明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

兒言自得：專職醫療人員短缺

【明報專訊】本欄上兩期和大家討論醫療人手短缺，着眼點放在醫生和護士身上。事實上，醫療團隊裏，醫護固然重要，但其他眾多成員，對病人的治療和康復，亦起着重大作用。但基於種種原因，不但醫護鬧人手荒，其他醫療人員，全球也供不應求。根據世界衛生組織統計，2013年全球醫療人員空缺有700萬個，到了2030年，空缺數字會不止翻一番，上升到1800萬，其中大部分屬於醫護之外的醫療人員。

這些醫療人員，其中被稱為「專職醫療人員」（allied health professionals）的，都是通過長期培訓的專業人士，包括物理治療師、職業治療師、放射師、醫務化驗師、牙齒衛生員、聽力學家、足病診療師、營養師、視覺矯正師、義肢矯形師、言語治療師等。

專職醫療人員全球鬧人手荒，香港當然不能獨善其身，其中似乎以物理治療師（physiotherapist）和放射師（radiographer）尤甚。他們人手不足，着實影響病人療程及康復進度，但多年來這問題總解決不了。

顧名思義，物理治療師是負責物理治療的專職人員。物理「治療」，就像吃藥打針一樣，病人要按時服用，服足一個療程，不能間斷；物理治療也是「勤有功」，更不可一曝十寒。例如肺部有痰涎積聚的病人，需要物理治療師定時替他「拍痰」，清除痰涎；患腦性麻痹（cerebral palsy）以致肢體痙攣的病人，需要治療師定時為他「拉筋」，否則病情勢必惡化。長期以來，物理治療師人手不夠，於是醫院裏本來需要一天多次治療的病人，可能每天只有一次機會，周末和假期更要暫停。

記得當年有一名早產小病人，患上早產兒支氣管肺發育不良症（bronchopulmonary dysplasia）及支氣管擴張（bronchiectasis） ，肺部經常積聚濃痰以至呼吸困難，需要每天「拍痰」數次，清除痰涎。病房的物理治療師很盡責，但人手太緊絀，病人又多，他實在無法應付。身為主診醫生的我，唯有越俎代庖，在晚上或深宵為小病人「拍痰」。由於沒有受過專業訓練，我的技術當然不及專業治療師，療效肯定大大不如，也增加了治療導致的不舒適程度，但為解燃眉之急，這也是沒辦法中的辦法。病人最終還是併發嚴重肺炎不治。

30多年前短缺問題 今天還未解決

放射師，又可分為診斷放射師（diagnostic radiographer）和放射治療師（radiotherapist）。前者負責X光掃描、核磁共震，以及其他診斷影像的操作；後者則負責放射治療（俗稱電療），對象主要是癌症病人。香港一向缺乏放射師，多年前已向海外招募。我還記得當年我們醫院的新生兒深切治療部還未改建，重症嬰兒都給放在劏房般房間裏，房間擺放了嬰兒的溫箱、呼吸機和監察儀後，便沒有多少剩餘空間。患重症的新生兒因為身體連着許多儀器，許多時都要勞煩放射師推着比人高的移動式X光機，進房為他們照X光。那時醫院從北歐招聘了一名放射師，她體型龐大，把X光機推進房間後，自己卻進不了房，過不了數月她便辭職不幹了。我說這故事，是想說明30多年前香港放射師已是人手不足，想不到這問題到今天還未解決，而且有每况愈下之勢。

醫療服務要做得好，需要整個團隊衆志成城，希望有關當局正視專職醫療人手短缺的問題。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕放射師 物理治療師 人手短缺 霍泰輝 醫療人員 兒言自得

上 / 下一篇新聞