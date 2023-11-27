明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

唱家班上台 手揗腳震 柏金遜早醫有得救

【明報專訊】「控制不了自己，雙手不停在震，連雙腳也顫抖，真是尷尬死了。」年逾七十的劉姐，因為手震不受控制，把自己困在家中。

手震是單純老年退化引起？老年退化是否需要醫治？手震可否治療？

當劉姐與丈夫老黃推門進診所，我真是有點意外，實在沒有想到他們會從澳門老遠跑來。劉姐今年70多歲，常說自己是地道澳門人，因為自3歲隨父母由順德移居澳門後，便沒有離開過那片土地。朋友之間常喚她作「澳門掌門人」，因為無論是澳門的歷史掌故、風景名勝、叱咤人物、政府架構、經濟體系，她都能一一如數家珍。對於我，劉姐必定是澳門美食「地膽」。

「澳門掌門」變隱蔽婆婆

我與劉姐在港澳長者服務交流會上認識，是10多年的老朋友。每當有交流活動訪澳，劉姐必盡地主之誼。她熱情好客，總會帶我們到最地道的風味菜館去。不過，近年港澳協作護老工作上，我已沒碰上劉姐。接替她的同事欣然告知：「劉姐同老公一齊退休了！她優哉游哉，十分開心。劉姐是唱家班，之前在社區會堂表演，大家都拍爛手掌。梁醫生，下次她有表演，你記緊來捧場！」

老朋友過着豐盛的退休生活，真是最大安慰。所以，當我一見到劉姐，就忍不住問：「劉姐，你好嗎？有沒有唱歌？幾時有表演啊？」怎知語音未止，劉姐已連珠炮發將她的近况一一道來。

「哎啊，梁醫（劉姐總是喜歡這樣稱呼我），還問我有沒有表演！3年了！3年來我沒開口唱過一句。唉，真慘……不！與疫情無關。隔離限聚那段時間，日日困在家中。現在疫情緩和，我心情比之前更差。莫說出外練歌，即使在家中，我也不願意開口！」

行路緩慢 站不穩險跌倒

「噢，梁醫。不是聲帶有問題。而是我手揗腳震啊！我揸起咪，雙手就震到不得了，搖上搖落，沒辦法對準個嘴，真的很『肉酸』。我只想搵窿蜎！我也試過用企咪，但就變成雙腳揗揗震。」

「我有睇醫生，家庭醫生介紹我去政府專科，但是吃了藥都沒好轉。唉，梁醫，關鍵不在此，最慘是前陣子我與老黃返順德探親。親戚3年沒見，一見面，大家竟然……唉……」

劉姐情緒起伏，欲言又止。我唯有向老黃問個究竟。老黃轉告：「噢，不是什麼大件事。只是各人見到小花（劉姐的小名）都關心起來，忍不住問候她！」

他續說：「唉，小花不愛聽，但我仍然要說。其實我都覺得，小花自兩年前開始手震就老了很多。她最先只是右手揸咪唱歌，震得比較明顯。小花嫌肉酸，索性不去唱歌，只留在家。但情况變得更差，行又震、坐都震。我鼓勵她多走動。通關之後，我們就自駕遊，返鄉下。小花行路好慢，雙腳似是提不起，拖着行。兄弟姊妹一見到她，自然關心起她上來。有一次食完飯，小花起身去廁所，一轉身就企不穩，差不多趴在地下。好彩我當時醒目，即刻扶起她。其實還有一次，小花也是轉身就……」

劉姐此時忍不住插嘴：「不要再說了！醫生說是退化。梁醫，老人專科能否醫治退化？手震能否治癒？」

遺傳、甲亢可致手震

這些都是好問題。老人專科的範疇究竟包含什麼？年老退化能否醫治？需不需要醫治呢？一時間，很難一一解說清楚，或者先從簡單問題入手。手震有多種成因，最常見是生理和心理影響，任何年齡的人每遇心情緊張，手便會不期然抖動，這是自然現象。不過如果年紀愈大，手震愈趨頻密，那便多與遺傳有關，家族中人亦會有類似情况。然而這類型手震一般並無大礙，不會影響身體其他功能。如果病者自覺尷尬、不能忍受的話，可要求醫生處方藥物減輕顫抖。

另外一個與生理有關的手震原因，就是患上甲狀腺亢進。患者一般都是介乎10幾至30幾歲女性，我太太亦是在30歲那年得病。那時她提壺斟茶，竟然瀉滿一枱；舉箸夾餸，夾那件、跌那件，才發現她原來手震得厲害，檢查後證實患有甲狀腺亢進。若此病發生在老年，患者男女發病比例大致相若，並沒有女多於男的現象；而且徵狀亦沒有年輕患者般顯著，往往要透過驗血才可確診。甲狀腺亢進是一個可治理的疾病，長者若發現有手震徵狀，及早檢查為佳。

當然，較嚴重疾病如中風、腫瘤、腦退化等亦會有手震徵狀。但患者除了手震外，往往兼有其他影響小腦運作的徵狀如言語不清、行路搖擺不定等，很少只呈現手震單一病徵。

年長患者難察行動緩慢 延誤醫治

不過，若老年人同時出現手震顫抖、行動緩慢、肌肉僵硬等徵狀，那便千萬別忽略柏金遜症。柏金遜症是長者常見的神經系統疾病，發病年齡一般在50至60歲後。成因可分為原發性和誘發性，原發性佔大多數，病因至今未有一致定論，現時公認因素只有：多巴胺（一種神經傳導物質）減少導致神經系統功能受損。至於誘發性柏金遜症，成因可由長期服用某些藥物（如止暈藥）、腦部受創、腦炎、多次中風等引致。

50歲左右的患者若出現徵狀會較易察覺，若年紀較大，徵狀常被誤為因年老體弱、行動緩慢所致。如果病人未有提出，家人又未察覺，往往會延誤醫治。病人得了後遺症，變得長期行動不便，甚至臥牀不起。因此，柏金遜症絕對不容忽視。

「梁醫！你這樣說，我是否患上柏金遜症？」劉姐按捺不住地問。

我坦白地回答：「成數高。柏金遜症初期徵狀，多以手震為先，而以身體一邊較為明顯。根據老黃描述，你亦有類似情况。雖然你的活動能力至今仍未有大問題，但是兩次轉身時差不多跌倒的險象，亦正符合此症較後期徵狀。要診斷柏金遜症，一定要從患者病徵及病歷推測，再以臨牀檢查作實，包括動作速度、起步轉身穩定度、靜止及提高雙手顫抖度、肌肉緊繃度、字體書寫變更度、聲音沙啞度等。我們還可利用正電子掃描確定腦部多巴胺的情况。」

「噢，梁醫生，如果小花真的確診柏金遜，是否遲早會變成癡呆？」老黃絕望地問。

藥物控制徵狀 物理治療保活動能力

「當然不是！柏金遜症雖然同樣是退化性疾病，但與認知障礙症的病理不同。柏金遜症患者大都能保持正常思維，認知能力與同齡人士沒大分別。雖然現階段未有根治柏金遜症的方法，但藥物能有效地控制病徵。一般患者在服藥後，活動能力會改善，顫抖會減輕，日常生活的困擾亦會減低。不過，藥物需要長期服用，自行中斷會令病情反覆。另外，物理治療可增強病人活動能力及減低跌倒風險。病人只要跟從治療師設計的個人化復康運動計劃來鍛煉，一般都會在肌肉、關節、步姿、轉移動作，以至助行器使用技巧等有改善。當然，還有職業治療及心理輔導作跟進。現階段必須先要為劉姐檢查，才可決定進一步治療方案。」

初步檢查，指標明顯，已可確定劉姐患上柏金遜症，藥物亦產生即時效果，病情很快得以紓緩。我寫了轉介信，希望她回澳門後獲跟進治療。我深信輔以適當運動訓練，劉姐筋肌得以紓緩，很快可回復正常生活。

果然，相隔6個月之後，我已收到邀請：「梁醫，我將於下月在澳門綜藝館舉行一場歌唱表演，誠意邀請你及夫人同來。我已在你最喜歡那間餐廳訂了一席。屆時你定必要來啊！」

劉姐既然久休復出，怎樣說，我也要過澳門捧捧場！

文：梁萬福

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕柏金遜病 柏金遜症 甲狀腺亢進 甲亢 老人科 手震 梁萬福 人生下半場 快活梁心

上 / 下一篇新聞