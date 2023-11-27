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健康

神經受損 無法閉合 聲帶癱瘓 有口難言

【明報專訊】飲水進食時經常「落錯格」、「濁親」；說話時即使「擘大喉嚨」依然陰聲細氣，甚至失聲。進食跟發聲問題看似沒關連，實際上可能源於同一原因，就是聲帶生病了。

神經線受損可引致聲帶癱瘓，無法正常閉合。單側聲帶癱瘓，會導致聲音沙啞、無力、漏風；若兩側完全癱瘓，則會導致失聲，甚至呼吸困難。由於聲帶無法完全閉合，吃喝時水或食物碎屑可能會從聲帶的間隙中落入氣管，引發咳嗽，甚至吸入性肺炎。

聲帶是位於氣管入口兩條肌肉組織。說話時，它們閉合在一起並振動，從而發出聲音。其餘時間則保持開放並呈放鬆狀態，以便暢順呼吸。聲帶為何會癱瘓？香港中文大學耳鼻咽喉-頭頸外科學系名譽臨牀助理教授鄧志豪解釋：「聲帶受迷走神經支配，分左右兩邊。迷走神經在喉部以下分出喉返神經，其中一邊的喉返神經繞過鎖骨，然後折返；而另一邊的喉返神經則繞過鎖骨，繼續向下至胸、肺，然後折返喉部。一旦喉返神經受損，可導致聲帶癱瘓，無法閉合自如。」喉返神經可因手術、意外創傷、感染及癌症等受損。

單側癱瘓聲沙 兩側癱瘓易嗆噎

鄧志豪以一對門來形容聲帶，「這對門在我們呼吸時打開，發聲時閉上，若只有一隻門能關上，說話就會漏風，令聲音聽來無力、沙啞；若兩隻門都無法關閉，除影響發聲外，嚴重更會因喉部無遮無掩，進食時容易有食物碎屑『落錯格』，造成吸入性肺炎」。

聲帶功能不單止發聲，還可以保護氣管，防止食物、飲料或唾液進入氣管導致嗆噎。鄧志豪指出，咽喉在進食時有一套自然安全機制，食物在喉嚨會引起吞嚥反射，咽部肌肉會自動收緊，會厭將氣管關閉，並會暫停呼吸，以防止食物或飲料進入氣管。若食物誤入氣管，身體會自然地引起咳嗽來咳出食物。「不過，若聲帶無法正常閉合，當吞嚥反射機制出現問題，就容易出現食物落錯格的情况。常見如中風病人，因咽喉功能不協調，進食時食物容易落錯格，導致吸入性肺炎，嚴重更可能因窒息而死亡。」

喉頸部手術常見後遺症

聲帶癱瘓是喉頸部手術常見後遺症，鄧志豪解釋：「頸部或上胸部附近手術都有可能令喉返神經受損，包括甲狀腺、胸腔血管、胃食道等部位手術。當中以甲狀腺手術最為常見，手術中可能會拉扯甚至切斷喉返神經，造成永久損傷；此外，手術儀器釋出的熱能亦可能傷及喉返神經。」

甲狀腺位於前頸喉部，接近氣管與食道，也接近喉返神經，是甲狀腺手術中較容易受傷的部位，亦是該手術已知風險之一。一般而言，若喉返神經只因拉扯或壓迫而受損，經適當治療後大都能夠痊癒，復元時間視乎喉返神經受損程度及患者體質，由數月至數年不等。「若神經線被切斷，則會造成永久損傷，聲帶功能或無法復元。」

注射填充物 調整聲帶形狀位置

診斷方面，醫生通常透過內窺鏡檢查或電腦掃描找出病因。一般情况下，聲帶癱瘓會在數月內自行康復，但如果情况持續，就需要採用藥物注射治療或手術干預。鄧志豪提醒：「急性聲帶癱瘓，例如喉返神經受病毒感染，聲帶功能有可能在數小時內急速轉差，不過由於徵狀明顯，病人一般都會適時求醫；相反，若屬慢性聲帶癱瘓，例如喉返神經受腫瘤壓迫而影響聲帶功能，徵狀可能要在數天以至一兩星期內才逐步顯現。因此，若發現聲音沙啞、漏風持續兩星期仍沒有好轉，就應盡快求醫。」

找出聲帶癱瘓病因後，醫生會視乎情况，決定是否用藥物或手術治療。以單側聲帶癱瘓為例，常見治療方法包括在癱瘓聲帶注射具有填充作用的透明質酸，以調整聲帶形狀和位置，鄧志豪解釋：「目的是加闊聲帶，即使只有另一側聲帶可以郁動，也能『關上門』，有效改善病人說話音色和吞嚥功能。治療好處是效果即時，但由於透明質酸會隨時間被身體吸收，因此病人需每隔3至4個月接受注射1次。此外，亦可選擇在聲帶植入永久物料，例如矽膠。不過相對而言，病人需要較長時間才能適應和見效。」

術後言語治療 改善聲線

耳鼻喉科治療以外，言語治療亦經常用作聲帶癱瘓術後輔助治療。香港中文大學耳鼻咽喉-頭頸外科學系助理教授及言語治療科副主管、言語治療師羅家東表示：「聲帶癱瘓病人確診後，如有需要會獲轉介接受言語治療，治療模式和所需時間會因應治療原因、目標而調整。一般而言，療程為期3至6個月，包含約8節、每節約45分鐘至1小時的發聲訓練。而訓練的目標亦分為兩個階段：首先是讓病人練習掌握如何正確發聲，而第二階段是加強病人聲帶的閉合程度，令聲線變得較為厚實和減少漏風。」（見「發聲訓練」）

羅家東指出：「除了因喉返神經受損而引起的聲帶癱瘓外，亦有很多人因長期錯誤發聲而導致功能性聲線障礙，即是因長期用聲過度或發聲錯誤，導致喉部肌肉緊張，影響聲線，這些情况亦可透過言語治療改善。只要堅持練習，發聲功能必能提升，而且實行並不困難，隨時隨地都可練習。」

文：葉凱欣

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕耳鼻喉科 呼吸道感染 中風 失聲 聲帶癱瘓 聲帶 聲沙 健康

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