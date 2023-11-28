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荃灣 → 大帽山 → 錦田 → 南生圍 雲邊兜風 遊《流水落花》小橋

【明報專訊】轉眼已過「小雪」，天氣變得較清涼，〈自駕遊〉也復常郊遊去。今期從荃灣玩到元朗，看靚景觀候鳥，節目排滿一整天。先登上遊車河熱點大帽山，欣賞廣闊盆地美景；之後駛入錦田，探尋港產片《流水落花》的拍攝場景；最後去南生圍，探訪飛到香港過冬的季候鳥。在冬日暖陽下郊遊，格外逍遙！

第1站：40萬呎禪院賞精緻金佛

今期〈自駕遊〉取道荃錦公路翻越大帽山，所以記者選擇荃灣路德圍這個停車表位與食店一樣多的地點起步。作為區內其中一個競爭激烈的餐飲戰場，路德圍店舖「更新」頻率一直高企，而能站穩陣腳的，食物質素都有一定保證。行程預計在黃昏前到達南生圍，因此要盡早起步。在路德圍一帶餐廳中，記者鍾情荃興徑的金坊泰國美食，一來難得能在早餐時段吃到船河，二來湯濃餸又多。如想選茶餐廳，則可考慮海壩街的新記冰室，餐廳在尖沙嘴香檳大廈起家，早餐的沙嗲牛麵香口味濃，奶茶香滑。

歎完早餐，由路德圍公眾停車場駛出，經海壩街、香車街駛出大涌道後，燈位左轉經沙嘴道、大河道後靠右駛上天橋，在盡頭駛入迴旋處並於第二個出口駛入荃錦公路。行車約400米，當見到「木棉下、芙蓉山」路標便可右轉入芙蓉山路，跟着指示約1分鐘後便可駛入荃灣竹林禪院的停車場。

竹林禪院由多座建築物組成，由停車場拾級而上，首先來到天王殿，內有分別手持琵琶、寶劍、寶珠及佛塔的四大天王、彌勒菩薩及韋陀菩薩像。穿過天王殿再上石級，便來到大雄寶殿，殿內主要供奉三寶佛；繞到背後，偌大的玻璃櫃內展示了一組「觀音經變圖」裝置。殿內的3尊大佛及觀音像都塗上金漆，雕像的神情及造工均十分精緻，值得仔細觀賞。根據官方資料顯示，竹林禪院佔地約40多萬平方呎，非常廣闊，如果要走遍每個遊人可到的角落，相信也要花上整個上午 。●

第2站：香港最高峰 「雲邊」俯瞰盆地

從禪院原路折返路口，右轉回到荃錦公路上山，行車約5.8公里後便可右轉入大帽山道。記者先將車輛停泊在停車表位，然後沿大帽山道上山，步行約1.7公里（30分鐘左右）便來到大帽山觀景台。或許因為大帽山是新界區有車路可達的高山，加上又有香港最高峰的名號加持，所以遊人絡繹不絕，早前重陽節甚至出現爆滿山頭的驚人場面。

大帽山確實是一流的觀景位置，天氣晴朗時，在觀景台可欣賞到石崗機場、錦田、八鄉一帶密密麻麻的村落，而崎嶇的雞公嶺亦近在眼前，構成一幅在香港難得一見的盆地風光。留意入冬後山上風大，氣溫又較市區低，宜多帶一件風褸禦寒。

如果有年幼子女同行，臨走前不妨帶他們往大帽山郊野公園遊客中心一遊，內有大帽山的生態系統介紹，還展示一些瀕臨絕種動物及昆蟲的標本，對了解大帽山的生態環境很有幫助。●

第3站：尋天美姨姨足迹 小白屋歎美食

離開大帽山道，右轉荃錦公路開始下山。此段路彎多路窄，亦常見電單車「飛車」，駕駛人士需提高警覺，控制車速，注意安全。行駛約5.5公里後駛入迴旋處，在第二個出口駛入錦田公路，沿路行駛約4.7公里就來到錦田壁畫村附近，可駛入惠康超級市場旁的小路，將車停泊在泰康停車場（露天，$9/30分鐘）。

泊好車後，步行回到錦田公路後左轉，在錦田警崗前左轉入錦江路，直行經過通德學校外的彩虹圍欄後轉行左邊小路，穿過行人隧道便會來到港產片《流水落花》其中一個重要場景，女主角天美姨姨（鄭秀文飾）經常拉着沉重的小購物車，走過小橋到由花姐打理的士多寄賣涼茶。小橋後的便是剛才在大帽山觀景台看到的雞公嶺，從低處看，雞公嶺猶如一幅打開的屏風。這位置較偏僻，四周氣氛寧靜舒適，偶有村民踏單車駛過，打卡時要注意安全。

玩了大半日，是時候醫肚，原路走回錦田公路，向左走到投注站，對面有間雅致的小白屋，那就是採用純白外牆設計的日式咖啡店Kachimushi。店面不單設榻榻米座席，就連露天庭園也非常日系，設置了日本庭園藝術「枯山水」，於鋪設得平整的碎石上勾勒出一圈圈的「波紋」，營造出一幕靜中見動的情景。店舖提供的食物及飲品也很IGable，經常要等位，建議先上網預約。●

第4站：黃昏前後 觀萬鳥飛翔

最後一站我們去南生圍觀鳥。取車後駛回錦田公路往元朗方向進發，青山公路-元朗段、朗日路、元朗舊墟路右轉入山貝路，便可將車停泊在停車表位。繼續步入山貝路，經過山貝河畔住宅，轉入左邊小路直走到尾，便可乘搭南生圍橫水渡過河（每人$7），登岸後在三岔路口沿最左的小徑直走，經過地標「婚紗橋」後就可回到南生圍路。

每年10月至翌年3月期間，數以萬計季候鳥會遷徙至香港過冬，因此現時可說是最佳觀鳥時機。香港觀鳥會研究主任謝日朗（Anson）建議要注意到訪時間，「南生圍兩側的錦田河、山貝河在水退時會露出淺灘，最適合水鳥獵食，比較容易見到的季候鳥有鷸同鸕鷀。」除了要留意潮汐漲退時間，他說黑色的大型水鳥鸕鷀較喜歡群體出動，一般會在早上出動獵食及在黃昏前後回到南生圍休息，因此較容易在這兩段時間看到萬鳥飛翔的震撼畫面。不過，他提醒在觀鳥時應攜帶單筒望遠鏡，最好與雀鳥保持一定距離及低聲談話，以免干擾牠們的日常生活。由於橫水渡會營運至晚上9點，所以可以放心觀賞，不用擔心趕不上尾班船。●

文：周群雄

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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