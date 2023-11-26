明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
星期日文學

文化

星期日文學‧滄海幾浮沉：略談古文篇章的異文現象

【明報專訊】近日，台北故宮博物院展出北宋文豪蘇軾手書的〈前赤壁賦〉真迹。珍稀展品固然引人注目，而近日有關展品的小風波，更引發坊間熱烈討論。事緣媒體發現，蘇軾手書的〈前赤壁賦〉中，大家所認知的「渺滄海之一粟」寫成了「渺浮海之一粟」。該報道以此質疑成語「滄海一粟」是否千年以來的謬誤，以及各大詞典、教科書之編者應否檢討……嗯，挑戰權威很刺激，但認真討論的話，問題可不能簡化為「對錯」之辨。異文，從來是研讀古文的一大挑戰。

所謂「異文」者，簡單而言就是篇章在流傳過程中，部分字句產生了或大或小的差異，從而形成不同的版本。這是很常見的現象，畢竟漢語文化長達幾千年，古人在有限的條件下難以確保文本傳播完整。具體的原因林林總總，常見者可以歸納為幾種情况：第一為文字演變，一般見於先秦兩漢時期的文本。早期的文字系統較簡單，字元數量不多，惟隨着傳意需求增長，單一字形無法承受過多含義，於是出現分化，另造新字代表原有的部分含義。後世重編有關文本時，便會依當時的文字用法更新文句，以求時人明白，遂形成別於古本的版本；第二是傳抄失誤，即在複製和傳播過程中，主事者誤解文本。其中又分成「聲訛」和「形訛」兩類，前者源於早期的文章多靠口耳相傳，同音、近音、方音或口誤俱阻礙接收，而後者多出於誤判文本的文字為其他形體相似的字。許多書坊出品均來自文化水平有限的刻書工人，對文字的掌握未夠精確，多有疏失犯錯。

古籍異文的形成方式

去古既遠，資訊模糊，後人稍不經意，便會導致上述兩種情况。然而，部分情况牽涉更多人為因素，包括避諱，以及往後的回改。傳統以為君主的名字是神聖的，不宜為他人所言所書，故既存的文本都得改寫有關字眼，如唐太宗李世民在位時，典籍的「民」皆會改為「人」、「代」等。及至其他時代，部分人又會以還原為名，嘗試把那些字眼通通回改，卻容易誤改一些本來未有更動的字，最終造成更多異文；另外，作者在修改過程中又產生不同的版本。正如現代圖書的版次問題，古人亦會多次修改自己所作，而修改期間的稿本因應不同原因流出坊間，未得澄清又幾經年月，就會成為有別於定稿的新版本，後世頗難理清。

於文獻學而言，異文是最基本的課題，一字之差都可能延伸出重大討論。除了避諱現象之外，「古無輕唇音」的發現也是著名例子。話說清人察覺到不少異文存有規律，即古本作重唇音的字，在今本都變成輕唇音，如《尚書．唐誥》有「以殷餘民邦康叔」一句，「邦」後來寫成「封」。當然，此類課題屬於專業學術範疇，一般讀者或許不求如此深入，但異文現象的影響其實十分廣泛，文義就是一個很大的問題。部分古文的異文會導致句子變得不可解讀，例如唐人韓愈的〈張中丞傳後敘〉引鄉間父老所言，謂外族賀蘭「嫉（張）巡、（許）遠之聲威功績出己上」，《五百家注昌黎文集》和《朱文公校昌黎先生文集》分別把「己上」改為「已」或「巳」，完全違反語詞的用法，顯然是形訛所致。又如明人張岱的《陶庵夢憶》有〈虎邱中秋夜〉一節，當中介紹作者沿路經過的景點時，「鶴澗」一地在某些版本中寫作「鵝澗」。地名是事實層面的問題，查詢地志文獻自可辨明。

上述一類異文尚算易於解決，始終許多人都會意識到錯誤所在，甚至能夠推斷正確的版本。真正教人苦惱的，是諸個版本各有道理的情况，譬如宋人蘇洵的〈六國論〉云：「蓋失強援，不能獨完，故曰『弊在賂秦』也。」香港中學生對這篇範文必然熟悉，但他們大概不知「不能獨完」還有「不能獨全」的版本。「完」和「全」的意義非常接近，不管採納哪一個版本，相信無傷大雅。問題在於部分異文的差異實在太大，直接左右理解。南朝詩人謝靈運的〈登池上樓〉可謂經典，其中「徇祿反窮海，卧痾對空林」一句在宋本《三謝詩》是作「徇祿及窮海，卧痾對空林」的。「反」是「返回」，「及」是「追去」，方向截然相反，抒發的感情也有分別。後世論者的立場分成兩派，一者認為「及」生動地描繪謝靈運逐利而往的姿態，具自嘲味道；另一派主張「反」暗示作者掙扎失敗，唯有無奈認命，詩意增添了一分悔恨。鑑於「窮海」是抽象的指稱，就算不斷鑽研謝靈運在劉宋初年的生平和心境，兩種解釋似乎都可以自圓其說。

「見」南山，還是「望」南山？

至於陶潛的〈飲酒二十首．其五〉更是教材級的例子。「採菊東籬下，悠然見南山」被推舉為千古名句，但是北宋時候其實流傳了另一版本。根據《東坡題跋》，蘇軾在〈題淵明飲酒詩後〉提到：「因『採菊』而見『山』，境與意會，此句最有妙處。近歲俗本皆作『望南山』，則此篇神氣都索然矣。」從「皆作」一語推測，「悠然望南山」的版本大概不是個別情况，而是當時廣泛流通的。後世普遍認同蘇軾的意見，以為「望南山」有損詩歌意境，因為「望」傾向強調施事者的主動意味，即詩人有意把視線投向終南山，反而「見」感覺上是較中性的說法，僅陳述了詩人看見終南山的事實，與句首「悠然」一語相配。換而言之，「見」與「望」之間，前者是較為理想的選項，對淵明所賦利處不少。問題在於，較理想的選項就是符合真相的選項嗎？

從異文引伸出美學爭議

有時候，異文影響的不限於文意，還會引伸出重要的美學爭議。唐人李白的〈靜夜思〉膾炙人口，任何孩子都懂得「舉頭望明月」一句。可是，看似理所當然的詩句實有別的可能性：「舉頭望山月」。作如此版本者，包括宋人郭茂倩的《樂府詩集》、明人高棅的《唐詩品彙》、清人沈德潛的《唐詩別裁》、彭定求等人的《全唐詩》等等，遍及幾代的重要學者著作（這些版本中，李白所賦的首句亦有「忽見明月光」、「床前看月光」等差異，在此暫且不論，免得分散討論焦點）。至於今人琅琅上口的版本，相信出自深受追捧的《唐詩三百首》。由於〈靜夜思〉的形式是古絕，故不能從字音的平仄判斷用字正確與否，何况「明」和「山」都是平聲，聲音效果上也不見得有高下之分。因此，討論只好改從詩歌藝術的角度入手。支持「山」的論者往往主張，「明」早已經見於「床前明月光」，在僅僅二十字的篇幅中重用字眼是為失誤，太白的語言能力不當拙劣如此。理由聽來充分，可是回頭一想，絕句真的有不許重複用字的限制嗎？如果這是律詩，尤其是中間兩聯的對仗句，重複用字確實不太妥當，但古絕的風格較原始，崇尚自然質樸。誠然，重複用字的絕句不算罕見，如劉禹錫的〈竹枝詞〉云：「楊柳青青江水平，聞郎江上唱歌聲。東邊日出西邊雨，道是無晴還有晴。」其用字之重複遠比〈靜夜思〉嚴重。可見絕句的作品水平取決於最終呈現出來的效果，與有否重複用字之事沒有必然關係——圍繞異文的討論，結果提升至絕句美學的大哉問。

異文現象對古典文學構成的最大啟發，當數引起論者對手抄本文化的重視。如同文首提到，人手抄寫是早期書籍的生產方法，但及至印刷術盛行的年代，手抄之事其實沒有消失。分別在於，手抄的目的不再是單純複製文本，以求流通，而是轉變為文人的雅趣與修行。藉由抄錄的工夫，他們致力體悟古人的文心，還會刻意選取、製作異文，一方面表達自身寄託，一方面與古人隔代交流。田曉菲教授著有《塵几錄：陶淵明與手抄本文化研究》一書，正是深入闡釋這種現象的得獎論著。陶淵明詩文的手抄本在宋代非常流行，並如《蔡居厚詩話》的觀察，諸本「校之不勝其異，有一字而數十字不同者，不可概舉」。田氏大量蒐羅、對照不同陶集手抄本的異文，包括剛才提及的「見」與「望」等，否定了區別「正確」文本的可能，以為異文均是陶淵明接受史的體現。她引用袁行霈教授的說法，提出陶集中，異文的意義有三類：修辭、正誤和生平考證。當中第一種是該書的重點，因為它涉及抄錄者的審美觀念和意識形態，亦即對陶潛形象的想像與再現。

如何應對古籍異文？

也許扯得太遠了，最後不妨回歸一個現實問題：得悉異文現象之後，一般讀者應該如何應對呢？第一步肯定是尋找可靠的版本。有別於現代作家的著作，古文作品基本上不受版權限制，任何出版社都可以沾手，以致成品良莠不齊。要準確掌握異文的情况，當求諸具備學術背景的古籍出版社。它們出版的「校本」、「校注本」都是由專門學者編纂，材料豐富，處理嚴謹，能夠就異文的取捨提供可靠說明。固然，一家之言絕不是永遠無誤的，讀者還是要勤於動腦筋。撇除傳統校讎學技巧，如對校、本校、他校等，文學知識也能派上用場。

倘若文本是近體詩的話，格律、押韻和對仗等形式要求都值得參考。至於較多變的體裁，唯有循上文下理推敲。以文首述及的〈前赤壁賦〉為例，「滄海」與「浮海」俱能成詞，單單聚焦此句難有進展。如報道言，展示東坡手筆之際，故宮南院另一展覽又有元人趙孟頫的真迹，其〈書前後赤壁賦〉用了「滄海」，可知兩個版本早已混淆。可行之法是把目光移至上一句，因為「渺滄海之一粟」實為一組對偶的下句，對應「寄蜉蝣於天地」。〈前赤壁賦〉作為賦體，以駢句為主，且時有押韻，形式縱未嚴格如格律詩，惟結構與聲音的美感始終有所講究。由此論及「浮」與「滄」的差別，即可發現新問題：「浮」與上句的「蜉」同音，位置又是相對，會否擾亂文句的聲音？「滄」是陰平聲，「浮」是陽平聲，抑揚起伏的效果是否更覺美好？詞義方面，「滄」是形容詞，而「浮」是動詞，何者適合對應上句的「蜉蝣」？邏輯上，上句以「蜉蝣」對比「天地」，那麼下句的「一粟」又該與「滄海」抑或「浮海」對比呢？諸如此類，都得納入考慮。

不過，恰如〈飲酒．其五〉的討論，美學上的勝負與文本的真實面貌是兩個關係不大的問題。蘇軾身為一代大家，後世難免假定他的作品是最出色的，但現實經驗不時提醒，天才也有失手的時刻。今人編寫古代文學史，總是惑於接納和解釋偶然的意外。况且，蘇軾自身可能對二字久無抉擇，時而「滄海」，時而「浮海」，改之又改，那麼何謂「真正」的版本？無怪乎田曉菲教授對辨清異文，還原文本的可能感到絕望。與其糾結於無解之問，不如換一角度看待異文的意義。異文無疑帶來誤解古人原意的風險，卻同時提高了讀者對文句的警覺性，促進有關語文運用方法的思考，可謂「有危自有機」。

文•凌頌榮

美術•劉若基

編輯•鄒靈璞

電郵•literature@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

相關字詞﹕田曉菲 校對 中國古典文學 手抄本 版本 前赤壁賦 蘇軾 異文 星期日文學 凌頌榮

上 / 下一篇新聞