明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

料理分子：台式雞卷沒有雞

【明報專訊】「Aki，你為什麼不吃飯啊？」「Aki Aki，不要爬上去，危險呀！」「Aki你在哪？」牠來我們家滿一年了，「入屋一周年」的阿秋（香港家人的叫法）已經兩歲多了，我們是一年前在便利店外遇到了一歲的秋。

便利店外的偶遇

在家附近偶然會看見貓的蹤影，巷尾有一隻橘貓，騙了賢的一個罐罐後，我們才發現牠是巷尾其中一家人放養的。我們的袋子總會準備一個罐或一支泥，街上遇到貓時，若情况許可，便會嘗試餵食。有流浪貓的地方，附近有時會發現牠們的食物碗，但通常都不會明目張膽地放出來，始終怕被鄰居投訴把地方弄髒。

一個晚上，便利店外一隻黑貓在追打蝴蝶，「很可愛」3個字在我的腦海浮現。拿出泥棒，餵食完便瀟灑地走了。第二個晚上，牠正躺在便當店門外的桌上，悠閒地舔着毛髮，罐罐吃飽了，竟然主動到我們腳邊摩擦。原來牠的毛色是黑中帶啡，像梵高的點點畫，很漂亮。

第三個晚上賢帶着籠子出動，嘗試把秋捉住，突然一名男士出現，是秋當時的飼主，以為再次失望而回，他竟然問我們要不要帶牠回家，原來他是中途之家的屋主。台灣的公營動物之家經常爆滿，有些有心人自發幫忙收留一些小毛孩，劉先生便是其中一個。他在他家附近找到一個角落，蓋了一個有頂的小鐵棚，放了8至10個鐵籠，開放式的讓已結紮的貓咪自由出入。阿秋是劉先生最寵愛的，閒時牠會到劉先生的車上消磨時間，牠亦是最親人的，劉先生非常不捨，但希望牠能擁有一個家，因長期在外始終比較危險。領養阿秋的程序非常簡單，因為劉先生已跟動物之家聯絡，只需在動物之家填寫個人資料，給他們看看家中的照片，再等待獸醫幫牠除跳蝨、打狂犬病疫苗，便能領回家。後續若再需要打疫苗或購買相關產品，到訪與動物之家有關連的動物診所或商舖也有折扣優惠。

新成員阿秋

阿秋是玳瑁貓，99%的玳瑁貓都是女生，秋也不例外。回到家，阿秋第一天睡飽後已能走出籠子四周探索，亦非常懂事，可正確使用貓砂，也未有發現在貓砂以外的地方大小便，感恩這個小天使。阿秋的叫聲很特別，不懂得喵喵叫，只會像小鳥般吱吱叫，亦很多話說，喜歡跟人玩躲貓貓，有好幾次被牠嚇到，在黑暗中完全看不到牠的蹤影。香港的家人們也非常喜歡阿秋，感恩牠能成為我們家的一分子。

炸雞卷 腐竹代替網紗油

回到主題，今次分享這個台式雞卷是不含雞肉的，像香港的菠蘿包不含菠蘿；雞尾包沒有雞尾；老婆餅不見老婆。至於沒有雞肉的卷為何被稱為雞卷？有些說法是前人把多餘的剩菜捲起來而成，所謂的剩菜是肉碎，加入水、少許麵粉、魚漿、洋葱碎、紅蘿蔔碎和西芹碎等，把所有材料混合和調味後用網紗油，類似香港料理常用的豬網油包裹着，然後放入熱油內炸至金黃色，切片食用。但網紗油並不是唾手可得，很多小吃店都改用腐竹代替，是便宜又方便取得的食材，與網紗油比較起來也健康些；而台語「加」有多餘的意思，台語「加」的讀音與國語「雞」的讀音相似，所以被稱為雞卷；亦有人認為單純是因為外觀看起來像是雞脖子，所以被稱為雞卷。

說到腐竹這類黃豆類食材，不得不提台灣豆類製品的豆香味真濃，我家附近有一家豆腐店，其中的豆漿有微糖或無糖口味，一瓶1450毫升只售50新台幣（約13港元）。豆味香濃，我把豆漿加熱至微滾的狀態，利用小風扇令豆漿表面降溫，做出一片片的腐竹，再沾醬油吃，好像置身在京都清水寺的傳統豆腐料理店一樣，幸福感滿滿。

紅糟醃製小里肌

我的雞卷食譜除了包含營養豐富的板豆腐、南瓜、洋葱、紅蘿蔔和甜椒外，還使用了豬小里肌肉，里肌分為大里肌、中里肌及小里肌3種，不同位置的里肌會有口感的差別。大里肌（Pork Loin）位於豬隻背脊的部位，肌肉纖維比較紮實，只適合短時間的料理方式，以避免肉汁流失，口感乾澀。料理方式適合使用煎、炒、炸。烹調前先將肉質敲鬆，因為大里肌的肌肉纖維較為緊密，含有大面積的筋膜。由於它可輕易分切為豬排所需的橢圓形片狀，所以最常被選用。

中里肌（Pork Fresh Ham Center）因為位於後腿內部，低脂又軟嫩，一整頭豬只有兩小塊，廚師喜愛使用，適合煎、煮、炒、炸、烤。小里肌（Pork Tenderloin）位於豬隻最少運動的背部與腹部之間，也就是「腰內肉」或「豬菲力」，跟中里肌一樣低脂又軟嫩，整頭豬只有兩小塊，常被運用於頂級的日式炸豬排。台灣的小里肌價錢相宜，200克售75新台幣（約19港元），供應也不少。

另外我使用了紅糟醃製小里肌肉，紅糟又稱為紅麴，是台灣料理常用的醃料之一。紅糟的製作大概是紅麴菌加冷開水拌勻浸泡約10分鐘，再與糯米飯混合拌勻，裝入玻璃罐或塑膠中，數天後，再倒入冷開水蓋上蓋子栓緊，紅麴菌將糖轉化成酒。整個發酵過程約30天，「糟」就是利用微生物製酒後產生的酒糟，可用來醃漬食材。最後將酒和紅糟分開裝便完成。我還是用買的就好了，一瓶270毫升的紅糟才80新台幣（約20港元），台灣人最喜歡使用紅糟醃製豬肉，把整條肉排染紅，食用時再切小塊用鍋煎香。我還配了一道配菜，酸甜爽脆的小黃瓜配上散發微微蒜香、洋葱香的甜酸紅醬。我和賢一口氣把它吃掉，賢還說這雞卷比起某點心店的鮮蝦腐皮卷更出色呢。

台式雞卷配甜酸紅醬。食譜

台式雞卷（2人份）

【材料】

腐竹……2片（大）

熱油……150毫升（炸物用）

（魚漿部分）

魚漿……200克

板豆腐碎……60克

水……30毫升

地瓜粉……10克

鹽……1/3茶匙

糖……1茶匙

黑胡椒碎……少許

五香粉……1/3茶匙

料理酒……1湯匙

紅甜椒碎……30克

南瓜碎……40克

洋葱碎……30克

紅蘿蔔碎……30克

（豬肉部分）

豬肉條……60克

紅糟醬……2湯匙

五香粉……1/3茶匙

料理酒……1茶匙

糖……1茶匙

黑胡椒碎……少許

【做法】

1.先將腐竹泡水15分鐘。

2.把魚漿部分內的所有材料混合，醃製10分鐘。

3.把豬肉部分內的所有材料混合，醃製10分鐘。

4.把已泡軟的腐竹攤開成一大片，在下方塗上魚漿。

5.在魚漿上放上豬肉條，再塗上魚漿。

6.把腐竹皮包裹着所有材料再捲成柱狀，成為雞卷。

7.把油加熱，放入竹筷子測試，冒起泡泡便以小火把雞卷放入炸至金黃。

8.撈起雞卷，靜置10分鐘。然後再把雞卷放入熱油內進行第二次的「搶酥」炸。

9.把雞卷切成厚片，放在小黃瓜上，插上甜酸紅醬吸管，菜式完成。

■知多啲

「搶酥」炸即是把多餘油分逼出，令雞卷更酥脆。

爽脆小黃瓜

【材料】

小黃瓜厚片……10片

鹽……1茶匙

糖……3茶匙

檸檬汁……半隻

【做法】

1.先把小黃瓜清洗乾淨，把水分抹乾，間斷削去小量黃瓜皮再切成厚片，加入鹽醃製20分鐘。

2.把多餘的鹽水倒去，把小黃瓜以開水清洗4次。

3.加入糖和檸檬汁醃製20分鐘。完成。

甜酸紅醬

【材料】

蒜蓉……1/3茶匙

洋葱碎……30克

茄汁……40克

水……40毫升

喼汁……3克

糖……2茶匙

鹽……1/2茶匙

1.先把蒜蓉和洋葱碎炒香。

2.加入茄汁、水和喼汁煮至滾起，熄火後加入糖和鹽調味，完成。

3.取一些醬汁放入小吸管備用。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 陳瑞麟

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞