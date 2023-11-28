家家有禮：迪士尼朋友綠色聖誕

慶祝節日同時，大家也可為環保出一分力。商場內設有4大種植元素互動區域，包括跟鋼牙與大鼻一起尋找植物種子的松果屋「Chip'n Dale種子天幕」、幫助唐老鴨收集清水澆灌種子的「Donald灌溉水車」、陪米妮收集陽光的「Minnie陽光田舍」及能與Groot打卡的「Groot愛心溫室」，鼓勵大家用愛心去栽種植物。另外，只要集齊種子、水分、陽光、愛心當中2種元素的QR code，就可換領印上迪士尼朋友的奇妙種子聖誕卡，回家後，把聖誕卡放進泥土，鼓勵小朋友每日悉心照顧，就可以令它茁壯成長！

■INFO

太古城中心GROW with LOVE

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰中午12:00至晚上9:00（周六日及公眾假期上午11:00開放）

地址︰太古城中心2樓中庭及中橋

查詢︰2568 8665

文：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第477期]