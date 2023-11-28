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旅遊

偶來小路精選景點 濟州徒步旅行 沉浸好風光

【明報專訊】由秋入冬，天朗氣清，遊覽韓國濟州島的最佳方式，莫過於到偶來小路徒步旅行。記者上月走訪這條入選「全球最受歡迎十大海岸徒步路線」的精選景點，在海岸、瀑布、山脈間，沉浸於濟州非凡魅力。旅途中，遇上偶來小路創辦人Suh Myung-sook，聽她細說設立小路的初衷；更談及她也有來香港行山，而且跟大家一樣，「最開心在山上碰到周潤發」。

偶來（Olle）是濟州方言，意指「從大街通往家裏大門的小巷道」，而濟州偶來小路（Jeju Olle Trail）則是充分展現濟州魅力的路途。從2007年第一條小路開始，發展至今達27條徒步路線，長度由4.2至20.9公里不等，共437公里，結合濟州旅遊景點或地標，穿梭漂亮海岸、山谷、鄉村、市集，沿途聚集了不少民宿、餐廳等，對遊客非常便利。各條小路的路徑明確，設吉祥物「小馬」標誌，和橙藍絲帶引路，初行者也不怕迷路。大家可按自己的能力和興致漫步，不必走足全程。記者上月就遊覽了以下3條熱門路線的精選景點：

■第7號線 瀑布從「天」傾倒 「將軍」鎮守海中

偶來小路遊客中心 → 月坪（Wolpyeong）

總長度：17.6公里，步行4至5小時

難易度：中等

精選景點：偶來小路遊客中心、天地淵瀑布、海蝕絕壁、獨立岩、JW Marriott Jeju藝術裝置

位於西歸浦市、以海岸及市景為主的第7號小路，一向甚受徒步旅客歡迎。起點的偶來小路遊客中心，除提供豐富觀光資訊及諮詢服務外，更設旅舍、餐廳、咖啡廳。中心內的精品店，可找到不少偶來小路紀念品，出發前，不妨購買一本偶來小路認證護照，行畢所有路線，並在護照蓋章認證後，可獲得完成偶來小路證書。

離開遊客中心，走市景路線，約行15分鐘，來到日韓友好親善梅公園，在公園平台除可俯瞰著名的天地淵瀑布，更可遠眺韓國最高峰、海拔1950米高的漢拏山，一口氣欣賞兩大景點。其中天地淵瀑布高22米、寬12米，瀑布猶如從天上仙界，沿高聳奇岩絕壁傾倒而下，落入水深達20米的清澈淵泉，故取名天地淵瀑布。離開公園，開始走進海岸線路段，路面變得狹窄，走經懸崖海蝕絕壁，隨處可見海蝕洞。大約走20分鐘，來到7號路線另一精華景點，如定海神針插入海邊的「獨立岩」（Oedolgae）。獨立岩高約20米、寬7至10米，是火山爆發後形成的熔岩地帶，經海浪年月侵蝕形成石柱。獨立岩又名將軍岩，紀念高麗末期崔瑩將軍擊退亂黨，黨羽敗走獨立岩前方「虎島」的事迹。將軍岩為經典韓劇《大長今》取景地之一，現場所見，圍欄邊設置了大長今紙牌公仔供遊人拍照。

別過獨立岩走上崖邊的Dombenang-gil Pathway羊腸小道，在火山岩築成的自然生態路段，遊客可邊走邊欣賞海景。走了10多分鐘，來到今年才剛開幕、位處偶來小路的JW Marriott Jeju Resort & Spa。酒店在小路小山坡放置了價值1000萬港元、狀如將軍岩的3座色彩繽紛的石柱，為7號線增添藝術色彩。記者走了約6公里路，到酒店休息一下，喝杯咖啡，結束今次7號線的精華之旅。●

偶來小路遊客中心

地址：濟州特別自治道西歸浦市中正路22

網址：www.jejuolle.org

JW Marriott Jeju Resort & Spa

地址：濟州特別自治道西歸浦市Taepyeong-ro,152

■第10號線 地質之路 「龍頭」探入海中

和順（Hwasun）→ 摹瑟浦（Moseulpo）

總長度：15.6公里，步行大約5至6小時

難易度：中等

精選景點：龍頭海岸、松岳山

偶來小路第10號被稱為「地質之路」，這次記者選擇了精華路段、西歸浦的龍頭海岸起步——山房山脈向海岸延伸，受經年累月的侵蝕，地形似龍頭探入海中，故得龍頭海岸之名。遊人趁潮退，沿海岸邊徒步走過那幾千萬年堆積而成的砂岩層，用雙腳感受大自然力量。行了約10分鐘，見到有海女在海邊售賣海鮮八爪魚等海產，有遊人甚至即買即吃。現場所見，層層堆積形成的海岸曲線，美麗而壯觀。走到尾段一小段約5分鐘石級路，偶爾需要用手扶岩壁穿過窄路，大家慢慢拾級而上。在海岸走一圈約需1小時。

小路第10號另一景點是位於山房山南側的松岳山，它亦是韓劇《大長今》取景地之一。松岳山由99座大小不一的山峰組成，主峰高度海拔104米，可以看到火山口。松岳山環山路走一圈約2800米，需時約1小時45分鐘，輕鬆易走，夢幻般的山景與蔚藍海景輪番登場，可遠眺山房山、漢拏山美景，目不暇給。●

龍頭海岸

地址：濟州特別自治道西歸浦市安德面山房路218-10

門票：2000韓圜，約12港元

松岳山

地址：濟州特別自治道西歸浦市大靜邑松岳觀光路421-1

■第19號線 賞沙雕划透明獨木舟

朝天（Jocheon） → 金寧（Gimnyeong）

總長度：19.4公里，步行約6至7小時

難易度：中等

精選景點：咸德犀牛峰海邊、犀牛峰

想親近大海，濟州北部的偶來小路19號線一定適合你；路况平坦為主，而途經的犀牛峰亦只是小山丘，輕鬆易走。今次特別精選擁有藍天碧海白沙灘的咸德犀牛峰海邊，處處可見特意打扮來打卡的遊人。

距離濟州機場不到20公里的咸德犀牛峰海邊，充滿異國風情。白色長沙灘咸德海灘（Hamdeok Beach），有多座沙雕，涼風吹來，行得舒適。沙灘旁的咖啡店Cafe Delmoondo設露天茶座，可安坐高腳椅上喝咖啡賞海景，十分寫意。

咸德海灘水質清澈，水深淺，海邊設有不少水上活動公司，提供快艇、滑水、香蕉船等活動，其中International Leaders Club出租當地獨特的透明船底獨木舟（每人15,000韓圜，約90港元/30分鐘）。記者試玩，一邊划船，一邊低頭觀賞海底世界，看見小魚游弋覓食，十分有趣。

咸德犀牛峰海邊

地址：濟州特別自治道濟州市朝天邑朝咸海岸路

● 韓國旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1港元約兌166韓圜

航班：12月香港往返濟州，香港快運約896港元起，未含稅及寄艙行李費；濟州航空約6080港元起，包括寄艙行李15kg，未含稅

查詢：

韓國觀光公社香港支社（t.ly/XqPld

濟州觀光公社（ijto.or.kr/chinese

文：蔡朗清

協力：韓國觀光公社

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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