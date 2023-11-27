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副刊

健康

理解 支持 陪伴 用心聆聽 營造傾訴安全空間

【明報專訊】情緒病患者面臨情緒困擾、心理壓力或精神健康問題，他們需要獲理解、支持和陪伴。聆聽對他們的支援非常重要。

做一個好的聆聽者，有助情緒病患者找到可以傾訴和表達自己的安全空間，宣泄情緒、釋放壓力，讓他們感受到被理解和接納，減輕孤獨感。

開放思維 勿過分理性

聆聽時先不用過分理性。

有時候，過於理性和邏輯思考，可能會忽略情感和情緒層面，是影響與他人建立深層連結的關鍵。通過給予情感空間，可以更加敏銳地捕捉到對方情感狀態、需求和意圖，有助於建立共鳴感和深入理解。

同時，放下過分理性的分析，意味着你能更加開放地接納不同觀點和意見。人們的觀點往往受到個人經歷、價值觀和情感的影響；因此理解他人的觀點，需要超越純粹的邏輯分析，並願意接納他們的感受和觀點。這種開放思維方式可以促進深入對話，增進與他人的連結。

陪伴理解 成釋放情感出口

接納他人感受和觀點並不一定意味着必須完全認同他們，而是給予對方表達自己的空間，陪伴他們感受情緒，聆聽他們的經歷、情感和觀點，並尊重他們作為獨特個體的權利。

給予對方抒發感受的空間非常重要。有時候，受困者只是想要有人聽他們傾訴，表達情緒，而不一定需要解決方案或建議。他們可能正在經歷壓力、困惑、悲傷或其他情緒，你的陪伴和理解可以成為他們情感釋放的出口。

在這樣情景中，你可提供一個安全、支持的環境，讓對方表達感受，發泄情緒，包括傾聽他們的故事、情緒、擔憂或挑戰，並確保他們知道你在身邊，願意陪伴他們度過這段時間。

耐心+同理心 勿輕率提出建議

陪伴他人感受情緒的過程並不容易，需要耐心和同理心；避免試圖輕率地解決問題或給予不適當建議，只需聆聽、肯定和理解。

最重要是，緊記每個人都有不同感受和觀點，這是人類多樣性的體現。透過接納和陪伴他人感受情緒，可以建立更深層次的連結，增強彼此之間的信任和尊重。同時，也是一個學習和成長的機會，讓你更好地理解他人的獨特和多樣性。

文：何浩賢（精神科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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