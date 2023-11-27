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澤星寄語：頌讚生命

【明報專訊】活到這個年紀，我已參加過不少喪禮。面對生離死別，悲慟是人之常情，尤其是血肉相連的父母、子女等。也許因為這樣，一般喪禮往往瀰漫着一片愁雲慘霧，交織着哀傷與淚水，出現多少令人肝腸寸斷的場面。

早前我參加施玉榮夫人的喪禮，卻感受到截然不同的氣氛，頗出乎意料，同時也令我深思面對親人離世應有的態度。

施夫人與港大淵源深厚——父親羅旭龢爵士是港大名譽博士，丈夫施玉榮先生是港大校友，她本人則於2006年獲頒名譽大學院士。多年來，施夫人鼎力支持香港大學和港大醫學院的發展，我和醫學院的同事都十分感激她的慷慨和卓越貢獻，她的善心使我們的學生和同事獲益良多。

一位如此德高望重的夫人離世，儘管明知她得享高壽，接到噩耗時仍難免傷感。本以為她的喪禮氣氛沉重，但原來處處洋溢着敬意與感激，令人心中一陣溫暖，非常難得。

仔細想來，大概是因為一般喪禮以「傷逝」為題旨，哀悼逝去的生命，難免會被哀傷情緒主導。但施夫人的喪禮則以「頌讚生命」（celebration of life）為主題，其親屬回顧夫人身兼母親和慈善家的一生，感謝她對家庭和香港社會的貢獻，引起參加者由衷的敬意與緬懷，同時也減輕了悲哀的情緒。

以感謝代替悲傷送別逝者

事實上，近年在歐、美等地，愈來愈多喪禮和追思會採用「頌讚生命」為主題，讓親友在比較輕鬆、愉快的氣氛中懷念逝者，而且可以讓親友及早走出傷痛，重拾生活的節奏。

我覺得這是相當不錯的做法。面對親人離世，悲傷是正常，然而逝者已矣，終日沉溺在哀傷之中，甚或放棄自己的生活，於逝者何補？於自己何益？凡事總得適可而止。然而若說要放下失去至親的傷痛，確實是一時三刻難以做到。因此，改變一下喪禮或追思會的內容和氣氛，集中回顧逝者在世時的成就和貢獻，感謝他多年的辛勞付出，既可達成致敬、懷念的目的，也可幫助親友早日釋懷。而所謂「成就」和「貢獻」，並不限於個人事業。一個持家有道的家庭主婦，既可把家務處理得井井有條，也能教導兒女成才，這也是了不起的成就，足以讓她的子女銘感終身。

參加施夫人的喪禮後，我深深體會到面對親人離世，除了悲傷以外，我們仍可秉持頌讚生命、感激逝者的態度積極面對。同樣道理，生活中總是苦樂參半，但正如日落日出，樂極自然生悲，否極終必泰來。與其被沮喪、鬱悶牽着鼻子走，不如嘗試發掘日常生活中美好的事物，哪怕是微不足道的小確幸，至少要讓自己保持樂觀與信心，才可安然渡過難關。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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相關字詞﹕施玉榮夫人 喪禮 施玉榮 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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