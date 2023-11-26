社會實驗：街坊學染髮 亙解煩惱絲

背景

項目：藝術家駐留項目一「祖堯BARBER解憂理髮隊」

目的：在邨內推動義工理髮服務，創造一個互助關心及協作的社區

人物：祖堯邨居民、海韻髮屋老闆Ben sir、KaCaMa Design Lab創始人之一陳少華，NOMAD品牌設計創意總監易子傑

藉儀容整理 關注精神健康

「整完頭成個人會覺得好fresh（清新）！」主事者陳少華言簡意駭地道出理髮如何影響人的心情。在香港房屋協會的支持下，香港藝術中心與新生精神康復會合辦「心靈友善屋邨@祖堯邨」，其中一個活動邀請了藝術家打造理髮團隊，喚起祖堯邨居民對儀容影響形象和情緒健康的關注，增強鄰里間的連繫。

人在每朝出門前怎麼也得整理自己的儀容，因為別人對我們的第一觀感便是我們的外表。注重儀容是人的本性，易子傑形容就像你照鏡見到牙罅攝了條菜，就會想立即清理。他和陳少華向Ben sir學習染髮技巧，創立「祖堯BARBER」這個品牌，設計染髮梳、團隊制服和理髮圍巾，招募街坊加入「解憂理髮隊」，希望教會祖堯邨居民如何幫自己染髮之餘，也鼓勵他們日後上門幫隔籬鄰舍，特別是那些行動不便的長者染髮。

染髮梳和理髮圍巾上分別印有「恤個靚髮，好有貴格」和「梳個靚頭，出街威下先」兩句標語，前一句的字體特意上下倒轉（圖A），讓被理髮者低下頭就看到，是鼓勵他們整理髮型的精神口號。

理髮服務有很多種，包括洗剪吹、染髮、恤髮和燙髮等。佛家謂「三千煩惱絲，一絲勝一絲。有意盡除去，換個無無明」，將煩惱絲喻作頭髮，認為把頭髮剪去，便能去除煩惱，記者就想到如果要透過理髮提升心靈健康，何不教街坊剪髮，剪掉煩惱絲？「祖堯BARBER」的品牌標誌除了象徵遠觀祖堯邨9座大廈看到的八角形，還有一把代表剪髮的剪刀，原意正是想訓練一眾街坊及其家人學習剪髮。但現實每多變幻，易子傑說他們本來的目標對象是年輕人，到頭來參加者多數是老友記，剪髮技巧對他們來說難度不小，於是變陣，改教街坊染髮。他們見到一班長者勇躍參與，很有活力，也樂見其成。

玉新與麗華

年逾80歲的黃玉新是其中一名活躍參加「解憂理髮隊」的街坊。看她精靈活潑，說話中氣十足，便知道她是個社交好手。正當她欲向記者介紹自己之際，她的好友剛好路過，向她打趣道：「跟年輕人多聊天，個人也青春一點。」該街坊便是她參與社區中心活動認識的。礙於疫情時要保持社交距離，這名社交好手也不得不退下陣線，多宅在家裏玩iPad、看電視，跟朋友通電保持聯絡。

自1979年入住祖堯邨至今44年的玉新，除了會出荔景買餸，疫情前差不多每日中午都會到社區中心找街坊打牙骱、唱歌、做八段錦，也玩數字牌遊戲，生活多姿多彩。即使她在這裏居住多年，也不是個個街坊都熟絡，尤其是近年多居民搬出搬入，除上了年紀的仍留在邨內，後生的不少都移民了。就如6年前從觀塘區搬入祖堯邨的鄭麗華，玉新也是因為參加「解憂理髮隊」的活動才認識她。

麗華說她跟玉新參加染髮工作坊後見面之多如「partner（拍檔）」，看她一把黑啡的短髮，整個人容光煥發、精神爽利，想不到原來她已70歲。麗華滿意地說：「我這個髮色是街坊幫我染的，我很勇敢吧？」要把自己的頭髮交託給理髮新手的確需要很大勇氣，更別說是互不相識的街坊。易子傑也很佩服麗華的「豁出去」，他笑言：「你坐下來理髮那刻就要完全信任髮型師。」因為髮型師掌握「你個頭會變成點」的命運，但要建立這份信任需要時間，那麼讓街坊踏出溝通的第一步便是「解憂理髮隊」的首要任務。不過要打開話匣子其實不太難，就跟平時出外理髮一樣，髮型師問你想要什麼造型，便開展對話。

互換角色 拉近距離

參加駐留項目前從未踏足過祖堯邨的陳少華和易子傑，跟街坊的互動由零開始。陳少華發現教街坊染髮期間，只是問一聲：「（拉扯頭髮時）會不會太大力？染劑揦唔揦？」從細微的問候，閒談間便能展開溝通。當然，不是人人都能做到自來熟，一開始就能跟陌生人談笑風生，易子傑說：「建立信任需要時間。」幸而街坊經過一兩堂染髮工作坊，試過幫人染，也試過做染髮model後，透過「touching（觸碰）」拉近心靈距離，變得親近，而且他們互換角色後更能設身處地為他人着想，「幫人梳頭的不會太大力，緩慢地輕力梳」。話說回來，為什麼祖堯邨的街坊彼此需要增進交流？

從荔景港鐵站步行約300米便能看到一座橙色、米黃色和白色相間有致的樓宇，有點自成一角，但這裏有到達其他區的巴士，離港鐵站不太遠。祖堯邨被譽為「最美公屋」，其中上世紀80年代初建成的啟敬樓是邨內唯一的錯層式井字型公屋，有說設計是為了拉近鄰里關係。邨內有不少社區設施，例如兒童遊樂場、青少年綜合服務中心、年長者康樂室及活動等，祖堯邨更是全港第一個擁有專屬游泳池的公共屋邨。街坊不用走出邨外已可以應付日常需要，但正因自成一角，反而甚少有意欲外出走走，且居民多是出行不便，難出遠門的長者。「心靈友善屋邨@祖堯邨」整個企劃由此而來，目的結合社區參與和藝術，鼓勵祖堯邨居民建立關係，而不是只留在家裏。

「無論理髮，還是染髮，還有溝通，都是一門藝術」，易子傑這般說，一旁的陳少華補充解釋他們的理念以祖堯邨居民為中心，因此小至logo、染髮梳和理髮圍巾的設計，大至成立『解憂理髮隊』，一切靈感來源皆取自街坊和祖堯邨其他持分者如商舖。說到商舖，不得不提教他們染髮技巧的Ben sir。陳少華稱Ben sir是整個項目的靈魂人物，「其實Ben sir 本身就是藝術品，佢教班學生（街坊）染髮便是藝術品的延伸」，易子傑點頭認同，說：「講真無Ben sir，我哋唔會搞得成（解憂理髮隊）。」Ben sir是誰？他不是祖堯邨街坊，而是邨內「海韻髮屋」的老闆，他的理髮店自1997年便扎根祖堯近30年，他的「大愛」形象深入民心。

邨中髮型師義教染髮

易子傑說，Ben sir跟他們合作前，休假時會特意搭車出邨外為舊街坊理髮，他留意到邨內居民多數是腳力不好的長者，會在理髮店外放置幾把椅子給他們坐，對祖堯邨的街坊十分關顧，這種互助互愛的精神跟他們企劃理念不謀而合，如此志同道合，便促成Ben sir成為「解憂理髮隊」的染髮導師義工，「教班老友記染髮後，也能（回饋社區）服務其他老友記」。一說到Ben sir，玉新和麗華也忍不住多說幾句，稱讚他好人，麗華因為理髮隊才結識Ben sir，認識時間不長，但她說：「有Ben sir教染髮，很安心。」聽了這麼多Ben sir的事迹，還未見其真人，只知他一直忙着幫客人理髮。Ben sir終於忙完，跟我聊上幾句，問他如何跟街坊和兩位藝術家打成一片，他說只要肯主動打招呼，也能與素昧平生的人破冰，因為人的本性就是要溝通和社交。那麼「解憂理髮隊」的企劃從教街坊染髮，到鼓勵他們學成後變「染髮師傅」幫其他邨民染髮，服務社區，便算是提供他們變熟的契機，就像麗華說的：「從前大家在街上遇見好似熟熟哋，會望吓咁，大家一起玩完互通姓名後，𠵱家會打招呼傾下偈。」

香港藝術中心節目高級經理盧家彥說，社區藝術以人為本，祖堯邨算是中心在公共屋邨創作跟心靈健康有關的藝術的一個試點，「心靈友善屋邨@祖堯邨」整個項目充滿未知之數，跟居民和其他持分者互動後才有更具體的策劃，他希望未來能推行至更多公共屋邨。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 賴俊傑、受訪者提供

{ 美術 } 黃煒

{ 編輯 } 王翠麗

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