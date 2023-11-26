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2023年11月26日星期日
星期日生活
星期日生活
白日下，仍在發生的事情
新聞的尾巴這樣長
周日話題：恨鐵不成鋼的台灣選舉
無名周記：OpenAI的權力遊戲
同場加映：我登上了拳擊場
周日話題：迷失在高效率年代，心理學家尋找人的價值
周日話題：揀錯人自討苦吃
立德立言：猶太問題、反猶主義、極權主義（上）
誰人日記：的士與Uber
圖文城市：想要跳下去時 請回望一下天空
豐饒海人：紅樹林後方，被忽視的隙縫地帶
五音筆傳：我如何欣賞音樂
#009 金魚囝
平安祭：天國的花
放心寫作：#66 〈生日願望〉
讀者來信：好好悲傷，盡情想念
阿貓阿狗：#211 水墨（三）
對號入座：風雨之中──阿姆斯特丹紀錄片電影節後記
自吹自擂：《年少日記》 偏執糾結 越俎代庖
家明雜感：《永恆的記憶》拒絕遺忘
影片簡評
單元連載：香港書76
星期日文學‧滄海幾浮沉：略談古文篇章的異文現象
{正向教育達人}蔡舒琪 樂觀性格可後天培養 師長窩心舉動 令學生變積極
料理分子：台式雞卷沒有雞
社會實驗：街坊學染髮 亙解煩惱絲
ways of seeing：反思AI式美學 網上游歷 繪虛擬日常
去埋呢度先：柏林式浪漫 由祖堯邨往貨櫃碼頭走
未來城市：配合即時後續支援 強制舉報 拯救受虐兒童第一步
放心寫作：#66 〈生日願望〉
【明報專訊】當你跟朋友慶祝生日，看到朋友在蛋糕前閉起眼睛，雙手合十，誠心許願，正要吹熄蠟燭之際，你會否好奇他剛剛許了什麼願望呢？
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立德立言：猶太問題、反猶主義、極權主義（上）
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#009 金魚囝
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星期日文學‧滄海幾浮沉：略談古文篇章的異文現象
{正向教育達人}蔡舒琪 樂觀性格可後天培養 師長窩心舉動 令學生變積極
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