戰4.5米高的網橋並暢玩3條不同長度及形狀的滑梯、繩網陣、吊牀及平衡木等。

公園另一注目設施是全長23米、離地4米高的「恐龍飛索」，最適合喜歡追求刺激的小朋友，一邊體驗在空中滑翔帶來的速度快感，一邊俯瞰整個恐龍公園呢！

■INFO

Dino Park恐龍公園

開放時間：每天上午7:00至晚上10:00

費用：免費入場

地址：沙田新城市廣場1期5樓戶外平台

[Happy PaMa 教得樂 第477期]