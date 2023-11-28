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飲食

玩味點心IG-able 「妃子笑」藏冶味雞粒

【明報專訊】粵式點心永遠有股迷人魅力，傳統口味有一定捧場客外，糅合新派元素的創意點心，更因IG-able，成為年輕人至愛。位於科學園的八方棧主打京、滬、粵美食，午市推出傳統點心外，更有一系列創意點心，師傅透過食材配搭、形態轉變創作出讓人耳目一新的點心，為視覺、味覺帶來驚喜。

先有鹹水角變奏版妃子笑鹹水角，外形如大顆荔枝，無論顏色及質感也活靈活現，其實師傅是在糯米皮外裹上棗紅色餅乾粒，經過熱油洗禮，活現荔枝那凹凸不平的質感。內裏則是以甜菜脯炒過的雞粒，外皮香酥煙韌，內裏香濃冶味又啖啖肉，過癮得來，又玩味十足。

擁有翠綠外表的蔬汁金柚雪山包是點心師傅的得意之作，在餐包外裹着加入西芹汁製成的酥皮，有齊香軟及酥化的雙重口感，滿口奶香，最特別是餡料為自家製的生炒柚子餡。點心師傅特意選用果肉綿密回甘的麻豆文旦柚子，加入冬瓜碎、檸檬汁、砂糖等略炒，保留柚子的粒粒口感，並帶着清新果香，與鬆軟的麵包相當合拍，味道清新脫俗。

坊間的炸春卷變化多樣，有的變成長棒形，有的混入可可粉扮成雪茄狀，師傅則在口味上加入和風元素，為春卷賦予新鮮感。將炸好的蝦春卷開邊，放上自家燒製的蒲燒鰻魚件、青瓜片、炸紫蘇葉絲，沒想到鰻魚與蝦春卷味道很夾，一脆一軟一鮮一濃，將春卷的味道及口感提升至另一境界。

除了點心，餐廳亦提供不少手工菜式，好像招牌香酥糯米八寶鴨便是經典的江蘇手工菜。廚師將6斤重的米鴨拆骨留肉，釀入拌以鹹蛋黃、鴨肉、豬肉、蓮子、栗子等炒香的糯米飯，經過油炸後再放蒸籠中蒸3小時，做到外酥肉嫩，吸盡鴨精華的糯米飯，香糯中帶鮮香。

■八方棧

地址：沙田科技大道東16號16E大樓地下 S087號舖

查詢：2328 8806

註：另加一

[飲食]

相關字詞﹕八寶鴨 春卷 粵菜 鹹水角 點心 創意點心

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