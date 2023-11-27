醫路同行：留意「小中風」警號

雙抗血小板治療可降風險

上述情况俗稱「小中風」，病徵視乎受影響的腦部區域而定，病發時與普通中風無異。這些徵狀一般會於24小時內緩解，如果病人能把握這段時間到醫院檢查，接受電腦掃描或腦掃描排除急性中風後，醫生會因應病人情况，處方3星期「雙抗血小板治療」，即阿士匹靈及抗血小板藥，臨牀研究顯示這方法有效減低病人未來3個月出現嚴重中風的風險。

香港每年逾3000人死於中風，為本港第四位致命原因。中風可以分為缺血性及出血性兩大類，以缺血性較常見，佔七成；另外兩成為出血性中風，餘下一成為其他類別。平均中風年齡約70歲以上，年紀愈大，發病率愈高。

部分病人因慢性疾病導致血管栓塞或脆弱，甚至爆破，亦有些病人患有血液科疾病或心臟結構異常，容易出現血塊，阻塞腦血管導致中風。

此外，部分成因與生活習慣有關，例如未有處理好三高（高血糖、高血脂、高血壓），這導致中風年輕化趨勢。當腦血管爆破或阻塞，沒有足夠血液流到腦部，便會令腦細胞缺氧壞死，並視乎受影響位置而出現不同病徵。

患三高高危者 盡快求醫

中風併發症可能會影響病人日常生活，需要家人貼身照顧，對病人本身以至整個家庭都有深遠影響。大家可以緊記這個口訣：「談、笑、用、兵」。「談」是指病人的表達或說話出現困難；「笑」是指病人面部表情不對稱；「用」是指病人一邊手腳無力；「兵」是指如出現徵狀，應「班救兵」致電999求助。上述病徵未必同時出現，當病人或其照顧者發現其中一些病徵，而病人又是高危一族，例如患有三高，便應盡快求助。等候救護車期間，同行者應保持冷靜，讓病人留在安全地方，減少不必要的移動。

文：劉玉麟

（香港中文大學醫院腦神經科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）