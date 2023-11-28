玉桂狗「BLING雪」四處遊

【明報專訊】全球最受歡迎Sanrio角色Cinnamoroll（玉桂狗），率領一眾好友暢遊四大置富Malls，陪大家過聖誕！第一站來到馬鞍山廣場的「BLING雪夢幻聖誕城堡」，頭戴冠冕的玉桂狗國王在5米高的聖誕城堡前等待多時，準備與大家合照，之後還可在夢幻噴水池前一同投幣許願；下站到達+WOO嘉湖，玉桂狗擔任總指揮，帶領Mocha、Milk等好友組成詩歌合唱團，在「聖誕BLING雪演奏廳」演唱聖誕歌；而置富都會則舉辦「BLING雪盛裝聖誕舞會」，玉桂狗換上正裝、手持面具翩翩起舞；最後來到「BLING雪星空庭園」，玉桂狗帶大家飛上天空，觀賞由霓虹光管製成的玉桂狗星座圖案，留下浪漫回憶。