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ways of seeing：反思AI式美學 網上游歷 繪虛擬日常

【明報專訊】來到藝術家冼朗兒個展「Rehoboam」，鮮艷的花朵、理想得不真實的家居躍然紙上，似乎與網絡扯不上丁點關係。周遊列國總為旅人帶來許多啟發，冼朗兒則是遊歷線上世界，把所見所聞畫下來。人工智能快速發展，應用之廣讓人類又喜又驚，甚或影響審美觀和對生活的想像。

什麼才是美滿的家？

展覽由自由藝術顧問潘臻籌辦，他近年關注社交媒體及生成式人工智能的運用，發現當中存在很多不準確資訊。受此啟發，他留意到冼朗兒的畫作總對奇怪現象有獨特詮釋，於是找上她合作，「雖然她是在畫景象，但她的顏色處理或擺位，你會覺得幾奇怪」。潘並沒有預設展覽主題，只是向冼提出可從電腦世界構想，切合現今世代。

時下興網購，某網購平台近日鋪天蓋地賣廣告，一再引證遙距消費的潮流。冼朗兒落筆前蒐集資料，察覺到網購的一些怪異景象。新冠疫情把許多人關在家中，消費模式因而移師線上。就個人而言，她一年半前誕下小孩，閉關時間比別人更長，家庭組合變更亦促使她思考另一問題：「咩先叫好美滿的屋企？」

構建居所少不免購買家具，綜觀很多網店的銷售手法，不止展示產品，還以幻想的使用環境作招倈。潘臻舉例就算是網購畫作，有時賣方會把畫作放在某環境以作示範。冼朗兒說：「現在網購讓你好像懶係有一個經驗喺度。」網絡世界如何定義理想家居？她利用hashtag在網上搜尋「舒適空間」，把那些照片的元素畫成3幅作品。Southeast Asia in Your City展示一張設計帶東南亞風情的沙發，背後是密密麻麻的城市景觀。冼朗兒看着網上照片，覺得網絡世界恍似什麼都買得到，如此美景也不例外。另一作品Have A Bath In The Pond之中，浴室以落地大玻璃取代牆壁，浴缸放眼望去是一片遼闊的翠綠山脈，與恬靜湖景結伴，景象更為離地。

若然這是家中一隅，你覺得符合「舒適」的定義嗎？潘臻認為景象固然美好，卻讓人感覺抽離，正如世界某處的確存在奢侈的海底酒店，大家可能略有耳聞，卻沒多少人真正去過。於是這種經驗於我們而言，也就與不真實無異，「當然你可以擁有這樣東西，現實是有的，但不是很realistic（實際）。譬如說在香港有這樣的景，其實家裏也挺有錢，不是說幾千萬，不知幾多億才可以有這樣的view（景觀）」。

人類在建構新美學

在冼朗兒筆下，現實中的幻想忽然變得合理，促使觀者回想自己對於家居的想像。細看3幅以舒適家居為主題的作品，你有否發現突兀之處？植物均佔據畫作邊角位置，家居景觀之上添加另一層次。洗朗兒刻意堆砌植物入畫，例如香港人看重風水，於是畫下「風水葉」配合東南亞風情（Southeast Asia in Your City），而吃蟲的豬籠草又怪異地放置在高貴浴室的上方（Have A Bath In The Pond）。她毫不客氣地形容此組合帶來「尷尬」的感覺，將「好唔夾」的東西放在一起，象徵不同人對家居的願望，「好似有些騎呢，但我又覺得電腦世界是這樣，或者我們現在的世界就是這樣」。

疫情期間，她觀察到很多人喜歡買花，增添家中的自然氣息，「現在好像覺得室內要有些花就好靚，尤其是很大塊葉那些。那些designer house（經設計的家居），不知為何中間要放很巨型的植物」。畫中植物與家具的怪異組合，讓人聯想起現時盛行的AI繪圖工具，只要用家輸入關鍵字便可生成元素齊全的圖像。至於箇中美感？恐怕人工智能未有兼顧。

說起美感，冼朗兒在網購世界有另一發現：人類正與人工智能一起構建新美學。潘臻把展覽取名「Rehoboam」，詞語出自電視劇《西部世界》，名為Rehoboam的人工智能超級電腦利用海量個人資料，操控及編寫每一個人的命運。現實世界相差不遠，眾所周知社交平台借助大數據，向用戶推送可能感興趣的帖文、廣告，雖說人們仍掌握消費選擇權，但平台卻會在用家為意或不為意下給建議。

「那個screen（電子產品的屏幕）就好像改變了我們日常生活的一些美學，我們想看些什麼，大數據又會幫我們再篩選。」冼朗兒想以繪畫呈現人與人工智能共同創造的美學，於是把網上照片所見的光鮮色彩，轉移至畫布之上。她想問的是：「如果它比較tactile（富有觸感），真的是一幅畫，好安靜地掛在牆上，那是一個怎樣的想像？」

異色花卉迎合審美

藝術家對色彩特別敏銳，冼朗兒在蒐集資料的過程中，特別注意到網上花店的花卉顏色。常形容花朵爭艷鬥麗，不過照片中的顏色鮮艷得太不自然，令她既詫異又懷疑。她抱着疑問走訪線下花店，的確發現這些奇色異狀的花朵，原來經過染色或配種，以符合人們現今的審美觀。

「這些花對我來說真的不是花，不是我平時生活上見到的東西。」冼朗兒本身住在村屋，家中長期栽種植物，所以深知植物天然的模樣，對染色花朵更覺怪異。她決定畫下網絡花店售賣的花束，終成展覽中多幅以Flower Arrangement為名的畫作，有些花朵深藍近黑，有些淺粉反光，給人一種如幻似真、很「人工」的感覺。

冼強調畫中花朵參照網上圖片，顏色並無經過調配。她這個畫家所做的「手腳」，只是挑選襯托顏色，以及調校質感的厚實程度。以Flower Arrangement 02為例，她經過多番嘗試之後，最終挑選金、紅、藍作背景顏色，讓花朵的彩色更加突顯。若然換作白色，效果將會截然不同。此外，她刻意把花朵某些位置的質感畫得更厚實，讓形態更立體。

隨時間推移，人類的審美觀不斷變更，今日覺得「不自然」，可能是明日的「日常」。網店愈來愈多染色花朵，不正是出於消費者的喜好，人們覺得美才有其市場。冼朗兒故意突顯真花的怪異，希望提醒觀者反思此時此刻的美學，「始終painting（畫作）有一種long-lasting（長久的特性），無時間限制，如果只是畫番這些（網上圖片），人們會覺得好普通、無乜嘢」。人們趨向與人工智能共建美學，還有沒有能力自行定義「美」？

櫃子與女性家中位置

環觀展場，以花為主題的畫作佔了大多數。冼朗兒的舊作多描繪空間，靜物畫是近期的新嘗試。她2019年在台南駐留期間，訪問過一對出自軍官世家的九旬夫婦，那位伯伯就家族威水史侃侃而談，卻沒有着墨女性故事。「我很想capture（捕捉）番那個年代的女人在歷史的哪一處，發現其實他們無講的，就是家裏那些櫃子。」她憶起小時候婆婆家中也有收藏櫃，擺放着珍重之物或他人贈送的手信，「女人會思考家裏應該要有的擺設，我覺得那亦是她對於生活的想像，那個年代對生活的想像」。

於是她以油彩繪出台南家庭那兩個櫃子，鉅細無遺地記錄其中的收藏品，包括一張蒙羅麗莎明信片、獎牌、舊照片等，櫃子大小亦比照真實尺寸。台南那次創作經驗啟發了她，「我覺得原來不一定要畫那個空間出來，那時我畫了兩個櫃，就讓那個地方似一個家」。兩幅畫作Ms. Chen's Wonder Room與「Rehoboam」個展主題脗合，同樣關乎家裏收藏，故獲納入為展中唯二的舊作。

有多久沒看過真實風景？

冼朗兒過往的作品也曾以照片為藍本創作，較少對着真實事物寫生，因她覺得人們也不再直觀現實世界。試回想一下，我們每天花多少時間「遊歷」網絡世界呈現的美景，而非欣賞真實的風景？察覺到此現象後，她認為選擇有二，要不提醒自己，更專注觀察身邊真實的事物；要不像她一樣走向另一極端，「看着screen（屏幕），裏面那個世界究竟是怎樣？」手機屏幕愈出愈大，但畢竟相對實物仍然很小。人們日見夜見的虛擬世界，她決定在畫布上放大供眾人審視。

訪問來到尾聲，記者對網店賣的花很是好奇。冼朗兒隨手打開社交媒體，以「flower」作關鍵字搜索，果真出現與畫作中相似的染色花朵。她一邊滑手機，一邊嘀咕：「這些花是有些古怪。」「嗱，這棵紅掌咪染咗色。」她又告訴記者，有些花店很hip（新潮），會把幾種花合併排列，扮演同一枝花的花蕊和花瓣。看到形態極不自然的植物，她不忘截圖留底，以作日後的創作素材。看畢展覽中的畫作，再看這些很「日常」的花朵，漸漸覺得它們確有種不自然的古怪。怎樣的花才是美，怎樣的家才舒適，人類的美學判斷又還剩下多少自主？

Rehoboam-冼朗兒個展

日期︰即日至2024年1月5日（周一至五）

時間：上午11:00至晚上7:00

地點︰中環雲咸街19-27號威信大廈1樓104-5室Sansiao Gallery HK

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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